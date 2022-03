Presenečenje znamke Milestone

Avstrijci (ARBÖ) in Nemci (ACE in GTÜ) so v teh dneh objavili rezultate nedavno opravljenih testov osmih letnih pnevmatik v dimenzijah 195/55 R16 H (210 km/h), ki so kupcem na voljo v nemških trgovinah. Za največje presenečenje glede končne uvrstitve je tokrat poskrbela pnevmatika znamke Milestone.

Avstrijci in Nemci so se tokrat lotili primerjave letnih pnevmatik za relativno kompaktne in zelo priljubljene avtomobile iz evropskega B segmenta (supermini), katerih lastniki po navadi niso najbolj razsipni z denarjem ob nakupu novih pnevmatik. Posledično avstrijski in nemški strokovnjaki tokrat niso testirali samo pnevmatik uveljavljenih proizvajalcev, temveč so se lotili tudi testiranja gumarskih izdelkov nekaterih 'No-Name' proizvajalcev.

Največ odobravanj na tem testu je požela pnevmatika znamke Kleber (model Dynaxer HP4, nemška prodajna cena štirih pnevmatik: 380 evrov), ki si je kot edina izmed tokrat testiranih letnih pnevmatik prislužila najboljšo možno oceno „sehr empfehlenwert“ (zelo priporočljivo). 5 izmed tokrat testiranih pnevmatik (Falken Ziex ZE310 Eco Run (388 evrov), Fulda Eco Control HP2 (388 evrov), Matador MP47 Hectorra 3 (316 evrov) in Uniroyal Rainsport 5 (404 evrov)) je dobilo oceno „empfehlenswert“ (priporočljivo), med njimi je tudi nizkocenovna pnevmatika znamke Milestone, kjer so bili Nemci in Avstrijci najbolj navdušeni nad razmerjem med plačanim in dobljenim, ker boste za 4-delni komplet takšnih pnevmatik v Nemčiji odšteli samo 233 evrov. Kot poraženki tega testa pa velja omeniti pnevmatiki znamk Barum (model Bravuris 5HM, 364 evrov) in Tristar (model Eco Power 4, 237 evrov), ker sta prejeli samo oceno „bedingt empfehlenswert“ (pogojno priporočljivo).

Vožnja po mokri vozni podlagi

V tej vozni disciplini, ki je zelo vplivala na končne ocene vseh tokrat testiranih letnih pnevmatik, se je šest izmed osmih testiranih pnevmatik obnašalo na nivoju, pod nivojem sta bila edino izdelka znamk Barum in Tristar. Najboljše vozne lastnosti na mokrem je pokazala zmagovalka testa (Kleber Dynaxer HP4), ker je za popolno ustavitev (80-0 km/h) vozila potrebovala 31,4 metra. Poraženki na tem testu sta za isto nalogo potrebovali občutno več 'prostora' (Barum: 36,4 metra / Tristar: 37,4 metra).

Vožnja skozi ovinke

S to disciplino večina tokrat testiranih pnevmatik ni imela težav, najbolje pa sta se odrezala izdelka znamk Kleber in Uniroyal. Nemci in Avstrijci so ob tem pohvalili obnašanje obeh omenjenih pnevmatik ob nenadnem odvzemu plina, ki pri vozilu, obutem v slabe pnevmatike 8drugo opcijo predstavlja slaba zasnova podvozja …) lahko sproži nevarno 'Lastwechsel' (sprememba težišča) situacijo, ko ob vožnji skozi ovinek pride do izrazitega odnašanja zadka. Izdelka znamk znamk Kleber in Uniroyal sta na to popolnoma neobčutljiva.

Oprijem in bočna vodljivost

Oba izdelka znamk Kleber in Uniroyal nimata nobenih težav z linearnim pospeševanjem iz ovinka, podobno dobro so se v tej disciplini obnesli tudi izdelki preostalih gumarskih znamk. Posebej so Nemci in Avstrijci pohvalili tudi obnašanje izdelkov znamk Falken in Fulda.

Aquaplaning (splavanje)

Nobena izmed tokrat testiranih pnevmatik ni imela kakšnih posebnih težav s splavanjem (Aquaplaning), najboljši v tej disciplini je izdelek znamke Falken, malenkostno slabše (doseženo 2. mesto) se je v tem pogledu odrezala pnevmatika znamke Milestone, najslabša v tej disciplini pa je pnevmatika znamke Tristar.

Vožnja po suhi vozni podlagi

Najboljša v tej disciplini je zmagovalna pnevmatika (Kleber Dynaxer HP4) tega testa, najslabše se ob vožnji po suhi cesti obnese pnevmatika znamke Barum.

Gospodarnost

Večina tokrat testiranih pnevmatik ima sprejemljiv kotalni upor, izdelek znamke Kleber je ob tem celo najtišji, nekoliko slabša v tej disciplini je samo pnevmatika znamke Falken.