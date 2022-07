Nerjaveči bicikel

Iz Nemčije prihaja novica o inovativnem biciklu, ki je skoraj v celoti (razen pnevmatik) izdelan iz nove ali reciklirane plastike, posledično mu rja ne more do živega, istočasno pa takšen bicikel ne potrebuje nobenega vzdrževanja.

V ozadju te ideje stoji nizozemsko 'start up' podjetje MTRL, kjer že načrtujejo serijsko proizvodnjo plastičnega bicikla, po možnosti v bližini deponij s plastičnimi odpadki, ker je inovativni nemško-nizozemski izdelek večinoma (razen pnevmatik) narejen iz nove ali reciklirane plastike. Ob tem so si Nizozemci poiskali tudi partnerja v obliki nemškega podjetja Igus GmbH, katerega ustanovitelj (Frank Blase) je tudi eden izmed solastnikov nizozemskega podjetja MTRL.

V primeru tega bicikla brez prestav, ki ga bodo izdelovali v več različnih velikostih za otroke in odrasle, ne gre za kakšen visokotehnološki izdelek, čeprav takšen bicikel ne bo ravno poceni, ker naj bi nemški kupec za ta 'kup mobilne plastike' odštel približno 1200 evrov (1400 evrov v primeru, ko bodo za izdelavo uporabili reciklirano plastiko …). Nemci poudarjajo, da je takšen bicikel lahek in izredno prijazen do uporabnika, ker sploh ne more rjaveti, poleg tega za njegovo vzdrževanje ne boste porabili niti kapljice olja ali ostalih maziv. Do sedaj so Nizozemci in Nemci izdelali že več kot 400 takšnih testnih dvokoles, serijski izdelek bomo dobili na začetku leta 2023.