Novodobni Can-Am dirkalnik

Iz Velike Britanije prihaja novica o novem superšportniku, ki ga je zasnoval Steve Nichols, ki je v preteklosti skonstruiral enega izmed najbolj legendarnih dirkalnikov formule 1 v obliki mclarna MP4/4, s katerim sta Ayrton Senna in Alain Prost leta 1988 osvojila večino tedanjih dirk v prvenstvu formule 1.

Nichols se je z novim modelom N1A, ki bo javnosti uradno predstavljen v letošnjem poletju, poklonil nekdanjemu Can-Am dirkalniku znamke McLaren (model M1A) iz obdobja (1966-1974), ko je na severnoameriških dirkalnih stezah kraljevala tako imenovana 'Formula Libre', kjer so nastopali samo dirkalniki iz FIA kategorije 7. Ta kanadsko-ameriška serija, ki je bila znana predvsem po tem, da konstruktorje niso omejevali prav nobeni predpisi glede aerodinamike, razpoložljive pogonske moči ali načina polnjenja pogonskega motorja z zrakom, je bila svoj čas izredno popularna, znani pa so tudi veliki tekmovalni uspehi znamke McLaren, ki je v obdobju (1967-1971), ki je znano kot "Bruce and Denny show", celo dominirala v prvenstvu Can-Am. Tedanji dirkalniki iz te serije so se zaradi odsotnosti vseh restrikcij lahko pohvalili s prav pošastno zalogo motorne moči v razponu od 1000 (750 kW) do 1500 'konj' (1100 kW).

Sedaj je pred nami športno brezkompromisni nichols N1A (dolžina: 430 cm, širina: 176 cm, višina: 99 cm, medosna razdalja: 245 cm, pnevmatike: 245/40 R19 (spredaj) in 305/30 R20 (zadaj)) s karbonsko karoserijo in nosilno šasijo iz kombinacije lepljenega aluminija in ogljikovih vlaken, ki je oblikovan v stilu McLarnovega originala iz tekmovalne sezone 1964/1965. Podobna kot pri originalu iz sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja je tudi izbira možnih pogonskih sklopov. V osnovni konfiguraciji tega modela bo za samodejno premikanje avtomobila z maso v območju 900 kg poskrbel pogonski sklop (chevrolet LT1-V8) iz regalov koncerna General Motors. Kupcu je v tem primeru na voljo 6,2-litrski pogonski sklop, ki lahko mobilizira 460 KM (338 kW), naslednjo možnost predstavlja enak pogonski sklop, vendar z nekoliko več pogonske moči (520 KM/382 kW). Zadnjo možnost predstavlja 7-litrski V8 motor znamke Chevrolet s približno 650 KM (478 kW) pogonske moči. V vsakem primeru bodo pogonski sklopi spojeni s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom znamke Graziano.