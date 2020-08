Nagrade za najbolj družbeno neodgovorna vozila

V letošnjem maju so pri nemški okoljevarstveni organizaciji Deutsche Umwelthilfe (DUH) sprožili vsesplošno akcijo iskanja najbolj prepričljivih fotografskih dokazov glede absurdnosti in deplasirane uporabe ogromnih SUV avtomobilov v mestnih središčih, ki so jo Nemci izvedli ob podpori socialnih omrežij in ostalih nemških organizacij, ki jim ni vseeno za naše okolje.

V tej vsesplošni akciji zbiranja 'obremenilnih dokazov', ki se je zaključila 22. junija 2020, je sodelovalo več kot 18.000 ljudi. Na koncu je strokovna žirija na podlagi vseh prejetih fotografij in 'online' glasovanja sodelujočih Nemcev in Nemk predstavila 5 največkrat fotografiranih 'cestnih športnih lokomotiv', ki po njihovem mnenju predstavljajo trenutno najbolj absurdna in povsem nepotrebna prevozna sredstva v središčih nemških mest. Podelitev petih nagrad 'Goldener Geier' (zlati jastreb, odnosno mrhovinar …) bo potekala 12. avgusta 2020, ko bodo predstavniki organizacije DUH obiskali nekaj nemških proizvajalcev avtomobilov in nemškega uvoznika vozil znamke Land Rover. Ob tem bodo od njih seveda zahtevali tudi prenehanje proizvodnje takšnih družbeno neodgovornih vozil ter prenehanje reklamiranja takšnih avtomobilov med kupci.

Rezultati raziskave na vprašanje: »Welchen Stadtgeländewagen wollt ihr nie wieder sehen?« (katerega mestnega terenskega vozila ne želite nikoli več videti?)

1. Audi Q7 55 TFSI e (neekološki volk v ekološki ovčji koži …)

Takšen Audijev 'Stadtpanzer' (mestno oklepno vozilo, odnosno tank) predstavlja lep primer aktualnega 'natega' oblasti (predvsem davkarije …) in potrošnikov s strani avtomobilske industrije, ker se jim ta audi predstavlja kot skromni (glede motorne žeje …) 'ekološki SUV', čeprav je ta hibrid v resnici samo lažni okoljevarstvenik, katerega nakup je v Nemčiji celo subvencioniran (3.750 evrov prispeva država) …

Skupna dolžina: 506 cm

Širina s parom bočnih vzvratnih ogledal: 221 cm

Neto masa avtomobila: 2,53 tone

Pogonska moč: 250 kW (340 KM)

Povprečna poraba (l/100 km): 12,7 litra

CO2 emisije na en prevoženi km: 302 g

2. X7 M50i V8 xDrive (prevelika 'SUV krava' za večino parkirnih hiš …)

Ogromno SUV vozilo z izgledom in merami 'nasedlega kita' na morski obali, ki po mnenju znamke BMW na morebitne opazovalce deluje kot 'dinamično' in 'lahkotno' ter seveda 'progresivno' vozilo. To, da s takšnim avtomobilom sploh ne boste mogli obiskati večine evropskih parkirnih hiš, ker v njih enostavno ni dovolj prostora za 'cestne lokomotive' in 'športne tovornjake', vam Bavarci ob nakupu seveda pozabijo omeniti, zelo radi pa pozabijo tudi na neutoložljivo žejo BMW-jevega 'športnega actrosa'.

Skupna dolžina: 515 cm

Širina s parom bočnih vzvratnih ogledal: 222 cm

Neto masa avtomobila: 2,55 tone

Pogonska moč: 390 kW (530 KM)

Povprečna poraba (l/100 km): 15 litrov

CO2 emisije na en prevoženi km: 357 g

3. Mercedes-Benz AMG GLS63 (SUV norost v najbolj čisti obliki …)

Eden izmed najbolj očitnih dokazov o aktualni dekadentnosti (cestno dirkanje s kvazi terenci …) zahodne kulture prihaja iz Stuttgarta, kjer nastaja 'sumo dirkalnik' znamke Mercedes-Benz. Njihov poklon družbeni neodgovornosti (kako po nepotrebnem zapraviti čim več pogonskega goriva in ob tem s slabo partnersko zaščito ogrožati vse ostale udeležence v prometu …) nosi oznako AMG GLS63. Ker so pri tem proizvajalcu že pravi umetniki na področju zavajanja kupcev z nekaterimi njihovimi trditvami o njihovih izdelkih, se temu 'izročilu' seveda niso izognili tudi ob predstavitvi uradnih številk glede povprečne porabe goriva in ustvarjenih CO2 emisij. Tako kupcem pridno prodajajo uradno pravljico o nizki povprečni porabi (11,9 litra na 100 km) ter o okoljevarstvenem poslanstvu takšnega vozila (CO2 emisije: 288 g na km). V resnici so te številke malo drugačne …

Skupna dolžina: 521 cm

Širina s parom bočnih vzvratnih ogledal: 216 cm

Neto masa avtomobila: 2,6 tone

Pogonska moč: 466 kW (634 KM)

Povprečna poraba (l/100 km): 19,3 litra

CO2 emisije na en prevoženi km: 459 g

4. Land Rover range rover sport SVR ('športna' je samo povprečna poraba …)

Znani 'gas-guzzler', kjer že vgrajeni bencinski rezervoar (prostornina: 104 litre) razkriva 'junkie' karakter (v pogledu ravnanja s pogonskim gorivom) tega avtomobila, ki na cesti ob vožnji ustvarja skoraj štirikrat večjo količino CO2 emisij od uradno predpisanih smernic EU (95 g/km).

Skupna dolžina: 488 cm

Širina s parom bočnih vzvratnih ogledal: 222 cm

Neto masa avtomobila: 2,6 tone

Pogonska moč: 423 kW (575 KM)

Povprečna poraba (l/100 km): 16,4 litra

CO2 emisije na en prevoženi km: 390 g

5. VW Amarok aventura V6 TDI ('Rennlaster' - dirkalni tovornjak)

Še ena norost današnjega časa, ker bi nekateri radi po cestah dirkali s poltovornjaki, čeprav imajo ta praktična vozila pri razumnih uporabnikih povsem drug namen. Še dobro, da v današnjih časih niso moderni tudi kakšni 'športni' AMG, M ali pa 'R Line' kombajni, buldožerji in traktorji …

Skupna dolžina: 525 cm

Širina s parom bočnih vzvratnih ogledal: 224 cm

Neto masa avtomobila: 2,3 tone

Pogonska moč: 190 kW (258 KM)

Povprečna poraba (l/100 km): 10,4 litra

CO2 emisije na en prevoženi km: 276 g

Podatke o realni povprečni porabi in ustvarjenih CO2 emisijah pri modelih, ki so omenjeni v tekstu, je prispeval nemški avtomobilski klub ADAC.