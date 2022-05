Napoved nove dražbe v Monte Carlu

Williams FW 14 Ferrari 340 MM Spider Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider Ferrari 275 GTB Ferrari 275 GTS BMW 507 Roadster Citroën 2CV 4x4 „Sahara“ Rolls-Royce Silver Cloud

V Monte Carlu, kjer se bo od 13. do 15. maja 2022 odvijala že 13. prireditev na temo starodobnih dirkalnikov (Grand Prix Historique 2022), bo 14. maja potekala tudi nova dražba avkcijske hiše RM Sotheby’s. Tudi tokrat bo takšna prireditev rezervirana predvsem za ljudi z zelo debelimi denarnicami.

Na tokratni dražbi starodobnih in eksotičnih vozil bodo obiskovalci lahko občudovali tudi pet zgodovinsko pomembnih dirkalnikov iz privatne garaže legendarnega britanskega svetovnega prvaka (Nigel Mansell) formule 1, ki bo v letošnjem avgustu dopolnil 69 let. Mansell je v 15. letih (1980-1995) nastopanja v formuli 1 osvojil 482 točk, zmagal na 31. dirkah in leta 1992 okronal svojo dirkaško kariero z naslovom svetovnega prvaka formule 1. Med 4-kolesnimi zvezdniki iz njegove garaže, ki bodo tokrat naprodaj, pa omenjajo predvsem dva dirkalnika formule 1. Naslov najbolj pomembnega pripada ferrariju 640 (prvi Ferrarijev dirkalnik formule 1 s polavtomatskim menjalnikom …), ker je Mansell leta 1989 s tem dirkalnikom dosegel dve zgodovinsko pomembni zmagi (1. mesto na dirki za VN Brazilije in podoben uspeh na dirki za VN Madžarske). Pri avkcijski hiši RM Sotheby’s upajo na bogat izplen (od 2,5 do 5 milijonov evrov) ob prodaji tega vozila. Nekoliko cenejši (pričakovani izplen: od 1,5 do 3 milijone evrov) bo približno dve leti mlajši williams FW 14, ki je Mansellu leta 1991 v tedanjem prvenstvu formule 1 privozil 5 zmag na dirkalnih stezah.

Med klasičnimi športnimi avtomobili, ki bodo tokrat najbrž pritegnili zelo bogate zbiralce 4-kolesnih draguljev pa omenjajo 4 ferrarije in en BMW. Naslov najdražjega bo po vsej verjetnosti pripadel tekmovalnemu ferrariju iz leta 1953 (model 340 MM spider). Že pred desetimi leti je nam neznani kupec na dražbi avkcijske hiše Gooding & Company za enak model odštel približno 3,6 evrov. Za model 340 MM spider, ki je kupcem na voljo tokrat, bo novi lastnik odštel najmanj 6 milijonov evrov, morda pa tudi več (8 milijonov evrov). Med tokrat najdražjimi avtomobili najdemo še tri klasične ferrarije (ferrari 365 GTS/4 'Daytona' spider (pričakovana prodajna cena: od 2 do 2,2 milijona evrov) iz leta 1973, 275 GTB (od 1,7 do 1,8 milijona evrov) iz leta 1965 in 275 GTS (od 1,4 do 1,6 milijona evrov) iz leta 1965) in en kultni BMW (model 507), ki ga je oblikoval legendarni oblikovalec Albrecht Graf Goertz. Ko se je ta, eden izmed najlepših BMW-jev vseh časov, leta 1958 pojavil v prodajnih salonih znamke BMW, ste morali zanj odšteti podobno vsoto denarja (približno 26.500 nemških mark) kot za stuttgartsko ikono (mercedes-benz 300 SL 'Gullwing') iz istega obdobja. Od 252. izdelanih BMW-jev 507 jih je do današnjih dni preživelo približno 220, 5 takšnih športno elegantnih BMW-jev se nahaja v lasti znamke BMW.

Leta 2018 so takšnega BMW-ja na podobni dražbi prodali za 4,3 milijona evrov, predvsem zaradi prominentnega lastnika (John Surtees). BMW 507, ki bo naprodaj tokrat, prihaja iz Münchna, iz garaže ne tako prominentnega lastnika, temu primerna bo tudi njegova prodajna cena (od 2,1 do 2,5 milijona evrov), zelo privlačen za potencialne kupce pa bo tudi zaradi posebnega in zelo redkega dodatka v obliki originalne 'Hardtop' strehe iz aluminija. Med tokrat ponujenimi avtomobili, ki so namenjeni bolj 'standardnim' prebivalcem našega planeta pa omenjajo absolutno rariteto v obliki legendarnega dvomotornega 'SUV spačka' (citroën 2CV 4x4 'Sahara') iz leta 1964. V današnjem času lahko za odlično ohranjenega običajnega 'spačka' ob prodaji iztržite približno 15.000 evrov. Za 'saharskega spačka' boste v Monte Carlu tokrat odšteli od 70.000 do 100.000 evrov. Za podobno vsoto denarja pa bo na voljo tudi rolls-royce silver cloud iz leta 1957. 'Spaček' ali rolls-royce? Izbira bo vaša …