Obraba pnevmatik ima velike ekološke posledice

Po izsledkih ene izmed študij ima obraba avtomobilskih pnevmatik velike ekološke posledice za naš planet, ker na ta način z avtomobili v Evropi vsako leto ustvarimo približno 500.000 ton TRWP ('Tyre and road wear particles') delcev v obliki mikroplastike in PM10 delcev. S to oceno se strinjajo tudi strokovnjaki kluba ADAC.

Pedantni Nemci so v zadnjih nekaj letih testirali približno 100 različno dimenzioniranih letnih, zimskih in celoletnih pnevmatik, ob tem pa niso bili pozorni samo na vozne lastnosti testiranih pnevmatik, temveč jih je zanimala tudi obraba testiranih pnevmatik. Rezultati njihove raziskave so popolnoma jasni, težje in večje ko je vozilo, večja je obraba nameščenih pnevmatik, ki v današnjih časih dobivajo že prav groteskno odmerjene dimenzije. Za to je kriva predvsem nesmiselna moda v obliki družbeno povsem neodgovornih SUV vozil, ki so čedalje večja in težja, posledično se morajo z njihovo maso spopadati čedalje večje pnevmatike. To pa samodejno prinese večjo obrabo pnevmatik in tudi zavornih oblog ter posledični nastanek še večjega števila trdnih PM10 delcev. Zato so Nemci med ugotovitvami tega testa jasno zapisali, da majhni in kompaktni avtomobili (vozilo z največ 410. centimetri skupne dolžine), ki so istočasno tudi lahki (vozilo z manj kot eno tono skupne mase …) niso pravi problematiki v pogledu obrabe pnevmatik, resnični problematiki glede okoljevarstva so močni (v pogledu razpoložljive pogonske moči) in težki avtomobili z 'bogato' dimenzioniranimi pnevmatikami (premer in širina).

Kot primer so Nemci navedli letno pnevmatiko znamke Bridgestone v dimenzijah 185/65 R15, s katero boste ob vožnji ustvarili samo 58 gramov obrabe na vsakih 1000 prevoženih kilometrov. Vendar pa na obrabo ne vpliva samo dimenzija pnevmatike, temveč tudi njena namembnost. Lep primer tega je še en izdelek znamke Bridgestone v obliki (dimenzije: 195/65 R15) zimske pnevmatike (model Blizzak LM005), ki ima občutno večjo obrabo (171 g/1000 km) kot podobno dimenzionirana letna pnevmatika te znamke. Zelo veliko obrabo pa imajo tudi izrazito športno usmerjene pnevmatike, recimo v dimenzijah 225/40 R18. Pri takšnih pnevmatikah je obraba v obliki izgubljenih 160 gramov na vsakih 1000 prevoženih kilometrov nekaj povsem običajnega. Dr. Reinhard Kolke (vodja testnega centra ADAC) je ob tem popolnoma jasen, ker pravi, da je modni trend v obliki čedalje večjih (po premeru in širini) in čedalje nižjih (po preseku) pnevmatik popolnoma skregan z ekologijo, seveda pa ta ugotovitev velja tudi za neverjetno 'ekološke' električne avtomobile, ki so vsi po vrsti izredno dobro rejeni (povprečna masa takšnih lažnih okoljevarstvenikov z izpušnimi cevmi v termoelektrarnah znaša približno 2 toni …) in posajeni na ogromne pnevmatike …

Vozilo, ki si resnično zasluži oznako okoljevarstveno vozilo je lahko in kompaktno, ker za njegovo proizvodnjo ni potrebno porabiti veliko surovin in materialov, poleg tega ga ne razganja od pogonske moči. Na koncu pa takšno vozilo tudi ni opremljeno z ogromno količino komfortne krame in modne 'invalidske opreme', ker okoljevarstvo pomeni tudi odrekanje v pogledu vgrajene opreme in posledičnega udobja, to pa je nekaj kar razvajenim kupcem sodobnih avtomobilov ne diši (vsi bi se radi vrnili nazaj k naravi, vendar tega nihče ne želi storiti peš …).