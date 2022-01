Najbolje prodajani avtomobili v letu 2021

V teh dneh smo dobili vpogled v zanimivo statistiko najbolje prodajanih novih avtomobilov v letu 2021, ki so ga tokrat pripravili novinarji iz dvanajstih, jezikovno različnih redakcij mednarodnega avtomobilističnega portala Motor1.com. Dvanajst različnih držav, dvanajst drugačnih kultur in posledično tudi drugačnih okusov kupcev novih avtomobilov. Medtem, ko v ZDA še naprej cveti kultura nakupa in vožnje ogromnih (za evropske razmere in okuse …) poltovornjakov in podobno odmerjenih SUV modelov, so kupci drugod po svetu bolj naklonjeni relativno kompaktnim in manjšim modelom novih avtomobilov. Podobno kot ameriški kupci razmišljajo tudi kupci novih avtomobilov iz Avstralije, Argentine in Brazilije, ker tudi oni cenijo poltovornjake, vendar so jim bolj všeč srednje veliki predstavniki te kategorije namenskih vozil.

Na najpomembnejšem evropskem tržišču (Nemčija) je lani slavila predvsem znamka Volkswagen, ker so pri tej znamki nemškim kupcem lani dostavili največ novih avtomobilov. Trenutno imajo kupci še vedno najraje model golf, vendar njegova popularnost v zadnjih treh letih postopoma ugaša, ker se veliko Nemcev in Nemk sedaj raje odloči za nakup kakšnega modnega 'šišmiša' (oblikovni križanec) v stilu modela t-roc ali pa izbere priljubljen Volkswagnov SUV model (tiguan), svoj delež pri pridobivanju kupcev pa si je lani odrezal tudi električni model ID.3. Do sprememb je prišlo tudi v Franciji, kjer kupci trenutno najbolj cenijo peugeota 208, takoj za njim je večno popularni renault clio, ki ga zelo cenimo tudi v Sloveniji. Uspeh modela 208 je zelo pomemben za znamko Peugeot, pred tem jim je to, da so na domačem tržišču v pogledu prodajnih rezultatov premagali znamko Renault, nazadnje uspelo davnega leta 2004. Na tretjem mestu lestvice najbolje prodajanih novih avtomobilov v Franciji pa je dacia sandero, ki je bila lani na zmagovalnem pohodu (+ 44 % več prodanih avtomobilov ob primerjavi z letom 2020, + 19 % več prodanih avtomobilov ob primerjavi z letom 2019).

Povsem drugače je v ZDA, kjer je Fordov poltovornjak iz serije F (F-150, F-250, F-350 in F-450) nesporni kralj med kupci novih vozil, samo lani so si Američani omislili približno 726.000 novih primerkov poltovornjakov iz serije F. Na drugem mestu je podobno zasnovan izdelek znamke Dodge, ki je sicer okrašen z logotipi znamke RAM, tretji je podobno izveden model silverado znamke Chevrolet. Ford iz serije F pa ne blesti samo v ZDA, temveč tudi v Kanadi, kjer so kupcem lani dostavili točno 111.332 primerkov takšnega novega poltovornjaka. Poltovornjake, čeprav nekoliko manjše, pa ljubijo tudi Južnoameriški kupci novih avtomobilov. Lep primer tega je uspeh Fiatovega modela strada, ki ga evropski kupci žal ne poznamo. Lani se je v Braziliji za nakup takšnega fiata odločilo točno 109.107 kupcev. Na drugem in tretjem mestu sta pristala dva predstavnika resnično kompaktnih avtomobilov (hyundai HB20 in fiat argo). Na splošno gre znamki Fiat bolje v Južni Ameriki kot v Evropi, ker so to lani dokazali tudi kupci iz Argentine, ki očitno (za razliko od modno SUV usmerjenih Evropejcev …) ljubijo kompaktne 4-vratne klasične limuzine kot je fiat chronos. Na drugem in tretjem mestu pa sta predstavnika srednje velikih (za Američane …) poltovornjakov (toyota hilux in volkswagen amarok).

Leto 2021 je prineslo tudi spremembe v Veliki Britaniji, kjer je Vauxhallova (Oplova …) corsa s prestola pregnala Fordovo fiesto, predvsem zaradi 'kanibalizma', ker se je marsikateri kupec raje odločil za modno pumo. Preseneča pa zelo dobra uvrstitev Teslinega modela 3, čeprav že vrabci na vejah čivkajo o slabi kvaliteti tega modno precenjenega avtomobila in številnih težavah njegovih lastnikov. Na tretjem mestu je izdelek znamke MINI. Zelo malo sprememb glede najbolj prodajanih novih avtomobilov je pri naših zahodnih sosedih, kjer domače znamke (FIAT & Lancia) uživajo neokrnjeno podporo kupcev, čeprav v primeru vseh treh italijanskih zmagovalcev ne moremo govoriti o najbolj sodobnih modelih. Tudi špansko tržišče se nagiba v SUV smeri. Posledično se je največ kupcev odločilo za nakup nove Seatove arone, zelo je priljubljen tudi Hyundaijev SUV model tucson, veliko oboževalcev pa ima tudi dacia sandero. Pri naših vzhodnih sosedih je znamka Suzuki pravi vladar na tržišču novih avtomobilov, ker sta na prvih dveh mestih kar dva SUV suzukija, tretji je 'zimzeleni' fiat 500, ki je v zadnjem času čedalje bolj priljubljen pri Madžarih. Suzuki ima trenutno s parom omenjenih SUV modelov kar 15 odstotni tržni delež, medtem ko je vitara na zmagovalnih stopničkah nepretrgoma že zadnjih pet let. Tudi Turki še niso skočili na popularni in z razumom ne najbolje usklajeni SUV vlak, ker tudi oni cenijo eleganco klasičnih limuzin. Za to so v prvi vrsti zaslužni turški taksisti, ki prisegajo na Fiatov model egea, podobno dobro čislana je tudi limuzinska toyota corolla, tretji je popularni renault clio.

Tudi Rusi in Rusinje so zagovorniki klasičnih oblik karoserij, istočasno pa tudi podpirajo domačo avtomobilsko industrijo, posledično je znamka Lada vodilna v pogledu lani prodanih novih avtomobilov. Parirajo ji lahko samo Južnokorejci, odnosno znamka KIA. Med tržišči, kjer prevladujejo kupci s posebnim okusom, pa velja omeniti Indonezijo. Tam ostajajo ljubitelji enoprostorcev (45 % vseh kupcev je izbralo ta tip karoserije), ne glede na modne SUV smernice, ki so v Evropi že povzročile 'evtanazijo' MPV modelov.