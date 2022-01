Nekoč vajenci, danes mojstri

Ko so se nekatere kitajske avtomobilske znamke pred nekaj leti prvič pojavile na evropskem tržišču so doživele popolni tržni neuspeh, predvsem zaradi slabih varnostnih lastnosti njihovih štirikolesnikov, ki so povsem odpovedali na varnostnih preizkusih organizacije Euro NCAP.

Posledično so se kitajski proizvajalci reorganizirali in se raje posvetili manj izbirčnim in manj zahtevnim kupcem v t.i. deželah tretjega sveta, ki jih številni evropski proizvajalci avtomobilov v zadnjih letih pridno zanemarjajo, čeprav so v preteklosti obvladovali ta tržišča. Lep primer tega so številne afriške države, kjer so kitajske avtomobilske znamke v zadnjih nekaj letih prevzele pobudo s strani južnokorejskih avtomobilskih znamk, ki so v zadnjih nekaj letih že izgubile sloves proizvajalcev nizkocenovnih avtomobilov, vse to pa se odraža tudi pri višjih prodajnih cenah njihovih izdelkov, ki posledično niso več zanimivi za manj premožne kupce v deželah tretjega sveta.

Poleg tega so se kitajski proizvajalci avtomobilov že spremenili iz vajencev v mojstre, ker so spretno izkoristili in nadgradili ponujene tehnologije vodilnih evropskih, japonskih in ameriških proizvajalcev avtomobilov, ki so k njim prišli predvsem zaradi želje po čim nižjem plačilu ljudi, ki za njih izdelujejo avtomobile. Sedaj se jim ta pohlep maščuje, ker so pri nekaterih kitajskih znamkah v zadnjem času postali vodilni na področju izdelave striktno električno gnanih avtomobilov, njihove nove ciljne skupine kupcev pa se po novem nahajajo v Evropi in v ZDA. Eksportno orientiranost kitajskih proizvajalcev avtomobilov, ki so leta 2018 na domačem tržišču prodali rekordnih 28 milijonov novih avtomobilov, pa spodbuja tudi slabša domača prodaja v letih 2019 (- 8 %) in 2020, sedaj si je kitajsko tržišče že opomoglo, ker so že dosegli raven prodaje iz leta 2018.

O tem, kako uspešni so postali kitajski proizvajalci avtomobilov v zadnjih dvajsetih letih, pa priča podatek o domači prodaji novih avtomobilov v letu 2001, ker so takrat kitajskim kupcem dostavili samo dva milijona novih avtomobilov. Pomanjkanje polprevodnikov in zadržanost kupcev zaradi aktualne pandemije sta sicer vplivala tudi na kitajsko tržišče, vendar poznavalci tamkajšnjih razmer ocenjujejo, da se 'kitajski zmaj' že postavlja na noge, o okrevanju kitajske avtomobilske industrije pa priča tudi statistika. V letu 2020 so Kitajci izvozili približno 995.000 pri njih izdelanih novih avtomobilov, medtem ko so v prvih desetih mesecih preteklega leta izvozili približno 1,6 milijona novih avtomobilov (samo v lanskem oktobru so izvozili 231.000 novih vozil).

Večina kupcev kitajskih avtomobilov se nahaja v Aziji, Afriki in Južni Ameriki, kjer jim Kitajci ponujajo predvsem klasično (fosilno) gnane avtomobile in dokaj uspešno 'nagajajo' tam uveljavljenim južnokorejskim in japonskim proizvajalcem avtomobilov. Sedaj so na vrsti Evropejci in Američani, ki bi jih Kitajci radi 'poplavili' s številnimi striktno električno gnanimi avtomobili. To jim že dobro uspeva v državah kot so Norveška, Švedska, Danska in Nizozemska, pospešeno pa rastejo tudi nemške filiale kitajskih proizvajalcev avtomobilov. V tem prednjačijo predvsem znamke Aiways, MG (ti dve znamki poznamo tudi v Sloveniji …), Geely in Great Wall, v kratkem jim bosta sledili tudi znamki Nio in Xpeng.

Ob tem omenjajo zelo optimističen načrt znamke Xpeng, ki naj bi v bližnji bodočnosti na tuja tržišča plasirala več kot polovico izdelanih avtomobilov. Na to karto stavijo tudi pri koncernu SAIC, kjer so v prvih šestih mesecih preteklega leta izvozili približno 265.000 novih avtomobilov, od tega približno 166.000 vozil znamk MG in Maxus, ki sodita pod okrilje tega koncerna. SAIC pri proizvodnji vozil na domačem tržišču sodeluje tudi s koncernoma Volkswagen in General Motors. Čedalje bolj pomembno vlogo pri proizvodnji avtomobilov na Kitajskem pa ima tudi znamka Tesla Motors, kjer so do sedaj že izdelali približno 150.000 novih avtomobilov. Po katastrofi glede prodaje konvencionalno gnanih avtomobilov v Evropi so se Kitajci preusmerili in pospešili razvoj električnih avtomobilov, ki jih sedaj pridno pošiljajo v Evropo, kjer politika spodbuja razvoj elektromobilnosti, s tem pa tudi prodajo kitajskih izdelkov.