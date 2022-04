Oživitev še ene 4-kolesne legende

Austin-Healey 100/4 by Caton

Iz Velike Britanije prihaja novica o ponovnem rojstvu še enega legendarnega britanskega športnega avtomobila, ker so Britanci v teh dneh najavili izdelavo majhne (25 primerkov) in posledično zelo ekskluzivne serije legendarnega britanskega izdelka znamke Austin-Healey.

Leta 1952 je legendarni Donald Healey ustvaril prvi vozni prototip tedaj povsem novega športnega avtomobila s kasnejšo serijsko modelno oznako 100 (oznaka razkriva končno hitrost v miljah), ki je v serijski proizvodnji (1952-1959) dobil 4 evolucijske stopnje (BN1, BN2, BN4 in BN6). Sedaj, približno 70 let po predstavitvi prvega serijskega modela, so v letos ustanovljenem britanskem podjetju Caton, ki je del skupine Envisage Group, predstavili novo 'restomod' različico modela 100, ustvarjeno ob pomoči strokovnjakov iz podjetja J.M.E. Healeys, kjer zelo dobro negujejo izročilo originalnih izdelkov znamke Austin-Healey.

Nova 'restomod' različica modela 100 se ob tem naslanja na vrednote prvih dveh serij (BN1 & BN2) modela 100/4, opremljenih z bogato odmerjenim (v pogledu razpoložljive delovne prostornine) 2,7-litrskim 4-valjnim bencinskim pogonskim sklopom (seriji BN4 in BN6 (100/6) sta opremljeni z 2,6-litrskimi bencinskimi šestvaljniki), ker so Britanci ob tem upoštevali filozofijo Donalda Healeyja, ki ni bil nikoli preveč naklonjen bencinskim 6-valjnikom. Legendarni britanski konstruktor je imel raje 4-valjne bencinske motorje, predvsem zaradi tega, ker so lažji od premijsko naravnanih 6-valjnikov, poleg tega lahko pri 4-valjnem motorju lažje izpeljete različne modifikacije, ki pripomorejo k večji pogonski moči.

Zato se bodo pod motornimi pokrovi reinkarniranih austin-healeyjev skrivali modificirani, 3,0-litrski bencinski štirivaljniki, ki jih bo podjetju Caton priskrbela prej omenjena družba J.M.E. Healeys, kjer za izdelavo takšnih motorjev uporabijo donatorske primerke originalnih 2,7-litrskih pogonskih sklopov, ki so lahko mobilizirali za današnje čase skromnih 66 kW (90 KM) pogonske moči. Po prenovi in dodelavi takšnega motorja lahko modificirani 3,0-litrski 4-valjni pogonski sklop mobilizira veliko več konj (185 bhp, odnosno 187,6 KM (138 kW) pri 5000 vrt./min.). Najmočnejši serijski austin-healey (3000 Mk III BJ8, 1964-1968) je uporabniku lahko ponudil samo 148 KM (109 kW).

Obuditev tako zvenečega imena je prinesla tudi rahle stilistične popravke pri aluminijasti karoseriji in razvoj povsem nove vozne šasije s posodobljenim vzmetenjem ter boljšim zavornim sistemom, ker se novi, za današnje čase izredno lahki (masa avtomobila: 920 kg) austin-healey ustavlja ob pomoči štirih zavornih diskov, vendar brez pomoči sistema ABS, ker Britanci z ne želijo vznemirjati puristov z raznimi novodobnimi 'Playstation dodatki'. Povsem drugačen kot pri originalu, ki je bil deležen vgradnje 3-stopenjskega menjalnika, je tudi pritaknjen novi ročni menjalnik, ki ima 5 prestav. Čeprav prvi pogled na avtomobil ne razkriva vseh izboljšav na novi evolucijski različici legendarnega britanskega dvosedežnika, so se Britanci ob razvoju novodobnega športnika posvetili številnim detajlom, drugačna in veliko bolj udobna pa je tudi zasnova potniške kabine.

Prvi pogled na novo reinkarnacijo modela 100/4 bodo dobili obiskovalci letošnjega londonskega salona (Salon Privé London), ki bo potekal od 21. do 23. aprila. Po vsej verjetnosti bodo takrat razkrili tudi prodajno ceno takšnega ekskluzivnega izdelka, ki uteleša vse vrednote poštenih športnih avtomobilov. Temu primerna bo najbrž tudi visoka prodajna cena, ker tudi dobro ohranjeni originali niso poceni. Trenutno lahko za odlično ohranjen originalni primerek modela 100/4 odštejete približno 70.000 evrov.