Primerjalni test električnih avtomobilov portala InsideEVs

Iz Italije prihaja novica o primerjalnem testu dvanajstih električnih avtomobilov, ki so ga izvedli novinarji italijanske izpostave portala InsideEVs. Sklepna ugotovitev italijanskih kolegov je, da uradne WLTP navedbe proizvajalcev glede dosega električnih vozil s samo enim polnjenjem akumulatorjev ne držijo vode.

Italijani so na tem nedavno izvedenem testu, ki so ga opravili na približno 68 kilometrov (en krog) dolgi rimski obvoznici 'Grande Raccordo Anulare' (A90) v temperaturnem območju ozračja od 11 do 14 stopinj Celzija, testirali električne avtomobile iz različnih karoserijskih kategorij, različno pogonsko močjo in tudi različnimi prodajnimi cenami. Skupna lastnost vseh dvanajstih testiranih primerkov je, da so zelo primerni tudi za premagovanje večjih razdalj, predvsem zaradi solidno odmerjene zaloge (neto kapaciteta vgrajenih akumulatorjev v tesnih vozilih znaša najmanj 70 kWh) 'električnega soka' v njihovih akumulatorjih. Na koncu testa, kjer so se vsi testirani avtomobili premikali pod enakimi pogoji obratovanja se je znova pokazalo, da je avtonomni doseg vsakega striktno električno gnanega avtomobila lahko odvisen od več faktorjev (oblika karoserije, masa vozila, zaloga pogonske moči in kapaciteta vgrajenih akumulatorjev ter seveda voznikov način vožnje …).

Izvedeni test naj bi vsi testirani avtomobili v teoriji prevozili s 130 km/h, vendar je to v praksi nemogoče izvesti, ker so morali testni vozniki ob vožnji v javnem prometu občasno tudi pospeševati in zavirati, posledično so se testirana vozila premikala s potovalno hitrostjo v območju od 110 do 130 km/h. Na rezultate pa je vplivala tudi 'obutev' testiranih primerkov, ker so bila nekatera testna vozila opremljena z M + S pnevmatikami, poleg tega so Italijani povedali, da so bile vse testne vožnje opravljene v normalnem režimu delovanja pogonskih sklopov, brez uporabe 'Eco' ali pa 'Sport' modusa, poleg tega so v vseh testiranih primerkih avtomobilov med vožnjo delovale tudi klimatske naprave, nastavljene na prijetnih 22 stopinj Celzija. Drugih vklopljenih porabnikov električne energije, ki bi lahko dodatno okrnili doseg testiranih avtomobilov, pa Italijani niso omenili.

Vsi pridobljeni izsledki italijanskih kolegov so nastali na podlagi ročno izvedenih meritev, upoštevanja podatkov potovalnih računalnikov v vozilih ter GPS meritvah podjetja GeoTab. Najdlje (416 km) na tem testu so se Italijani pripeljali z električno gnanim izdelkom znamke BMW (model iX xDrive50), vendar morate ob tem upoštevati podatek o neto kapaciteti (105,2 kWh) vgrajenih akumulatorjev, ker dobro rejeni (neto masa avtomobila: 2585 kg) BMW v pogledu razpoložljive kapacitete akumulatorjev ni imel prav veliko resnih konkurentov. V tem pogledu (neto kapaciteta akumulatorjev: 107,8 kWh) mu je lahko konkuriral samo povsem enako težak 'športni debelušček' znamke Merecedes-Benz (model EQS 580 4Matic), ki je samo z enim polnjenjem akumulatorjev prevozil samo 394 km, kar je precej manj od obljubljenih 673 WLTP kilometrov. Posledično se pri tej avtomobilski znamki lahko pohvalijo z največjim zavajanjem kupcev glede avtonomije, ki je rekordnih 41 odstotkov nižja od uradnih stuttgartskih obljub.

