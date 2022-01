Novi Fordov "Wohnauto"

Družbi Ford-Werke GmbH in Erwin Hymer Group (EHG) sta pred približno 14. dnevi sporočili, da sta podpisali okvirni sporazum o dobavi vozil ford transit in ford transit custom kot osnovnih modelov za pripravo počitniških vozil in avtodomov.

Prvi skupni izdelek nosi oznake blagovne znamke Dethleffs, ki je ena izmed dvajsetih blagovnih znamk pod okriljem koncerna Erwin Hymer Group, istočasno pa tudi znamka s približno 90-letno tradicijo izdelave počitniških prikolic, ker se je prvo takšno počitniško vozilo, ki ga je zasnoval legendarni Arist Dethleffs, pojavilo že leta 1931, medtem ko se je prvi pravi motorizirani "Wohnauto" (bivalni avtomobil) te znamke pojavil leta 1983, ko so pri znamki Dethleffs prvič izdelali klasični avtodom na osnovi tedanjega Fiatovega ducata.

Sedaj so predstavili novi globevan na osnovi Fordovega modela transit custom, ki ga bodo kupcem ponudili v dveh različno opremljenih različicah, vedno v povezavi z vgrajenim turbodizlom, ki lahko mobilizira 96 kW (130 KM) pogonske moči. Osnovno opremljen 'Globevan Camp One' bo nemškim kupcem na voljo že za odštetih 49.999 evrov, približno 3.000 evrov dražji 'Globevan Camp Two' bo bogatejši za nekaj vgrajenih asistenčnih sistemov ob povezavi z avdio in navigacijskim sistemom. V vsakem slučaju pa bo kupec deležen vgradnje vrtljivega para prednjih sedežev in vzdolžno pomičnega para zadnjih sedežev, ki se lahko ob preklopu spremenita v ležišče.

Poleg tega bo kupec vedno prejel tudi premično in po višini nastavljivo trinožno mizico, ki jo lahko uporablja tudi zunaj, ter nekaj premičnih škatel za shranjevanje različnih dobrin, ki jih lahko uporabite kot sedišče. Na voznikovi strani v predelu zadka pa uporabnik lahko najde posodo s pitno vodo in plinsko jeklenko, ki je povezana z zunaj nameščenim kuhalnikom. Tam se nahaja tudi priključek za priklop in zunanjo uporabo tuša. Prvi skupni sad novodobnega sodelovanja med znamkama Ford in Dethleffs bo nemškim kupcem na voljo v letošnjem aprilu.