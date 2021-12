Nova antireklama za model 3

Po poročanju nekaterih francoskih medijev kot sta „Le Figaro“ in „Le Parisien“ so pri francoski taksi platformi G7 v teh dneh 'izgnali' iz obtoka vse njihove primerke Teslinega modela 3, ker se je v Parizu konec minulega tedna zgodila nenavadna prometna nesreča z enim mrtvim in dvajsetimi poškodovani pešci, v katero se je zapletel eden izmed njihovih primerkov modela 3.

Pri taksi platformi G7 pravijo, da so se za ta korak (prizemljitev 37. primerkov modela 3 ...) odločili zaradi varnosti, ker jih zelo skrbi nepredvidljivo in nekontrolirano obnašanje z IT kramo odlično otovorjene tesle 3. Po navedbah očividcev je prišlo do nesreče zaradi nepojasnjenega, vendar zelo odločnega samodejnega pospeševanja vozila, ki je ob tem najprej do smrti povozilo kolesarja in se nato zaletelo še v najmanj tri predmete (steklen zabojnik, semafor in tovornjak …), čeprav se je voznik tesle ob tem trudil, da bi ugasnil 4-kolesni 'izstrelek' znamke Tesla. Kasneje so policisti ugotovili, da je bil voznik ob vožnji popolnoma trezen. Pretreseni in vidno šokirani voznik je ob tem povedal policistom, da se vozilo ni želelo odzvati na njegove ukaze glede zaviranja. Trenutno francoski policisti sumijo, da je prišlo do zaskočitve pedala za plin, točne izsledke bo prinesla šele nadaljnja preiskava.

Tako smo dobili nov dokaz glede slabega in nezanesljivega delovanja sodobnih, z IT kramo čedalje bolj obteženih avtomobilov, ker njihovi konstruktorji zaradi modnih zapovedi ne želijo razumeti in implementirati konstruktorskega načela 'KISS' (Keep It Simple Stupid). Gre za konstruktorsko filozofijo, ki jo je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vpeljal legendarni ameriški letalski konstruktor Kelly Johnson (Lockheed Skunk Works). V tistih časih so se v ameriški mornarici obnašali podobno kot današnji konstruktorji avtomobilov, ker so dobesedno tekmovali v tem, kdo bo v oborožene sisteme vgradil čim več nepotrebne elektronske krame. Posledično so se zadeve veliko bolj kvarile …