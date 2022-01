'Nategovanje' uporabnikov nekaterih nemških javnih polnilnic

Iz Nemčije prihaja novica, ki sploh ne bo všeč uporabnikom električnih avtomobilov, ker so nemški kolegi ugotovili, da veliko nemških javnih polnilnic za električna vozila sploh ni kalibriranih s strani primernih državnih organov, posledično uporabnik ne prejme količine električne energije, ki jo je plačal.

Ko obiščete lokalno tržnico in plačate za odšteto blago ste lahko sigurni, da vas prodajalec ni mogel naplahtati glede dejanske količine nabavljenega blaga, ker mora pri svojem delu uporabljati kalibrirano (umirjeno) tehtnico, podobno je tudi ob obisku bencinskega servisa, kjer po zaslugi kalibriranih črpalk goriva dejansko dobite toliko goriva, kolikor ste ga natočili. Žal pa ta praksa ne velja ob obisku katere izmed javnih električnih polnilnic za električne avtomobile, sploh če verjamemo izsledkom strokovnjakov kluba ADAC, ki so jih pridobili ob polnjenju različnih testiranih električnih avtomobilov.

Glavna težava obstoječega nemškega 'divjega zahoda' na področju električnih polnilnic leži v tem, da nemška politika ve za to težavo, vendar zaradi interesa po uspešnem implementiranju elektromobilnosti pridno miži na eno oko in posledično dopušča 'nategovanje' uporabnikov javnih električnih polnilnic. Če lahko verjamemo nemškim novinarjem, potem je ta praksa (uporabnik ob polnjenju ne prejme količine električne energije, ki jo prikazujejo zasloni, odnosno merilni inštrumenti …) dokaj razširjena, ob tem omenjajo predvsem dve zvezni deželi (Bavarska in Spodnja Saška), kjer je po njihovem največ (1 četrtina, odnosno 1 tretjina izmed vseh polnilnic …) neumirjenih javnih električnih polnilnic, čeprav ob tem opozarjajo, da je ta praksa najbrž dobro razširjena tudi v ostalih nemških zveznih deželah.

Pri dobaviteljih 'električnega soka' kot je na primer podjetje Ionity se ob tem izgovarjajo, da na tržišču zaenkrat ni primerne merilne tehnologije za ugotavljanje dejansko 'pretočene' količine enosmernega električnega toka, posledično po njihovem sploh ni možno izvesti točnih meritev. V klubu ADAC se s to trditvijo ne strinjajo, ker so na testih električnih avtomobilov ob obisku nekalibriranih polnilnic ugotovili, da znaša razkorak med dejansko prejeto in nakazano količino električne energije približno 20 odstotkov. Če to prevedemo v nam (uporabniki klasično gnanih vozil) razumljiv jezik, recimo ob točenju dizelskega goriva (nemška prodajna cena: 1,5 evra za liter) in napolnitvi povprečno odmerjenega rezervoarja za gorivo, potem to pomeni, da vas bi na bencinskem servisu ob vsakem polnjenju avtomobila z gorivom, olajšali za približno 8,5 litra goriva, ki bi ga uporabniki sicer plačali, vendar nikoli prejeli.

Lep primer tega je s strani kluba ADAC testirani Fordov mustang mach-E, ki ga uporabnik zaradi podaljševanja življenjske dobe akumulatorjev ne sme preveč (100 odstotno) napolniti z električno energijo. Nemci so ob tem ugotovili, da njegovi akumulatorji (deklarirana (uporabna) kapaciteta: 98,7 (88) kWh) ob polnjenju potrebujejo 104,3 kilovatnih ur, 18,5 odstotka (skoraj 13 evrov ob vsakem polnjenju) 'natočenega' in plačanega 'električnega soka' pa uporabnik sploh ne more uporabiti. Podobno velja tudi za Renaultov zoe, kjer bo obiskovalec nemške javne električne polnilnice, ki ni kalibrirana, dobil celo 20 odstotkov manj električne energije, čeprav bo za to odštel dodatnih 6,4 evra ob vsakem polnjenju akumulatorjev. Zato previdnost uporabnikov ob obisku javnih polnilnic ni prav nič odveč.

V Nemčiji se pred 'nategovanjem' lahko zavarujete samo s tem, da na električni polnilnici, ki ste jo obiskali, najdete po navadi dobro vidno in obrobljeno oznako DE-M, ki priča o tem, da je ta polnilnica pravilno kalibrirana (za ta uradni postopek bo lastnik polnilnice plačal od 500 do 900 evrov) s strani nemških organov, ki so zadolženi za takšna opravila.