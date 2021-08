Moped za 50.000 ameriških dolarjev?

Harley-Davidson JDCA/B (1924) Brough Superior Mark 1 90 Bore (1922) Harley-Davidson 11F (1915) Henderson 4-Cylinder Racer (1917) Husquarna Viking 360 (1968) Norton Energette (1902) Vincent HRD Series A Twin (1938)

V Kaliforniji, kjer se že odvija letošnji Monterey Car Week, na svoj račun ne bodo prišli samo kupci starodobnih in eksotičnih avtomobilov, ker lahko na kakšni izmed številnih prireditev uživajo tudi kupci starodobnih in eksotičnih motociklov, seveda pod pogojem, da so ob tem primerno bogati.

Med motocikli, ki bodo lastniku najbrž prinesli največ denarja ob prodaji, pa omenjajo dvokolesni izdelek britanske znamke Vincent iz leta 1938 (model HRD 'Series A' Twin), ki je s strani poznavalcev ocenjen na vrtoglavo vsoto (od 400.000 do 500.000 ameriških dolarjev). V primeru tega posebnega motocikla, ki je lahko že leta 1938 drvel s približno 170 km/h, gre za enega izmed samo 78. izdelanih primerkov (baje obstaja samo še 40 primerkov tega modela …). Za nekoliko manjšo vsoto denarja (od 275.000 do 350.000 ameriških dolarjev) bo naprodaj ekstremno redki brough superior 'Mark 1' iz leta 1922, ker na tem svetu obstajata samo še dva vozna primerka tega motocikla, ki ju je ustvaril legendarni George Brough, sicer znani britanski konstruktor, dirkač in lovec na hitrostne rekorde.

Med najdražjimi motocikli se je znašel tudi Vincentov 'Black Shadow' iz leta 1953, ki mu je v nekem obdobju (od leta 1948 do leta 1973) pripadal laskavi naslov najhitrejšega serijskega motocikla. Ta naslov so Britanci 'zakoličili' že ob njegovi prvi predstavitvi leta 1948, ko so obiskali Veliko slano jezero (Bonneville) v ZDA, kjer so z rahlo modificiranim primerkom modela 'Black Shadow' dosegli največjo hitrost v območju 250 km/h. Za ta motocikel bo novi lastnik odštel od 150.000 do 175.000 ameriških dolarjev. Omenjajo pa tudi šest motociklov, ki bodo z lahkoto dosegli prodajne cene nad 100.000 ameriških dolarjev. Prvi med njimi je norton energette iz leta 1902, ki je eden izmed najstarejših še živečih predstavnikov motociklov znamke, ki jo je leta 1898 v Birminghamu ustanovil James Lansdowne Norton.

V to družbo spada tudi izjemno redek motocikel ameriške znamke Mitchell iz leta 1903, ker so se pri tej znamki že leta 1905 nehali ukvarjati s proizvodnjo motociklov in se namesto tega raje posvetili izdelavi avtomobilov. Na eni izmed letošnjih dražb v okviru 'tedna avtomobilov' se bo pojavil tudi Hendersonov '4-Cylinder Racer' iz leta 1917, eden izmed zadnjih izdelkov, ki jih je v Detroitu ustvaril legendarni William Henderson. Ta tekmovalna različica serijskih hendersonov, ki so nastajali v obdobju od leta 1912 do leta 1916, se lahko pohvali s krajšim nosilnim okvirjem, tristopenjskim menjalnikom, sklopko in 'kickstarterjem'. Iz podobnega obdobja (letnik 1915) je tudi podobno drag harley-davidson 11F, ki je prvi motocikel te znamke s pritaknjenim tristopenjskim menjalnikom, naprodaj pa bo tudi nekoliko mlajši tekmovalni harley-davidson JDCA/B iz leta 1924, čigar posebnost je odsotnost zavor, čeprav je voznik s takšnim motociklom lahko dosegel največjo hitrost v območju 160 km/h.

Občutno mlajši (letnik 1968) od omenjenih motociklov s prodajnimi cenami nad 100.000 ameriških dolarjev je motokros izdelek švedske znamke Husqvarna (model viking 360), ki se je v družbi tako dragih motociklov znašel predvsem po zaslugi prominentnega nekdanjega lastnika. "King of Cool" (Steve McQueen) naj bi se zaljubil v ta motocikel ob obisku ene izmed tedanjih motokros dirk, kjer je to dvotaktno husqvarno vozil Šved Bengt Åberg. Baje je bil McQueen tako navdušen nad tem motociklom, da ga je po zaključeni dirki odkupil od Švedov. Z McQueenom, odnosno njegovim legendarnim filmom Le mans, pa je povezan še en junak tokratnih avkcij, ker bo v Kaliforniji kupcem na voljo tudi ljudski VéloSoleX 3800, ki ga je McQueen leta 1970 uporabljal za manj pomembne opravke med snemanjem omenjenega kultnega filma, ki mu kritiki niso bili najbolj naklonjeni. Baje bo novi lastnik tega mopeda s 50 kubičnim motorjem zanj odštel približno 50.000 ameriških dolarjev.