Najelitnejši kombikupe

Aston Martin DB5 Vantage Shooting Brake by Harold Radford

V teh dneh smo dobili nov dokaz tega, da na tem svetu še obstajajo ljudje, ki jim je za razliko od številnih današnjih avtomobilističnih novinarjev popolnoma jasen pravi pomen besedne zveze 'Shooting Brake'. Sam se velikokrat nasmejim tekstom, ki so jih ustvarili razni današnji 'kimavčki' (če bodo v Stuttgartu, v Münchnu ali pa Ingolstadtu v kratkem ugotovili, da je naša zemlja ravna, potem boste to lahko prebrali v večini slovenskih medijev …), kjer slavijo aktualne 5-vratne 'Shooting Brake' oblikovalske dosežke znamk kot sta Mercedes-Benz in KIA, čeprav nas zgodovina in resni mediji učijo, da si to prestižno in ekskluzivno karoserijsko oznako zadnjih 60 let (približno) lahko zaslužijo samo 3-vratni kombikupeji s klasičnimi karavanskimi zadki.

Od kje torej 'poznavalcem' ideja, da sta 5-vratna 'low roof' (nizka streha) karavana (modela CLA & CLS) znamke Mercedes-Benz prava predstavnika kategorije 'Shooting Brake'? Vse skupaj je zasnovano na 'Shooting Brake' mitu iz konca dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki obkroža predvsem nekaj štirikolesnikov nekaterih britanskih aristokratskih avtomobilskih znamk. Takrat je nastalo nekaj unikatnih karavanov z dvojnim parom bočnih karoserijskih vrat, vratih na zadkih in značilno, v les odeto karoserijo na območju potniškega prostora. To britansko idejo so kasneje (proti koncu tridesetih let prejšnjega stoletja) prevzeli tudi pri nekaterih severnoameriških avtomobilskih znamkah, vendar so jo preimenovali v 'Station Wagon', medtem ko so ljudje ob opisovanju takšnih vozil raje uporabili besedo 'Woodie'.

V vseh teh primerih je šlo za zelo udobne, bolj praktično orientirane avtomobile, ki so bili v britanskem primeru namenjeni predvsem zelo premožnim lovcem, medtem ko so si Američani omislili takšen avtomobil zaradi družinskih potreb. Za preporod in povsem drugačno pojmovanje pojma 'Shooting Brake' so poskrbeli predvsem Italijani in Britanci. Pri znamki Ferrari, kjer z aktualnim modelom GTC4Lusso za razliko od Nemcev tudi v teh časih dokazujejo, da razumejo pravi pomen oznake 'Shooting Brake', so že leta 1951 ustvarili spiritualnega predhodnika (ferrari 212 export fontana giardinetta) vseh kasnejših kombikupejev, odnosno 3-vratnih kupejev s karavanskimi zadki (Shooting Brake).

Leta 1962 sta v Torinu, v prostorih karoserijske delavnice Ghia, nastala dva ekskluzivna 3-vratna kombikupeja na osnovi prestižnega Fiatovega 2-vratnega GT kupeja (tip 2300 S), ki ju je krasila dodatna modelna oznaka 'Club'. Leta 1965 smo dobili prvega v nizu podobnih, vendar veliko bolj vplivnih 3-vratnih kombikupejev znamke Aston Martin, ker je britanski karoserist Harold Radford takrat po naročilu ustanovitelja znamke (David Brown je želel, da mu na osnovi modela DB5 ustvarijo eleganten športni avtomobil s povečanim odmerkom praktičnosti, ker bi potem v zadku takšnega avtomobila lahko vozil tudi lovsko orožje in njegova tedanja lovska psa …) ustvaril 12 legendarnih 3-vratnih kombikupe primerkov avtomobila, ki nosi dodatno modelno oznako 'Vantage Shooting Brake'.

Ob tej priložnosti bomo razblinili še en marketinški mit znamke Mercedes-Benz, ker nam njeni 'verniki' poleg pravljice o tem, da so oni izumili (v resnici so to marketinško norost kot prvi že leta 1962 uresničili pri znamki Rover, kjer so kupcem ponujali 4-vratni model P5 coupe …) 'štirivratne kupeje' (med italijanskimi avtomobilskimi oblikovalci baje kroži zanimivo ljudsko ime za model CLS, pravijo mu 'banana' zaradi prepoznavne bočne linije …) prodajajo tudi pravljico, da so prav oni osnovali današnji modni razred 5-vratnih 'low roof' karavanov. Ta ideja ni zrasla na 'premijskih' nemških zelnikih, ker jo poznamo že dolgo, vendar smo jo pred tem poznali samo v povezavi z najdražjimi avtomobili na tem svetu. Tako se je že leta 1980 pojavil prvi novodobni rolls-royce (silver shadow II), opremljen z dodatno oznako 'Shooting Brake', ki v bistvu ni nič drugega kot aristokratsko orientiran klasični 5-vratni karavan. Veliko bolj ekstremna je preobrazba šestih kupe primerkov ferrarija 456 GT, izvedena s strani oblikovalske hiše Pininfarina, kjer so leta 1996 ustvarili nekaj nadvse ekskluzivnih predstavnikov današnjih 5-vratnih 'low roof' karavanov (456 GT Venice) in jih ob tem seveda oglaševali z razumno besedno zvezo 'Estate' (karavan), ker si takšni avtomobili oznake 'Shooting Brake' med resnimi poznavalci in ljubitelji avtomobilov sploh ne zaslužijo …

Sedaj je pred nami 3-vratni kombikupe izdelek belgijske karoserijske delavnice Carat Duchatelet, kjer so v 'Shooting Brake' kreacijo znanega nizozemskega oblikovalca (Niels van Roij) avtomobilov oblekli aktualni kupe znamke Rolls-Royce (model wraith), ker jim je pač jasno, da lahko takšen ekskluzivni avtomobil nastane samo na osnovi 2-vratnega avtomobila iz vrst kupejev in vozil z odprto streho. S tem se je očitno strinjal tudi nam neznani novi lastnik tega unikatnega in nadvse prestižnega kombikupeja, ki bo po zaslugi prvega prodanega primerka dobil še 6 takšnih ekskluzivnih kombikupe sorodnikov.