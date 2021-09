Politični odmik od prisilne elektrifikacije

Čeprav nam avtomobilski marketing v zadnjem obdobju ponuja pravljico o elektromobilnosti, v kateri se 'dobri ljudje' vozijo samo še z električnimi avtomobili, medtem ko 'zli ljudje' še vedno vozijo dizelsko in bencinsko gnane avtomobile, se v tej zgodbi že pojavljajo prve razpoke …

Prva znamenja nastanka aktualnega nemškega političnega odpora proti direktivi bruseljskih 'politkomisarjev' o striktno '(električno)zeleno' obarvani prihodnosti mobilnosti v večini evropskih mest so se v nemških medijih pojavila na začetku letošnjega avgusta, in to z osnutkom predloga o nepriviligirani vlogi električno gnanih vozil ob prehodu na bolj trajnostno izraženo mobilnost, ki so ga v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt (Sachsen-Anhalt) predstavili poslanci nemških političnih strank CDU, SPD in FDP. Po mnenju poznavalcev nemške politične scene se je s tem pojavil politični vzorec, ki mu bodo najbrž sledili tudi številni poslanci teh strank v preostalih nemških zveznih deželah.

Kaj to pomeni v praksi? Predvsem to, da so se nekateri nemški politiki pričeli zavedati dejstva, ki pravi, da samo z električnimi avtomobili ne bomo mogli rešiti okoljevarstvenih zahtev našega planeta, zato stavijo vse konje na 'odprto ekonomijo' v kateri bodo sobivale vse tehnologije, ki na področju transporta ljudi in dobrin dejansko lahko kaj prispevajo k splošnemu znižanju CO2 in ostalih škodljivih emisij v ozračju našega planeta. Ob tem so seveda izrazili odločno podporo razvoju in seveda tudi uporabi sintetičnih pogonskih goriv, ker bi s takšnim gorivom (mešanica v razmerju (60 % fosilnega goriva : 40 % sintetičnega goriva) že v bližnji bodočnosti lahko oskrbeli približno 1,4 milijarde klasično (fosilno) gnanih avtomobilov na tem planetu. Takšno razmišljanje politikov mora skrbeti predvsem tiste aktualne evropske proizvajalce avtomobilov, ki so že pričeli staviti vse konje na elektromobilnost, ki je trenutno uspešna predvsem na račun bogatih (do približno 10.000 evrov ….) subvencij s strani nemške države in proizvajalca ob nakupu takšnega vozila …

Nemci so si s tem kot edini politiki v Evropi upali nasprotovati že uveljavljeni evropski 'histeriji' glede splošne (prisilne) elektrifikacije transportnih sredstev. Pravi razlog za takšno uporniško razpoloženje nekaterih nemških politikov iz prej omenjene zvezne dežele pa razkriva podatek o trenutno približno 270. dobaviteljih sestavnih delov za avtomobile, ki so našli 'zatočišče' v nemški zvezni deželi Saška-Anhalt. V teh podjetjih je zaposlenih približno 26.000 Nemcev in Nemk. Tej 'iniciativi' se je že pridružilo tudi veliko nemških raziskovalnih ustanov, seveda ob zelo 'prijateljskem' odnosu s sponzorji projektov, ki 'povsem slučajno' prihajajo iz sveta aktualnih naftnih korporacij, ki 'prijateljskemu prevzemu' posla s strani proizvajalcev striktno električno gnanih avtomobilov in trgovcev z električno energijo seveda niso prav nič naklonjene. V teh dneh so predstavniki dveh nemških raziskovalnih ustanov (Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (IEC) in TU Bergakademie Freiberg in Chemieanlagenbau Chemnitz (CAC)) na dogodku (območje TU Bergakademie Freiberg) z imenom „e-Fuels-Forum“ predstavili prvi delujoči 'generator', ki je sposoben ustvaritve sintetičnega bencine brez pomoči fosilnega goriva, ker ga izdelujejo iz metanola. Tega ustvarijo iz kombiniranja ogljikovega dioksida CO2 in zelenega vodika (H2).

Demonstracijska 'Power-to-Liquid (PtL)' naprava, ki so jo Nemci postavili na prej omenjenem dogodku, je že sedaj, v prototipni fazi, sposobna izdelave stotih litrov sintetičnega bencina v eni uri. V industrijski različici bi takšna naprava na tržišče vsako leto dostavila 50.000 ton ekološko sprejemljivega sintetičnega bencina, ki bi ga lahko uporabljali vsi klasično gnani avtomobili. Po letu 2024 naj bi Nemci v svojih obratih vsako leto 'načrpali' do 250.000 ton sintetičnega bencina. Končni cilj nemških gospodarstvenikov je leto 2030. Takrat bo nemškim kupcem v enem letu na voljo 1 milijon ton sintetičnega bencina. To sicer ni prav veliko, ker nemški lastniki in lastnice trenutno vsako leto 'pokurijo' približno 16 milijonov ton fosilnih goriv, je pa napoved realne bodočnosti, v kateri bo sobivalo več različnih zelenih tehnologij z enakim ciljem (očiščenje planeta, ki ga ljudje zadnjih 200 let (približno) pridno uničujemo in s tem slabšamo kvaliteto življenja ljudem, ki bodo prišli za nami …).

Ta nemška zgodba o poslovnem uspehu dveh nemških raziskovalnih ustanov, ki naj bi ob tem baje ustvarili nekaj nemogočega, ima že dolgo brado, ker so se Nemci z idejo o sintetičnem bencinu ali podobni sintetični substanci (dizel, kerozin, amonijak, metanol, tekoči plin … ) pričeli ukvarjati že leta 2008, zato je njihova naprava za izdelavo sintetičnih goriv, ki jo poganja samo elektrika, prva naprava te vrste na svetu, ki je poizkusno pričela obratovati že leta 2009.