Nov dokaz marketinškega zavajanja kupcev

Pri večini današnjih proizvajalcev avtomobilov nas pridno prepričujejo, da so njihovi originalni nadomestni deli vedno najboljša rešitev za lastnike avtomobilov, ki pri njihovih 'jeklenih konjičkih' potrebujejo menjavo določenih sestavnih delov. Žal to ne drži vedno …

Lep dokaz tega je tokratni ADAC test zavornih komponent (zavorni diski & obloge (ploščice)) za Volkswagnovega golfa iz 7. generacije tega priljubljenega modela, ker so pedantni Nemci na koncu ugotovili, da za lastnike takšnega golfa obisk uradnega servisa v primeru menjave zavornih diskov in ploščic ni prav nič smiseln, razen seveda v primeru, ko lastniki takšnih golfov želijo, da jim Volkswagnovi serviserji ob tem zelo dobro izpraznijo denarnice.

Na interval menjave zavornih diskov in ploščic, ki lahko sega od približno 40.000 do približno 120.000 kilometrov, vedno vplivajo predvsem lastniki avtomobilov z njihovim načinom vožnje, svoje pa prispeva tudi tip avtomobila (zavaljene 'SUV krave' si rade privoščijo kakšen komplet zavornih ploščic že za zajtrk …), konfiguracija cestišča in pa masa avtomobila, odnosno otovorjenost z nepotrebno 'kramo' (več ko je takšne 'krame' v vozilu, ki po nepotrebnem poveča maso avtomobila, hitreje boste potrebovali menjavo ploščic in diskov …). Tako lahko tudi v primeru zavornih komponent na koncu pridete do zaključka, da je manj v resnici več, ker je z nepotrebno komfortno in IT 'kramo' bolj skromno opremljen avtomobil posledično lažji od bogato opremljene in posledično zavaljene 4-kolesne 'krave', nižja masa avtomobila pa ima blagodejen vpliv tudi na pospeševanje in povprečno porabo goriva, odnosno porabo energije v primeru modnih električnih avtomobilov.

V vsakem slučaju pa menjava omenjenih zavornih komponent ni vedno najbolj poceni. Lep primer skromnosti v tem pogledu je lada niva, ker boste za menjavo prednjih zavornih diskov in ploščic na uradnem nemškem servisu odšteli samo 224 evrov, medtem ko boste za menjavo enakih sestavnih delov pri Porschejevi 'športni lokomotivi' (cayenne) odšteli ponosnih 2.752 evrov. Zato so se Nemci tokrat lotili primerjave šestih različnih kompletov omenjenih zavornih komponent. En, seveda najdražji tokrat testirani komplet so Nemci dobili iz Wolfsburga, ostalih 5 so poiskali pri dobaviteljih (ATE, Bosch, Brembo, Ridex in Zimmermann) neoriginalnih nadomestnih delov. Ob tem so ocenjevali izdelke v treh različnih kategorijah (varnost, življenjska doba (obraba) in ekologija) v dveh načinih (defenzivna & ofenzivna) vožnje. Posledično različne so tudi prodajne cene zavornih kompletov (4. zavorni diski in 4. zavorne obloge), ki segajo od 100 (Ridex) do ponosnih 432 evrov (originalni deli znamke Volkswagen). Seveda morate k temu prišteti tudi vrednost dela serviserjev …

Nemško testiranje se je pričelo s testiranjem (100-0 km/h) zavornih sposobnosti golfa VII. Nemci pravijo, da se je večina testiranih zavornih komponent v tem pogledu obnesla odlično, ker takšen golf z vgrajenimi neoriginalnimi deli ni zaviral skoraj nič slabše kot v primeru, ko so za zaviranje skrbeli diski in zavorne ploščice iz Wolfsburga. V tem pogledu je blestel predvsem komplet znamke Zimmermann (najboljša ocena za dolžino zavorne poti), ker je kljub nižji prodajni ceni kompleta celo boljši od originalnih nadomestnih delov, medtem ko so izdelki znamk ATE, Bosch in Brembo povsem na nivoju Volkswagnovih originalnih delov, ker je bilo na meritvah zavornih razdalj med njimi samo pol metra razlike. Najslabši v tem pogledu je najcenejši komplet znamke Ridex s približno štirikrat nižjo prodajno ceno za komplet, vendar tudi v tem primeru razlika ob zaviranju ni kritično prevelika, ker se zavorna razdalja ob primerjavi z občutno dražjim kompletom iz Wolfsburga podaljša samo za en meter. Če želite za vašega golfa VII dobiti zavorni komplet z najdaljšo življenjsko dobo, potem si morate kupiti komplet znamke ATE, najhitreje pa se izrabijo zavorni diski in ploščice znamke Brembo.