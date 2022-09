Nissan z dodano vrednostjo

V britanskem narodnem muzeju (nahaja se v bližini vasice Beaulieu), kjer bo 10. septembra potekala nova dražba avkcijske hiše Bonhams, se bo zbiralcem starodobnih in eksotičnih vozil predstavil tudi izredno redki predstavnik japonske avtomobilske industrije, ki je nastal na sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Leta 1986 so pri znamki Nissan ustanovili hčerinsko podjetje Autech, kjer so se posvetili razvoju in izdelavi posebnih karoserijskih različic obstoječih Nissanovih serijskih modelov avtomobilov. V večini primerov so v tem podjetju, ki obstaja še danes, ustvarili 'ušminkane' verzije običajnih nissanov, obstaja pa tudi nekaj zelo zanimivih in odmevnih predelav serijskih nissanov. Med njimi sta dve 4-vratni limuzinski različici kultnega kupe modela skyline GT-R (HNR32 & BCNR33) in pa legendarni japonski 'RS6' v obliki zelo zmogljivega Nissanovega 5-vratnega karavana z oznako stagea 260 RS. Obstajata pa tudi dva serijska nissana, ki so ju oplemenitili ob sodelovanju s karoserijsko delavnico Zagato.

V prvem primeru govorimo o klasičnem kupeju s polno modelno oznako 'Zagato Autech Stelvio AZ1' (1989-1991), ki na opazovalca deluje kot nizkocenovna in ne najbolj posrečena (oblikovno …) verzija občutno dražjega in lepše oblikovanega avtomobila (aston martin V8 vantage Zagato (1986-1990)). Kljub temu so Japonci izdelali približno 200 takšnih posebnih nissanov, ki so danes zelo čislani med zbiralci. Kasneje so Japonci ob sodelovanju z Italijani ustvarili tudi junaka naše zgodbe, ki je oblikovan bolj prefinjeno in posledično tudi bolj elegantno, čeprav 'Autech Gavia Zagato Coupé' (1991-1993) ni navdušil prav veliko kupcev (nekateri viri omenjajo 30 izdelanih primerkov, drugi viri omenjajo samo 16 dejansko izdelanih primerkov …).

Avtomobil, ki je zasnovan na tehnološki platformi serijskega kupe nissana z modelno oznako leopard (UF31 / 1986-1992), pa ni poseben samo zaradi oblikovanja, med njegovimi posebnostmi omenjajo tudi vgrajeni 3,0-litrski 6-valjni 'Twin Turbo' (VG30DETT) pogonski motor iz nissana 300 ZX, ki so ga Japonci spojili s 4-stopenjskim samodejnim menjalnikom. To so bili časi, ko so vsi japonski proizvajalci avtomobilov upoštevali domači gentlemanski dogovor o omejitvi moči pri njihovih serijskih modelih avtomobilov, zato je tudi takšen nestandardni nissan opremljen s pogonskim sklopom, ki lahko mobilizira največ 206 kW (280 KM) pogonske moči. Prijateljstvo med Japonci in Italijani pa ni trajalo prav dolgo, ker so se na koncu skregali glede uporabe logotipa Z na Nissanovih avtomobilih. Zato pred časom predstavljeni nissan GT-R50 ni nastal ob sodelovanju s podjetjem Zagato. Namesto tega je za obliko tega posebnega nissana poskrbelo podjetje Italdesign.

Za tega izredno redkega in elegantnega nissana, ki ima za seboj samo približno 68.000 prevoženih kilometrov, naj bi prodajalec v soboto prejel od 30.000 do 50.000 britanskih funtov.