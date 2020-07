Neuspešno oživljanje?

Iz Nemčije prihaja novica, ki ne bo preveč všeč vsem tistim, ki so upali na uspešno reinkarnacijo nemške znamke Borgward, ker je ta, na novo rojena avtomobilska znamka v bistvu že skoraj klinično mrtva …

Na začetku (poletje leta 2018) je kazalo drugače. Praznovanje ob napovedi ponovnega prihoda znamke Borgward na nemško tržišče, ki so ga v tistem poletju izpeljali v Stuttgartu, je takrat pritegnilo približno 500 radovednežev, vse skupaj so v Borgwardovem marketinškem oddelku pospremili z uradno izjavo o zelo uspešni vrnitvi že skoraj pozabljene nemške avtomobilske znamke, katere ponovno rojstvo so takrat podprli Kitajci, točneje znamka Foton, ki jo povezujemo predvsem s tovornjaki.

Posledično so Kitajci že leta 2018 poskrbeli tudi za nastanek nove kitajske tovarne avtomobilov (letna kapaciteta: 350.000 novih avtomobilov), kjer bi potekala proizvodnja serijskih modelov znamke Borgward, vendar so v reinkarnacijo te nemške znamke verjeli samo približno eno leto, ker so vodilni pri znamki Foton ugotovili, da Borgward na kitajskem tržišču ni ravno prva izbira kupcev (lani so Kitajcem dostavili samo približno 54.400 novih primerkov vozil znamke Borgward). Posledično so pri znamki Foton že lani obrnili hrbet Nemcem in tovarno, kjer nastajajo novi borgwardi prodali kitajski družbi Ucar, ki je del na Kitajskem 'zloglasne' (njen vodja Lu Zhengyao je po poročanju kitajskih medijev trenutno zapleten v odmeven finančni škandal …) korporacije Luckin Holding. Ucar naj bi za prevzem tovarne in lastniških pravic v zvezi z imenom znamke plačal približno 566 milijonov ameriških dolarjev, vendar po poročanju vladne agencije Caixin, tega niso sposobni plačati …

Zato se je v letošnjem poletju dokončno potrdilo tisto, kar so nekateri skeptiki napovedali že leta 2018, ker Borgwardova uradna nemška filiala na območju mesta Stuttgart v 'fizični obliki' ne obstaja več, telefoni so trenutno mrtvi (oglasi se vam samo 'samodejna' tajnica z 'neskončnim' sporočilom …), zadnjo 'aktualno' novico za novinarje na uradnem portalu znamke Borgward so objavili že leta 2018. Potrditev tega, da znamka Borgward ne bo več prav dolgo med nami, prihaja tudi iz nemškega podjetja ATU (mreža servisnih delavnic in trgovin z avtomobilsko opremo), kjer so že pred časom prekinili uradno sklenjeno pogodbo o vzdrževanju in servisiranju vozil znamke Borgward. Pomenljivo informacijo o stanju pri znamki Borgward je pred kratkim izdal tudi nemški časnik Weserkurier iz mesta Bremen, kjer so zapisali, da je fluktuacija med Borgwardovimi zaposlenimi v Nemčiji že zelo velika.

Koliko avtomobilov znamke Borgward je trenutno v obtoku na nemških cestah, ne ve nihče. Vemo samo to, da obljubljenih električno gnanih SUV modelov niso nikoli dostavili maloštevilnim nemškim kupcem, namesto tega so jim raje podtaknili klasično fosilno gnan SUV model z modelno oznako BX7 TS. V tej zgodbi obstaja samo ena svetla izjema z imenom Esch-sur-Alzette, kjer gre za majhno luksemburško mestece (približno 35.000 prebivalcev), kjer se očitno upirajo mnenju in navadam ostalega sveta, ker po njihovih cestah kroži že več kot 100 prodanih borgwardov. Za to je zaslužen Marco Graas iz podjetja Autodis (trenutni edini evropski distributer znamke Borgward), ki kupcem na območju tega mesta trenutno vsak dan dostavi tri do štiri nove primerke modela BX7 TS …