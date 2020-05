Nostalgik iz mesta Kanagawa

Avtor: Marko Miklavc Foto: Renault, Suzuki in DAMD Inc.

Renault 4 GTL Suzuki Alto Lapin

Japonsko podjetje iz mesta Kanagawa je že pred mnogimi leti predstavilo kit-komplet zunanjih karoserijskih delov, ki spremenijo kei-car suzukija (model alto lapin (HE21S / HE22S) v pomanjšano kopijo legendarne 'katrce' (renault 4). Očitno so kupci še vedno navdušeni nad to idejo, ker je 'japonska katrca' tudi v sedanjih časih 'prisotna' v prodajnem katalogu znamke DAMD.

Ta trend personalizacije vozil, ki vozilu prinaša pošten odmerek prepoznavnosti, je zelo priljubljen med japonskimi lastniki 'kei-car' (lahek avtomobil) vozil, tudi zaradi tega, ker za 'transformacijo' vozila ni potrebno jemati 'hipoteke'. V primeru 'japonske katrce' iz podjetja DAMD (Damd Styling Effect) potrebujete samo donatorsko vozilo v obliki prve (HE21S, 2002-2008) ali pa druge (HE22S, 2008-2015) generacije Suzukijevega modela alto lapin (dolžina: 3395 mm, širina: 1475 mm, višina: 1505 mm, medosna razdalja: 2360 mm, masa: 780 kg), ker sta vizualno skoraj identični in pa 2.950 evrov (tovarniška neto cena brez dajatev) za nakup kit-kompleta sestavnih karoserijskih delov.

Kupec bo za odšteti denar prejel nepobarvane sestavne dele (drugačna prednja vezna stena, drugačen par prednjih zunanjih blatnikov, spremenjena podoba obeh originalnih 'odbijačev' in namestitev dodatnih, pravih odbijačev, drugačna maska hladilnika in drugačen par zadnjih luči, dodatne zaščitne letve na vseh štirih bočnih vratih …), ki jih lahko vgradi vsak z vsaj nekaj izkušnjami in osnovnim orodjem. Rezultat japonskega oblikovnega eksperimenta je osupljiv, ker se prikupni 'japonček' po obisku 'lepotnega kirurga' iz mesta Kanagawa spremeni v nekoliko manjšo, vendar še vedno zelo šarmantno ikono francoske avtomobilske industrije (različica 4 GTL, dolžina: 3668 mm, širina: 1509 mm, višina: 1550 mm, medosna razdalja: 2425 mm, masa: 720 kg (modelno leto 1978/1979)).

Zanimiva je tudi primerjava pogonskih sklopov. Pod motornim pokrovom francoskega predstavnika kultnih avtomobilov se skriva 1,1-litrski bencinski atmosferski štirivaljnik, ki ga sicer ne razganja od moči (modelno leto 1978/1979: 25 kW/34 KM pri 4000 vrt./min. ter 74 Nm motornega navora pri 2500 vrt./min.) in živahnosti (0-100 km/h: 24,5 (22) sekunde, največja hitrost: 120 km/h), vendar se vam oddolži z zmerno motorno žejo (povprečna poraba (modelno leto 1989/1990): l/100 km: 7,5 (5,6 litra) in zanesljivostjo delovanja. Japonska kopija renaulta 4 GTL se ne more pohvaliti s štirimi valji, ker so ji enega že ob rojstvu 'amputirali', vendar jo kljub temu in navzlic skoraj polovični zalogi delovne prostornine dobesedno razganja od moči (sploh ob primerjavi s francoskim originalom …), ker lahko Suzukijev vrstni turbobencinski 3-valjnik (delovna prostornina: 658 kubičnih centimetrov) mobilizira od 40 (55 KM) do 47 kW (64 KM) pogonske moči pri športnih 6500 vrtljajih v minuti ter od 61 do 106 Nm motornega navora pri 3500 vrt./min.

Zato je 'japonska katrca' lahko občutno hitrejša (največja hitrost: 140 km/h) od francoskega originala, čeprav ponuja lastniku tudi podobno povprečno porabo (5,1 litra na 100 km) in podobne stroške za menjavo pnevmatik (dimenzije pnevmatik za suzukija: 155/65 R13 (HE21S) in 155/65 R14 (HE22S)). V tem pogledu je originalni, nekoliko lažji renault nekoliko slabše opremljen (135/80 SR13 …), vendar pa R4 resnični blesti v pogledu velikosti prtljažnika, ker boste v prtljažnik malega suzukija lahko stlačili občutno manj (osnovna (največja) prostornina prtljažnika: 129 (376) litrov) kot v 'katro' (295, odnosno 1175 litrov v primeru podrtega zadnje klopi).