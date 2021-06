Nasveti za energijsko učinkovito vožnjo

Aktualna kooperacija med največjim nemškim avtomobilskim klubom in znamko Nissan je zaslužna tudi za nastanek nekaterih uporabnih nasvetov voznikom striktno električnih avtomobilov glede energijsko čim bolj učinkovite vožnje, ki v končni fazi veljajo tudi za fosilno gnana vozila.

Nemci so tokrat posnemali tipični vedenjski vzorec večine Nemcev in Nemk, ki s svojimi avtomobili vsak dan prevozijo približno 40 kilometrov po mestih in njihovi okolici. V ta namen se jim je tokrat pridružil Rainer Jung, ki je znani nemški ekspert za varčno vožnjo, čeprav smo njegovo znanje do sedaj povezovali predvsem s klasično gnanimi avtomobili. Jung je ob tem na približno 46 kilometrov dolgi trasi upravljal LEAF e+ (kapaciteta akumulatorjev: 62 kWh, 160 kW (217 KM) pogonske moči).

Ob tem se je večinoma premikal v urbanem okolju, del poti je prevozil tudi na avtocesti. Nemci so tokrat posebej izpostavili informacijo glede nekonstantne uporabe električno gnane komfortne opreme (klimatska naprava, ogrevanje sedežev in potniške kabine …), ker je Jung vklapljal in izklapljal omenjeno opremo po potrebi. Končni rezultat takšnega razumnega razmišljanja in delovanja voznika je 15 odstotkov (9,3 kWh) porabljene kapacitete vgrajenih akumulatorjev na dolžini 46. kilometrov. V tem pogledu se je Nemcu s preudarno varčno vožnjo uspelo približati uradnim številkam (kWh/100 km: 18,5) glede porabe energije in avtonomije (385 km) s samo enim polnjenjem akumulatorjev.

Jung je znova poudaril klasično fizikalno pravilo, ki pravi, da težji ko je avtomobil, več pogonske energije potrebuje za uspešno samodejno premikanje. Zato svetuje vsem voznikom (ne glede na tip pogona …), da pred vožnjo poskrbijo (odstranitev popularnih 'strešnih trug' in nosilcev za prevoz koles, odstranitev nepotrebne krame iz prtljažnika in potniške kabine …), ker vam bo 100 kilogramov dodatne mase, ki jo po nepotrebnem vozite s seboj, v povprečju lahko solidno dvignilo (+ 1 do + 3 litre …) porabo goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Enaka pravila pa seveda veljajo tudi za električne avtomobile, kjer vam bo vgrajeni močnejši paket akumulatorjev sicer res zagotovil nekaj več avtonomije, vendar ne brez posledic za maso vozila, kar v končni fazi povzroči dvig povprečne porabe električne energije.

Nemec je omenil tudi uporabo klimatske naprave, čeprav jo je sam tokrat uporabljal preudarno (ni posnemal vedenjskega vzorca 'klima junkijev', kjer klima v avtomobilu med vožnjo deluje po načelu '24/7' …) je na koncu izračunal, da ni mu ta energijsko potratna komfortna naprava na koncu požrla najmanj 30 kilometrov akcijskega radija. Če k temu prištejete še ostale, med vožnjo prižgane 'must have' odjemalce električne energije, potem lahko hitro razumete, zakaj na koncu ne boste prevozili več kot 300 kilometrov s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Dober način za hitro praznjenje akumulatorjev pa je tudi 'predstava za javnost' (odločen pritisk na stopalko za plin …) ob pospeševanju vozila, ker se električni avtomobili lahko pohvalijo z odličnimi pospeški.

Na splošno pa za varčno vožnjo velja pravilo, ki pravi, da morate električni avtomobil voziti čim bolj umirjeno in enakomerno, brez odločnih pospeševanj, pametni vozniki ob tem uporabljajo tudi tehniko tako imenovanega 'jadranja', ker s tem pustijo med pospeševanjem pridobljeni inerciji, da opravi svoje. Po mnenju Junga je to eden izmed najbolj zanesljivih načinov za varčevanje z gorivom, odnosno energijo. Drugo opcijo predstavlja bolj intenzivna uporaba rekuperacije, takšne nastavitve vam dopušča tudi Nissanov LEAF. V slučaju, ko bo program rekuperacije nastavljen na največjo vrednost, bo vozilo ob zaviranju pridobilo največ povratne energije, vendar za tip vožnje ne bo ustrezal vsem, ker zahteva nekaj prilagajanja, predvsem zaradi tega, ker LEAF v tem načinu delovanju izredno hitro izgubi pridobljeno inercijo.

Izkušeni vozniki električnih avtomobilov lahko s preudarno uporabo rekuperacije podaljšajo akcijski doseg za približno 20 odstotkov. Tudi v primeru električnih avtomobilov poskrbite za primeren tlak v pnevmatikah. Osebno nisem ravno pristaš takšnega razmišljanja, ker vam bo skrb za čim nižji kotalni upor na koncu poslabšala oprijem pnevmatike, na koncu se boste glede tega, kaj (oprijem ali varčevanje z gorivom …) vam je bolj pomembno odločiti sami …