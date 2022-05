Motoriziran transportni voziček

Iz Nemčije prihaja novica o novem 4-kolesnem izdelku podjetja CARIT AUTOMOTIVE GMBH & CO. KG, ki je v prvi vrsti namenjen mestnim dostavnim službam in podjetjem, ki se ukvarjajo s skladiščenjem in internim prevozom različnih izdelkov.

Nemška HopOn® ideja ni nekaj novega, ker so podobno zasnovana manjša tovorna vozila v industriji znana že zelo dolgo, so pa Nemci ob razvoju poskrbeli za nekatere praktične rešitve (zložljivost vozniške nadgradnje in možno daljinsko upravljanje vozila), ki jih do sedaj nismo videvali prav pogosto. Ker ima HopOn® preklopni vozniški modul (ob preklopu znaša višina vozila samo 60 cm) in resnično kompaktne mere (dimenzije osnovne različice 'HopOn Classic': 201 cm (D), 84 cm (Š) in 120 cm (V)) ga lahko uporabnik brez večjih težav naloži v kakšen kombi ali pa večji družinski enoprostorec, obstaja pa tudi občutno daljša (dolžina: 321 cm) različica 'HopOn Long', ki uporabniku omogoča istočasni prevoz dveh euro palet, uporabna nosilnost tega vozila (neto masa brez voznika in akumulatorjev: 265 kg v primeru krajše različice) pa je v obeh primerih omejena na 250 kilogramov.

Za samodejno premikanje tega motoriziranega transportnega vozička, ki lahko ob voznikovi obvezni uporabi zaščitne čelade 'drvi' z največ 30 km/h (odnosno 20 km/h brez čelade …) so Nemci pri osnovni verziji uporabili električni pogonski sklop, ki lahko uporabniku zagotovi 1,7 kW (2,5 KM) pogonske moči, čeprav si kupec takšnega vozila lahko omisli tudi nekoliko močnejši pogonski sklop (3,0 kW / 4 KM). Dolžina avtonomije s samo enim polnjenjem možnih različnih akumulatorjev pa znaša od 25 do 90 kilometrov. Osnovo tega vozila sestavlja nosilni okvir iz jekla na katerega je pritrjena nosilna platforma in nadgradnja iz plastičnih materialov (ABS, PE, polikarbonat). Vozilo se lahko pohvali s solidnim vzmetenjem (štirje plinski blažilniki) ter solidnimi zaviralnimi sposobnostmi, ki jih zagotavlja vgradnja štirih zavornih bobnov s sposobnostjo regeneriranja električne energije. Vozilo je opremljeno tudi s samodejno delujočo ročno zavoro v slučaju, ko se vozilo ustavi.

Kupec lahko izbira tudi glede različne zasnove polnjenja (zunanji ali pa vgrajeni polnilec) vozila ter koncepta akumulatorjev (polnjenje ali zamenjava celotnega seta …), v skrivnost pa trenutno ostajajo zavite prodajne cene takšnega uporabnega izdelka, ker serijska proizvodnja še ni stekla. Po navedbi nemškega proizvajalca naj bi še letos izdelali in prodali prvih 200 takšnih vozičkov, do sredine leta 2023 pa naj bi nastalo še dodatnih 300 primerkov.