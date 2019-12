Posebna alfa za posebnega kupca

Iz Velike Britanije prihaja novica o prav posebni 'restomod' alfi 1600 junior Zagato, ki si jo je ob podpori in znanju britanske delavnice Alfaholics pred kratkim omislil svetovno znani profesor Gordon Murray, ki je pred mnogimi leti (1992) ustvaril legendarnega mclarna F1.

Družinsko podjetje Alfaholics, ki so ga pred 35. leti ustanovili bratje Richard, Max in Andrew Banks, je eno izmed vodilnih svetovnih specialistov za Alfin model iz serije 105/115 (giulia, 1962-1977), ki ga znajo Britanci zelo dobro obnoviti in po potrebi tudi predelati ob uporabi sodobnih tehničnih rešitev. Iz takšnega testa je tudi Zagato-R, ki je nastal na tehnološki osnovi odlično ohranjene alfe 1300 junior Zagato (serija 105, 1969-1972, izdelanih 1108 primerkov), čeprav so Britanci v tem primeru ohranili samo prvotno karoserijo, skoraj vse ostalo so zamenjali in nadgradili.

Posledično ima zasebni avtomobil svetovno znanega avtomobilskega konstruktorja nekoliko drugačen, veliko bolj divji karakter, ker o tem priča že izbira vgrajenega pogonskega sklopa v obliki 2,1-litrskega 4-valjnega bencinskega 'TwinSpark' motorja, ki lahko v tej lahki in resnično kompaktni 2+2 (sedežna konfiguracija) alfi (alfa 1300 junior Z, dolžina: 3850 mm, širina: 1520 mm, višina: 1280 mm, medosna razdalja: 2250 mm, masa avtomobila: od 920 do 1020 (1600 junior Z) kg) mobilizira 225 bhp (228 KM/170 kW) namesto serijskih 87 KM (65 kW) v primeru različice 1300 junior Z, odnosno 109 KM (80 kW) pri serijski alfi 1600 junior Z (serija 115, 1972-1975, izdelanih 402 primerkov).

Temu primerno so izvedene tudi zavore (6 batne zavorne čeljusti) in podvozje (zavorne cevi iz nerjavečega jekla, tekmovalno podvozje), ki je pri tej posebni alfi nastavljivo po željah voznika. Britanci omenjajo tudi uporabo titana (prečna vodila) in aluminija (blažilniki) pri podvozju, medtem ko ga pri nameščenem motornem pokrovu in bočnih vratih dobite serijsko, vsaj tako je bilo na začetku serijske izdelave alfe junior Z. Britanci so na takšno, zadaj gnano alfo vgradili tudi mehanski diferencial z omejenim zdrsom. Med posebnostmi alfe junior Z, ki jo vozi Gordon Murray, pa omenjajo tudi ogrevan par prednjih športnih sedežev, vgradnjo klimatske naprave ter električno pomičnih prednjih bočnih kabinskih stekel, večjo količino usnja in alcantare ter posebnost v obliki para potovalnih torb. Dodatno posebnost tega avtomobila predstavlja pokrov prtljažnika z vgrajenim steklom, ki je lahko med vožnjo odprt in rahlo privzdignjen, seveda ob pomoči elektrike. To zanimivo rešitev, ki omogoča boljše hlajenje notranjosti potniškega prostora so alfe junior Z ponujale serijsko.

Britanci ob predstavitvi tega unikatnega avtomobila niso razkrili podatkov o zmogljivostih in stroških predelave, ki so najbrž astronomski, ker je odlično ohranjena (stanje 1) alfa 1300 junior Z v današnjih časih vredna približno 70.000 evrov, posledično boste že za nevozne 'ruševine' (stanje 4) s takšno modelno oznako odšteli najmanj 18.500 evrov. To predstavlja posledico majhnega števila izdelanih in preživelih primerkov tega modela, ki je bil že za časa proizvodnje občutno dražji od serijskega kupeja GT 1300 junior (1966-1974). Leta 1971 so nemškega kupca ob nakupu alfe GT 1300 junior olajšali za 10.450 nemških mark. Za butično različico z logotipi znamke Zagato je moral kupec odšteti najmanj 16.950 nemških mark. Za malenkostno večjo vsoto odštetega denarja ste si lahko omislili legendarno alfo GTA (71 kW/95 KM, 18.950 nemških mark). Ob takšnih prodajnih cenah je bil tedanji BMW-jev 'M3' (2002 tii, 95 kW/130 KM, nemška prodajna cena leta 1971: 13.180 nemških mark) že pravo 'ljudsko vozilo' …