Pomoč ob nakupu rabljenega električnega avtomobila

Prodaja novih električnih avtomobilov se v zadnjem obdobju počasi povečuje, povsem drugače je s tržiščem rabljenih električnih avtomobilov, ker se večina potencialnih kupcev ob nakupu zaradi pomanjkanja verodostojnih informacij zelo pogosto ubada z vprašanjem (v kakšnem stanju so vgrajeni akumulatorji?) brez odgovora …

Ker trenutno trgovcem, oziroma preprodajalcem, še ni na voljo tehnologija, ki bi razkrila dejansko stanje vgrajenih električnih akumulatorjev, odnosno baterij, je zelo težko določiti pravo vrednost starega električnega avtomobila. To pa lahko zelo negativno vpliva na prodajne cene rabljenih električnih avtomobilov, ker so vgrajeni akumulatorji najdražje sestavne komponente takšnega vozila. Na ohranjenost akumulatorjev pa ne vplivajo samo leta in prevoženi kilometri, temveč tudi voznikov stil vožnje in pa način (hitro ali počasno polnjenje, so akumulatorje polnili, ko so bili že skoraj prazni ali so jih polnili samo takrat, ko je njihova kapaciteta upadla samo za tretjino ali polovico?) ter trajanje polnjenja. Poleg tega so nas izkušnje z fosilno gnanimi vozili in njihovimi akumulatorji že izučile, da dva popolnoma enaka akumulatorja iste znamke pač nista popolnoma enaka, ker vam nekateri zdržijo samo tri leta, nekateri pa občutno več (približno 8 let v primeru mojega aktualnega 15-letnega bencinsko gnanega avtomobila in tovarniško vgrajenega akumulatorja …).

Tega problema so se začeli zavedati tudi v nekaterih organizacijah (TÜV Rheinland), podjetjih (Autovista) in proizvajalcih programske opreme kot je podjetje Twaice. Zato so se sedaj pojavili s predlogom, po katerem bi v bližnji bodočnosti vsak rabljen električni avtomobil na nemškem tržišču prejel uradni certifikat („Battery Health Report“), izdan na podlagi programa podjetja Twaice. Tam so pred časom ustvarili programsko opremo v obliki digitalnih kopij akumulatorjev, ki so jih nato preizkušali s številnimi različnimi simulacijami delovanja (klimatski in ostali pogoji delovanja, voznikov stil vožnje, način in izvedba polnjenj akumulatorjev). Delovanje tega programa je razkrilo, da lahko kupec naleti na 3-letni električni avtomobil s samo 45.000 prevoženimi kilometri, ki ima zaradi slabega voznikovega odnosa (to je lahko tudi posledica neznanja …) do vgrajenih akumulatorjev že trajno poškodovane akumulatorje in posledično za 5 odstotkov zmanjšan uradno deklariran (s strani proizvajalca) akcijski radij s samo enim polnjenjem akumulatorjev.

Ker gre za 'dobrodelno' programsko opremo, ki bo kupca na nek način res zaščitila ob nakupu rabljenega električnega avtomobila, so v podjetju Autovista (Eurotax, Glass‘s in Schwacke) pripravili tudi 'bonbončke' za potencialne kupce in trgovce, ker bo rabljeno električno vozilo po pridobitvi poročila „Battery Health Report“ lahko občutno dražje (+ 450 evrov), lažja pa bo tudi ocena njegove vrednosti in stanja. Bolj brezskrbnega nakupa takšnega avtomobila pa bodo veseli tudi kupci …