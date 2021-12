Najlepše štirikolesne miniature leta 2021

Mercedes-Benz „Blaues Wunder“ in 300 SLR (1:87) Porsche 911 SC „San Remo '81“ (1:43) Porsche 911 RSR # 912 (1:43) GMC „John Edgar Enterprises“ Renntransporter (1:43) Ford Granada Coupé (1:43) Vespa PX 125 „70 Jahre Vespa“ (1:10) Claas Xerion 5000 TRAC TS (1:32) Porsche 911 RSR # 92 „Pink Pig“ (1:18) Porsche 917 Langheck (1:12)

Tudi letos so bralci nemške strokovne revije Modell Fahrzeug izbirali najlepše predstavnike avtomobilskih miniatur, in to v skoraj vseh možnih merilih, od razmerja HO (1:87), ki je pisano na kožo ljubiteljem miniaturnih železnic, pa vse do premijskega razmerja 1:10.

Medtem ko je pandemija koronavirusa na večini svetovnih tržišč poskrbela za drastičen padec prodaje novih avtomobilov si proizvajalci avtomobilskih miniatur, otroških dirkalnih stez in maket letos manejo roke, ker je pandemija poskrbela za to, da so ljudje, ki morajo zaradi različnih omejitev gibanja in druženja ostajati doma, na novo odkrili že pozabljene hobije. To se odraža tudi pri prodajnih številkah. Pri nemški znamki Shuco, kjer vsako leto nastane približno pol milijona različnih avtomobilskih miniatur se tudi letos lahko pohvalijo z odlično prodajo njihovih izdelkov, poleg tega opažajo tudi pomladitev kupcev. Pred približno petimi leti je imel povprečni kupec njihovih avtomobilskih miniatur za seboj približno 52 let življenja, po tem, ko so kupcem predstavili tudi izdelke v merilu 1:64, se je povprečna starost kupcev njihovih izdelkov spustila na približno 40 let.

Z letošnjim izkupičkom prodaje so zelo zadovoljni tudi pri znamki Revell, kjer kupcem trenutno ponujajo približno 800 kit kompletov za izdelavo plastičnih maket letal, ladij in seveda tudi avtomobilov. Tudi v tem primeru je prišlo do občutnega dviga prodaje, ki je v nekaterih nemških trgovinah celo pripeljal do pomanjkanja pripomočkov (pincete, lepila, barve in čopiči), ki so potrebni za nastanek lepe in kredibilne makete. Letošnje poslovno leto si bodo dobro zapomnili tudi pri znamki Carrera, sicer renomiranemu proizvajalcu otroških dirkalnih stez, kjer so letos dosegli občutno povišanje (+ 33 % (približno)) prodaje njihovih dirkalnih stez s pripadajočimi električno gnanimi 'slot-car' avtomobilčki. Nemci pravijo, da še nikoli niso prodali toliko dirkalnih stez kot v letošnjem letu.

Posebej pa so omenili štiri miniature. Lancia stratos znamke Minichamps (1:87) je zmagala v pogledu prijaznosti do denarnic kupcev, ker boste zanjo odšteli samo 22 evrov. Občutno dražji bo nakup miniaturnega (1:18) mercedes-benza SSK 'Trossi' z ljudskim imenom „Schwarzer Prinz“ znamke CMC, ker boste za takšen model odšteli približno 500 evrov. Tudi najbolj prestižni naslov ('Supermodell des Jahres 2021') je dobil izdelek znamke CMC v obliki pomanjšanega mercedes-benza O 317 za prevoz dirkalnikov znamke Porsche. Takšen, približno 60 centimetrov dolg tovornjak v merilu 1:18 vas bo ob nakupu ožel za slabih 300 evrov. Nagrado za najbolj inovativen pristop pri izdelavi miniatur je letos prejela znamka Brekina, kjer so v merilu 1:87 izdelali komplet miniatur (99,95 evrov), ki vsebuje Fiatov uradni transporter dirkalnikov znamke Ferrari, dva legendarna F1 dirkalnika znamke Ferrari (tip 156 „Sharknose“) in pripadajočo ekipo ljudi iz boksov.

Seznam letošnjih zmagovalcev po kategorijah

- Toyota TS050 #8 (proizvajalec: Spark, nemška prodajna cena: 32,95 evrov, merilo in kategorija: 1:87 Pkw aktuell)

- Mercedes „Blaues Wunder“ in 300 SLR (Le Grand, 69,95 evrov, 1:87 Nutzfahrzeuge)

- Porsche 911 SC „San Remo ’81“ Röhrl/Geistdörfer (Ixo za CMR, 29,95 evrov, 1:43 Großserie Klassik)

- Porsche 911 RSR # 912 (Ixo za CK-Modelcars, 39,95 evrov, 1:43 Großserie aktuell)

- GMC „John Edgar Enterprises“ Renntransporter (Schuco, 149 evrov, 1:43 Nfz.)

- Ford granada coupé (Schuco, 89,95 evrov, 1:43 Kleinserie)

- Vespa PX 125 „70 Jahre Vespa“ (Schuco, 79,96 evrov, 1:10 Zweiräder)

- Claas xerion 5000 TRAC TS (Wiking, 99,90 evrov, 1:32 Landwirtschaft)

- Porsche 911 (991) RSR #92 „Pink Pig“ (Ixo za CMR, 69,95 evrov, 1:18 aktuell)

- Porsche 917 „Langheck“ (CMR, 199,95 evrov, 1:12 Sammeln div. Maßstäbe)

- Porsche 914/6 „Jägermeister“ (Schuco/MHI, 22,99 evrov, 1:87 Modellbau 1:87 & 1:43)

- Jaguar e-type roadster (Revell, 30,49 evrov, 1:24/25 Modellbau Pkw)

- VW T2 bus (Revell, 30,49 evrov, 1:24/25 Nutzfahrzeuge)

- Porsche 935 „Martini“ (Tamiya, 139,99 evrov, 1:12 Modellbau div. Maßstäbe)

- Unimog 406 s prikolico (Carson Modelsport, 124 evrov, 1:87 RC: Economy)

- Audi V8 DTM (Tamiya, 150 evrov, 1:10 RC: Business)

- Porsche 935 GT2 RS 2019 (Carrera, 69,95 evrov, Slotracing 1:32)

- BMW 2002 Gr. 2 (BRM, 129,90 evrov, Slotracing 1:24)