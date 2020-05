Nagrajeni 'Hillbilly Express'

Med letošnjimi dobitniki oblikovalske nagrade Red Dot v kategoriji oblikovanje izdelka je tudi zelo uporabni izdelek leta 2016 ustanovljene češke znamke Torsus, ki ga Čehi oglašujejo kot prvega predstavnika kategorije 'heavy duty off-road' avtobusov, čeprav ob tem pozabljajo omeniti njegove sovjetske vzornike …

Sovjetski konstruktorji so že pred mnogimi leti ustvarili zelo praktično usmerjene 'crossoverje' med terensko prehodnimi tovornjaki in avtobusi, ki so jih uporabljali predvsem za prevoz delavcev in prebivalstva v bolj odmaknjenih (od Moskve …) regijah brez ustreznega omrežja cest in poti. Takšne 'Vakhtovke' (rusko ljudsko ime za kombinacijo tovornjaka in avtobusa) so se ponekod obdržale do današnjih dni, ker so izredno robustne in tudi tako tehnološko preproste, da mehaniki ob popravilih in servisiranju z njimi nimajo večjih težav.

To filozofijo zagovarja tudi glede oblikovanja nagrajeni češki 'off-road' avtobus, ki ga je oblikovalo slovaško podjetje WERKEMOTION s.r.o., čeprav ob tem ne smemo pozabiti omeniti še tretjega pomembnega partnerja v tej navezi, ki prihaja iz Nemčije, ker so Čehi ob snovanju modela pretorian uporabili vozno platformo znamke MAN, točneje tehnološko osnovo njihovega modela TGM 4x4. Posledično je v takšen avtobus vgrajen 6-valjni vrstni dizelski pogonski motor znamke MAN (tip MAN D0836 LFL40, 176 kW (240 KM) pogonske moči ter 925 Nm motornega navora) v povezavi z delno samodejnim menjalnikom (tip MAN / ZF 12AS 1210 OD), od modela TGM 4x4 pa je prevzeto tudi vzmetenje in podvozje.

Terensko orientiranost takšnega avtobusa (medosna razdalja: 4200 mm, največja dovoljena skupna masa: 13,5 tone) pa dokazuje tudi set nameščenih pnevmatik znamke Michelin (tip XZL TL v dimenzijah 395/85 R20), velikodušno odmerjena razdalja (389 mm) med karoserijo in vozno podlago ter tipična SUV 'ikonografija' v obliki nameščenih črno obarvanih zaščitnih oplat karoserije in podvozja, ki so izdelane ob uporabi materialov po vzoru vojaško orientiranega Line-X™ balističnega oklepa. Podobno razmišljanje najdete tudi v notranjosti potniškega prostora, ki lahko sprejme največ 35 oseb, ker posebej omenjajo izredno robustno kabinsko dno, ki ga je posledično tudi enostavno čistiti in vzdrževati, ker se v takšnem avtobusu po navadi ne vozijo razvajeni turisti …

Čehom dobljena nagrada Red Dot pomeni izredno veliko, ker bo pripomogla k njihovi prepoznavnosti, morda jim bo zagotovila tudi kupce njihovega terensko orientiranega avtobusa, ki je od predstavitve v letu 2018 nastal v samo nekaj prototipnih primerkih.