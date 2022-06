Napoved serijske proizvodnje

Leta 2016 so obiskovalci na tedanjem ženevskem avtomobilskem salonu lahko prvič spoznali novodobno, striktno električno gnano prototipno 'isetto' švicarskega podjetja MMS. Sedaj so Švicarji napovedali skorajšnji začetek serijske proizvodnje.

Švicar Wim Ouboter, sicer lastnik podjetja MMS (Micro Mobility Systems), je znan predvsem kot izumitelj prevoznih sredstev kot sta 'Micro Scooter' in 'Kickboard', ki ju že ponuja kupcem iz osemdesetih držav. Vendar se njegova vizija razvoja in rasti s tem ni ustavila, ker je imel pred časom v mislih še nekaj večjega v obliki moderne interpretacije ikone znamke Iso Rivolta, ki je leta 1954 predstavila legendarno isetto, ki jo nekateri povezujejo predvsem z znamko BMW, kjer so nastajali licenčni primerki tega, danes rahlo nenavadnega prevoznega sredstva. Ob tem je najbolj zanimivo to, da je bila njegova ideja o novi 'isetti' na začetku mišljena predvsem kot potegavščina za medije, ker Ouboter sploh ni pričakoval tako pozitivnega odziva potencialnih kupcev (v prvem tednu po predstavitvi v Ženevi so prejeli 500 prednaročil, do sedaj so prejeli že več kot 20.000 prednaročil, predvsem iz Nemčije …).

Ob iskanju pomoči pri realizaciji ponovnega rojstva legendarne isette se je Ouboter obrnil na švicarsko univerzo ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), kjer so poskrbeli za razvoj in nastanek prvega prototipa, ki ga bodo v serijski različici izdelovali Italijani (podjetje Cecomp), medtem ko je za dokončno obliko vseh treh prototipov in dokončne serijske verzije poskrbelo švicarsko podjetje Designwerk. Zakaj se je podjetni Švicar odločil za reinkarnacijo avtomobila kot je legendarna isetta? Predvsem zaradi tega ker tudi on zagovarja mnenje številnih razumnikov, ki trdijo, da so današnji avtomobili enostavno preveliki, posledično pretežki in preveč zakomplicirani. Za samodejno premikanje serijske različice tega prikupnega 2-sedežnega mestnega avtomobilčka (dolžina: 2519 mm, širina: 1473 mm, višina: 1501 mm, masa avtomobila z vgrajenim 10,5 kWh paketom baterij: 515 kg, prostornina prtljažnika: 220 litrov) s karoserijo iz umetnih vlaken iz kategorije L7e bo poskrbel zadaj vgrajeni 12,5 kilovatni (približno 17 KM in 89 Nm motornega navora) električni motor, ki mu lahko zagotovi največjo hitrost 90 km/h (0-50 km/h: 5 sekund). Po zaslugi osnovnega paketa serijsko vgrajenih litij-ionskih akumulatorjev s kapaciteto 10,5 kilovatnih ur (odnosno 14 kWh ob doplačilu) znaša akcijski doseg vozila z enim samim polnjenjem (čas polnjenja: približno 4 ure na domači vtičnici) akumulatorjev približno 177 kilometrov (približno 230 km v primeru močnejših akumulatorjev …). Kasneje bo kupcem na voljo tudi različica 'Urban Edition' z nekoliko manjšim paketom akumulatorjev (6 kWh, akcijski doseg: 91 km), ki bo posledično še nekoliko cenejša.

Po do sedaj znanih informacijah bo kupec za takšno vozilo odštel približno 12.500 evrov. Letos naj bi izdelali približno 1500 primerkov tega simpatičnega vozila za kupce v Švici, Nemčiji in Italiji. Kupcem iz ostalih evropskih držav bo ta avtomobil na voljo šele leta 2023. Prvi kupci bodo deležni dobave 999. vozil iz posebne 'Pioneer' serije, katere posebnost so vozila z vgrajeno pomično platneno streho in oblazinjenjem iz recikliranih materialov (nadomestek usnja) ter setom prenosnih 'Bluetooth' zvočnikov. Vozila iz te serije bodo na voljo samo v dveh barvah karoserije. Glavna težava microlina in podobnih vozil iz kategorije L7e pa leži predvsem v tem, da jim je evropska politika obrnila hrbet, ker v večini evropskih držav ob nakupu tega resnično urbanega avtomobila ne boste deležni subvencij s strani države, ki so jih deležni kupci zavaljenih in z okoljevarstvom povsem skreganih električnih SUV vozil in ostalih pregrešno dragih električnih avtomobilov, ki si jih lahko privošči samo peščica kupcev …