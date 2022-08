Okoljevarstveni urbani kabriolet

Čeprav nas politika in marketing v teh časih pridno nagovarjata k spremembi življenjskih navad, ki so povezane s transportnimi sredstvi, ob tem zelo rada pozabita, da je za dokončno uveljavitev prehoda na manj potratno (z viri, ki so nam na razpolago …) družbo potrebno uveljaviti tudi veliko odrekanja …

Posledično nam marketing prodaja pravljice o že skoraj 3-tonskih striktno električno gnanih 'eko-suvih' z že skoraj absurdno odmerjenimi zalogami pogonske moči, ki so neverjetno 'ekološki' in 'prijazni' do okolja, čeprav smo nekoč iz iste količine uporabljenih materialov, ki so potrebni za nastanek enega takšnega avtomobila, znali narediti dva ali pa celo tri avtomobile … K sreči za naše zanamce pa na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki jim razum še zelo dobro funkcionira, posledično jim je popolnoma vseeno za razne modne domislice, ki so po navadi skregane z razumom …

Tega, da se je za popoln prehod v bolj trajnostno naravnano družbo dostikrat potrebno odreči tudi udobju, se bomo počasi morali začeti zavedati, v nasprotnem slučaju se bo naš planet na koncu očistil sam … vendar brez nas, ker nas po temeljitem čiščenju ne bo več (morda bo kakšnemu medijsko čislanemu razsipniku in peščici njegovih sledilcev le uspelo pobegniti na Mars …) To se bo zgodilo takrat, ko se bodo ljudje pričeli zavedati, da za varno vožnjo otrok v šolo in za varen prihod v službo ne potrebuješ 2,5 tonskega mestnega 'SUV tanka' in podobnih 'kvazi urbanih' vozil (ogromno in težko družbeno neodgovorno osebno vozilo s posledično slabo partnersko zaščito ostalih udeležencev v prometu v primeru trčenj z drugimi, manjšimi modeli avtomobilov in ob srečanjih s kolesarji in pešci, sploh z otroci …), se očitno zavedajo tudi v nemškem podjetju Evetta GmbH, ki je sestavni del nemške skupine Electric Brands.

Po nedavno (v letošnjem juliju) izvedeni prvi predstavitvi njihovega novega dvosedežnega urbanega kabrioleta (če želite ob tem doseči dodano vrednost, ga morate seveda oglaševati kot roadster, spider ali pa speedster, aja pa še poudariti morate, da je to pravi 'GT' …), ki je zasnovan na osnovi običajne novodobne nemške 'isette' so Nemci sedaj pričeli z zbiranjem prednaročil za njihov 'First Edition' model openair, ki bo kupcem na voljo v omejeni nakladi (999 primerkov), individualnost pa ima tudi v tem primeru višjo ceno. Štirikolesnik z imenom evetta, ki je donator tehnološke platforme v resnici ni povsem nov, ker smo ga v prototipni verziji spoznali že leta 2020, vendar je bil takrat okrašen z logotipi znamke Artega (model karo), ki jo je znamka Electric Brands prevzela v letošnji pomladi. Tako smo letos dobili še en električno gnan klon kultne BMW-jeve isette, tokrat v odprti 'openair' različici.

Za odštetih 33.333 evrov (nemška prodajna cena) bo kupec prejel 2-sedežni mestni, striktno električno gnani avtomobil (dolžina: 2452 mm, širina: 1420 mm, višina: 1458 mm, masa avtomobila: 655 kg) v stilu nekdanjih 'Spiaggina' (plaža) izdelkov nekaterih, pretežno italijanskih karoserijskih delavnic, ki so na osnovi serijskih izdelkov različnih znamk ustvarjale 'lifestyle' avtomobile za prevoz petičnih lastnikov razkošnih jaht po kopnem. Vendar z razliko, ker so ob razvoju in oblikovanju tega resnično urbanega avtomobila obdržali 'isettin' koncept odpiranja prednjih vrat, čeprav imata potnika v primeru openair verzije na voljo dodatno 'bočno' možnost glede dostopa v vozilo. Omenjajo pa tudi dodano 'soft-top' streho, ki pa je izvedena bolj zasilno, ker ne ponuja bočne zaščite pred padavinami.

Trenutno povsem neznana je tudi prostornina prtljažnika v zadku, ki je sigurno občutno manjša kot pri običajni, zaprti različici (evetta prima, prostornina prtljažnika 280 litrov, osnovna nemška prodajna cena: 16.000 evrov), ki dejansko spominja na BMW-jevo isetto. S takšnim vozilom boste lahko 'divjali' z največ 90 km/h in ob tem prevozili približno 200 kilometrov (pri konstantni hitrosti 90 km/h). Za to je zaslužna vgradnja večjega paketa akumulatorjev s kapaciteto 18 kWh. Večino prvotno izdelanih 5000 primerkov tega modela naj bi Nemci izdelali do konca leta 2023, od tega bo 999 predstavnikov različice openair limited edition. Ta kabriolet bo kasneje na voljo kupcem v nekoliko cenejši različici s prodajno ceno v območju 21.000 evrov. Kasneje bomo dobili še 'Cargo' različico modela evetta, ki bo na voljo za približno 18.000 evrov.