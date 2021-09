Plovila z obliko kultnih avtomobilov

Iz Italije prihaja novica o novih 'oblikovnih križancih' italijanske znamke Floating Motors, kje so pred časom razvili in oblikovali vodna plovila z obliko nekaterih kultnih klasičnih avtomobilov. Trenutno si kupci lahko omislijo 5 različnih modelov njihovih 'vodnih avtomobilov'.

Za nastanek takšnih nekonvencionalno oblikovanih plovil je zaslužen predvsem italijanski oblikovalec Pierpaolo Lazzarini, ki je to idejo predstavil že leta 2010 in jo prvič tudi realiziral približno dve leti kasneje. Leta 2016 so v podjetju Floating Motors ('Joint Venture' podjetij Capsule S.r.L. in Lazzarini Design Studio) ustvarili prvo takšno vodno plovilo za nam neznanega kupca, trenutno so njihovi izdelki dosegljivi samo kupcem iz Italije, Kitajske, Kanade in Španije.

Italijanska paleta vodnih plovil je trenutno sestavljena iz petih različnih modelov 'La Dolce' (prvotni fiat 500), 'La Foil' (prvotni fiat 500), 'Mini Mare' (prvotni mini), 'La Veloce' (porsche 550 spider) in 'La Perla' (jaguar e-type)) različnih dolžin (od 3 do 7,5 metra), podobno različna je tudi zaloga pogonske moči, ki sega od relativno skromnih 40 (29 kW) KM pa vse do bogato odmerjenih 272 KM (200 kW). Najmanjše plovilo (model 'La Dolce') tehta samo 550 kg, občutno težji je plavajoči e-type ('La Perla' / 1850 kg).

S plovilom v obliki prvotnega fiata 500 (prodajna cena v območju 30.000 ameriških dolarjev), ki ga poganja klasični pogonski sklop znamke Mercury, boste po vodi lahko drveli z največ 64 km/h (35 vozlov (navtičnih milj) na uro), občutno hitrejši bo 'sea-jaguar', ker je opremljen s parom električnih motorjev torqeedo znamke Hamilton Jet, ki lahko mobilizirata 200 kW pogonske moči. S takšnim plovilom lahko na vodi dosežete največjo hitrost v območju 100 km/h (55 vozlov (navtičnih milj) na uro), vendar ima to tudi svojo ceno, ker boste za takšno 'mačko', ki ji je voda zelo pri srcu, odšteli približno 220.000 ameriških dolarjev.