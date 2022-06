'Powered by Audi'

Iz Nemčije prihaja novica o zanimivem projektu znamke Audi, kjer v okviru projekta 'Second Life' raziskujejo možnosti glede nadaljnje uporabe iztrošenih litij-ionskih akumulatorjev iz serijskih električnih avtomobilov znamke Audi.

Pri nemško-indijskem start up podjetju Nunam bodo leta 2023 trem indijskim ženskam podarili 3 striktno električno gnane rikše, ki bodo opremljene z odsluženimi (glede pogona težkih električnih vozil …) litij-ionskimi baterijami iz Audijeve testne flote vozil e-tron, ker lahko takšne, delno izrabljene sklope akumulatorjev še vedno uporabite za premikanje lahkih in ne ravno najmočnejših (v pogledu razpoložljive pogonske moči ….) električnih avtomobilov, lahko pa jih ob navezi s solarnimi elektrarnami uporabite tudi pri zagotavljanju oskrbe z električno energijo, recimo v zaselkih, ki ležijo daleč stran od civilizacije.

V Indiji električno gnane rikše niso več nobena posebnost, vendar gre v večini primerov za vozila, ki jih z električno energijo oskrbujejo klasični svinčeni akumulatorji, ki so večinoma napolnjeni ob pomoči tamkajšnjih termoelektrarn, ki kot gorivo uporabljajo premog. Nemška ideja je drugačna, ker bi si lastniki s strani znamke Audi razvitih in gnanih rikš lahko omislili bolj dejansko okoljevarstveno oskrbo z 'električnim sokom', predvsem zaradi vzpostavljene mreže solarnih elektrarn, ki bi čez dan 'pridelovale' potrebno električno energijo. V tem primeru ima elektromobilnost resnično velik ekološki potencial.

Vse tri striktno električno gnane rikše so izdelali Audijevi vajenci, ki so za osnovo uporabili obstoječi indijski izdelek, vendar so ga ob tem izdatno modificirali (nadomestitev fosilno gnanega pogonskega sklopa z električnim sklopom, prilagoditev nosilne šasije za vodotesno vgradnjo paketa litij-ionskih akumulatorjev in uporaba večinoma recikliranih sestavnih delov …). Novi, resnično ekološki izdelek znamke Audi se bo publiki prvič predstavil 22. junija 2022, v okviru berlinskega 'Greentech' festivala. Po tem bodo vse tri rikše najbrž poslali v Indijo …