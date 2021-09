Načrtovani izklopi električne energije so nujni in potrebni

Iz Velike Britanije prihaja novica, ki ne bo všeč podpornikom in simpatizerjem trenutno zelo modne elektromobilnosti, ker se britansko elektrogospodarstvo že pospešeno pripravlja na odpravo posledic današnje splošne elektro histerije. Podoben predlog (prekinitve dobave električne energije …) pa pripravljajo tudi nemški politiki.

Čeprav nas številni strokovnjaki že dolgo opozarjajo na to, da so električna omrežja v številnih evropskih državah trenutno povsem nepripravljena na drastično povečanje količin na njih priklopljenih električnih avtomobilov, se čedalje bolj številčna 'elektrokaravana' navzlic 'lajanju' strokovnjakov premika dalje, ker njeni voditelji očitno ne poznajo znanega slovenskega pregovora "najprej 'štalca' (zadostno število polnilnic in zdravo električno omrežje), pol pa 'kravca' (električni avtomobili)." Namesto tega nam evropska politika v navezi s proizvajalci avtomobilov pridno vsiljuje nove 'kravce', čeprav jih ob tem sploh ne zanima, kje in kako jih bodo lastniki lahko oskrbovali s potrebnim 'električnim sokom.' Po mnenju novinarjev britanskega časnika Daily Mail bo potreba po električni energiji v britanskih gospodinjstvih leta 2050 že tako velika, da bodo za pokrivanje potreb potrebovali najmanj 6 jedrskih elektrarn.

Po poročanju britanskega dnevnika The Times bo v Veliki Britaniji v maju leta 2022 pričel veljati odlok o 9-urnih dnevnih (5 delovnih dni v tednu) redukcijah (od 8. do 11. ure ter od 16. do 22. ure) električne energije za britanske lastnike električnih avtomobilov, ker so pri britanskih dobaviteljih električne energije ugotovili, da bo povečano število električnih avtomobilov (trenutno po britanskih cestah vozi približno 300.000 električnih avtomobilov) v bližnji prihodnosti povzročilo preobremenitve lokalnih električnih omrežij, kar bo pripeljalo do številnih 'blackoutov', tudi zaradi tega, ker se istočasno povečuje tudi število britanskih gospodinjstev z vgrajenimi toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Posledično bodo Britanci poskrbeli za implementacijo tehnologij, ki bodo poskrbele za komunikacijo električnih polnilnic in toplotnih črpalk z dobavitelji električne energije.

Po tem scenariju vam bodo ob pomoči takšne 'pametne' polnilnice in 'pametne' toplotne črpalke lahko enostavno omejili, odnosno prekinili dobavo električne energije. S to idejo se že nekaj časa ukvarjajo tudi Nemci, prvi jo je omenil aktualni gospodarski minister Peter Altmaier, vendar jo odhajajoča politična garnitura ni želela sprejeti. To breme bodo raje prepustili zmagovalcem včerajšnjih nemških volitev (stranka SPD), kjer bodo zelo pomembno vlogo pri odločanju imeli tudi predstavniki stranke Zelenih (Bündnis 90/Die Grünen), zato se slabi časi (glede možnosti polnjenja električnih avtomobilov z električno energijo) ne obetajo samo lastnikom modnih električnih avtomobilov, ker bodo nemški Zeleni sedaj lahko odkrito obračunali tudi z družbeno neodgovornimi nemškimi kupci in lastniki modnih 2,5 tonskih 'SUV krav'.

Prvi korak (občutna podražitev (x 6) letnega najema stanovanjskega parkirnega prostora za meščane, ki so lastniki avtomobilov z več kot 1800 kilogramsko maso) v tem pogledu je že storil aktualni zeleni župan (Boris Palmer) nemškega mesta Tübingen, po vsej verjetnosti bodo temu zgledu sledila tudi ostala nemška mesta.