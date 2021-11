Napoved intenzivne uporabe biokerozina

Pred kratkim smo izvedeli, da se je največji nemški avtomobilski klub (ADAC) pridružil evropskemu zavezništvu eFuel Alliance, katerega člani zagovarjajo uporabo sintetičnih pogonskih goriv kot odlično alternativo elektromobilnosti. Sedaj so Nemci napovedali začetek intenzivne uporabe biokerozina pri njihovi floti reševalnih helikopterjev.

Prvi helikopterski polet s SAF (Sustainable Aviation Fuel) gorivom so Nemci izvedli že na začetku letošnjega junija, sedaj se pripravljajo na začetek triletnega intenzivnega testiranja njihovih reševalnih helikopterjev na letališčih v bližini Kölna in Bonna, v naslednjem letu bodo testiranje tako gnanih helikopterjev razširili tudi na letališči v bližini mest Aachen in Würselen. Ob tem bodo uporabili dva različna modela (H145 in EC135) helikopterjev podjetja Airbus, ki sta tudi različno gnana, ker ju poganjata različna pogonska sklopa znamk Safran Helicopter Engines in Pratt & Whitney Canada.

Uporabljeni biokerozin nastaja po BtL (Biomass-to-Liquid) postopku, kjer proizvajalec za njegov nastanek uporabi predvsem uporabljena jedilna olja in maščobe, zato takšna proizvodnja nima vpliva na kmetijstvo. Ob tem obstaja realna možnost, da bi v letalstvu s takšnim trajnostnim gorivom znižali ustvarjene emisije CO2 za približno 80 odstotkov, vendar testirani nemški reševalni helikopterji ne bodo leteli samo ob uporabi SAF goriva, temveč z mešanico (65 : 35) običajnega (JET-A1) in trajnostnega kerozina (SAF), ki ga izdeluje družba Air BP. Posledično bodo Nemci zaenkrat dosegli samo približno 30-odstotno znižanje CO2 izpustov, ki nastajajo ob delovanju helikopterskih pogonskih sklopov.

Pri več kot 50.000 letno izvedenih poletih in približno 3,3 milijona letno preletenih kilometrov naj bi na ta način zreducirali letno količino ustvarjenih CO2 emisij za približno 6.000 ton. Nemce ob tem zanima predvsem vpliv biokerozina na obstojnost in delovanje helikopterskih pogonskih sklopov, zato bodo postopoma povečevali delež biokerozina v mešanici z običajnim kerozinom, dokler ne bodo dosegli končne rešitve (100 odstotni pogon na biokerozin).