Novi hibridni 'Humvee'

Pred približno sedmimi leti so se Američani odločili za modernizacijo njihove vojaške flote JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) vozil. Na tedanjem razpisu je zmagal 4-kolesni izdelek znamke Oshkosh Defense, ki se je sedaj predstavil še v novi hibridni različici.

Novo terensko vozilo se reklamira kot “first-ever silent drive hybrid-electric Joint Light Tactical Vehicle”, med njegovimi prednostmi pa omenjajo za približno 20 odstotkov izboljšano ekonomijo (povečan doseg, odnosno nižja poraba dizelskega pogonskega goriva) ter možnost občutno tišjega delovanja (posledica premikanja z električnim pogonom) v vojaških operacijah, istočasno lahko takšno hibridno vozilo na bojišču ali pa v zaledju prevzame tudi vlogo klasičnega generatorja električne energije.

Pri proizvajalcu niso razkrili veliko tehničnih informacij o novem predstavniku ameriških JLTV vozil, vemo samo to, da ima oshkosh eJLTV vgrajen sklop litij-ionskih baterij (kapaciteta: 30 kWh), ki ga vgrajeni primarni dizelski pogonski sklop lahko napolni med vožnjo v približno tridesetih minutah, posledično oshkosh eJLTV ne bo nikoli iskal in obiskal električne polnilnice. Razpoložljiva električna energija (do 115 kW) pa lahko ob mirovanju vozila poganja različne vojaške porabnike električne energije, posledično ne bo več potrebe po uporabi prikolic z nameščenimi klasičnimi generatorji električne energije.

V letošnjem septembru naj bi prišlo do podpisa pogodbe med ameriško vojsko in podjetjem Oshkosh Defense, ki bo ameriške davkoplačevalce olajšala za približno 5,7 milijarde evrov. Za odšteti denar bo ameriška vojska prejela točno 15.468 novih primerkov modela eJLTV. Takšna lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) naj bi v bližnji bodočnosti dobili tudi v Slovenski vojski, vendar ob tem še ni jasno, ali bomo s tem dobili običajne ali pa hibridne primerke tega vozila.