Najmanj zavajajoči glede dejanske avtonomije s samo enim polnjenjem akumulatorjev so podatki znamk Porsche (- 24 % od deklarirane WLTP avtonomije) in Tesla (-25 %), pri večini ostalih testiranih vozilih lahko govorimo o za eno tretjino (povprečje) krajši avtonomiji od deklarirane. Velja pa omeniti tudi poraženca tega testa (v pogledu prevoženih kilometrov) v obliki izdelka znamke Volvo (model XC40 P8 'Recharge'), ki je na tem testu prevozil samo 285 kilometrov, preden so ga poklicali v 'bokse'. V zagovor tega modnega predstavnika družbeno neodgovornih SUV vozil pa lahko povemo samo informacijo, da je imel ta avtomobil na testu najšibkeje odmerjen sklop vgrajenih akumulatorjev (neto kapaciteta: 75 kWh).

Seznam testiranih avtomobilov / bruto in neto kapaciteta akumulatorjev / polnilna moč (AC/DC)

Audi Q4 Sportback 40 e-tron: 82,0 kWh / 76,6 kWh, 11 kW / 125 kW

BMW iX xDrive50: 111,5 kWh / 105,2 kWh, 11 kW / 195 kW

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD: 98,7 kWh / 88,0 kWh, 11 kW / 150 kW

Hyundai Ioniq 5 RWD Evolution: 77,4 kWh / 72,6 kWh, 11 kW / 220 kW

Jaguar I-Pace EV400 AWD: 90,0 kWh / 84,7 kWh, 11 kW / 100 kW

Kia EV6 AWD: 82,5 kWh / 77,4 kWh, 11 kW / 220 kW

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic: 120,0 kWh / 107,8 kWh, 22 kW / 200 kW

Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S: 93.4 kWh / 83,7 kWh, 11 kW / 270 kW

Škoda Enyaq iV 80 iV: 82,0 kWh / 77,0 kWh, 11 kW / 125 kW

Tesla Model Y Long Range: 75,0 kWh / 70,0 kWh, 11 kW / 250 kW

Volkswagen ID.4 Pro Performance: 82,0 kWh / 77,0 kWh, 11 kW / 125 kW

Volvo XC40 P8 Recharge: 78,0 kWh / 75,0 kWh, 11 kW / 150 kW

Seznam testiranih avtomobilov / dejanski/WLTP doseg / odstopanje od WLTP navedb

Audi Q4 Sportback 40 e-tron: 342 km/534 km, -36%

BMW iX xDrive50: 416 km/630 km, -34%

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD: 380 km/540 km, -30%

Hyundai Ioniq 5 RWD Evolution: 325 km/485 km, -33%

Jaguar I-Pace EV400 AWD*: 311 km/470 km, -34%

Kia EV6 AWD: 331 km/506 km, -35%

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic*: 394 km/673 km, -41%

Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S: 317 km/419 km, -24%

Škoda Enyaq iV 80 iV: 348 km/537 km, -35%

Tesla Model Y Long Range: 382 km/507 km, -25%

Volkswagen ID.4 Pro Performance: 330 km/520 km, -37%

Volvo XC40 P8 Recharge*: 285 km/416 km, -31%

Seznam testiranih avtomobilov/ povprečna poraba (kWh/100 km)/ pogonska moč/masa/pnevmatike

Audi Q4 Sportback 40 e-tron: 21,3 kWh/ 204 KM/ 2120 kg/ 255/45 R19 104W XL

BMW iX xDrive50: 24,0 kWh/ 523 KM/ 2585 kg/ 255/50 R21 109Y XL

Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD: 22,0 kWh/ 351 KM/ 2250 kg/ 225/55 R19 103V XL

Hyundai Ioniq 5 RWD Evolution: 21,2 kWh/ 218 KM/ 1985 kg/ 235/55 R19 105W

Jaguar I-Pace EV400 AWD: 25,6 kWh/ 400 KM/ 2208 kg/ 245/50 R20 105V

Kia EV6 AWD: 22,2 kWh/ 325 KM/ 2090 kg/ 235/55 R19 105V

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic: 26,0 kWh/ 523 KM/ 2585 kg/ 255/45 R20 105Y

Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S: 25,1 kWh/ 761 KM/ 2395 kg/ 265/35 R21 101Y - 305/30 R21 104Y

Škoda Enyaq iV 80 iV: 21,0 kWh/ 204 KM/ 2107 kg/ 235/55 R19 105W

Tesla Model Y Long Range: 17,4 kWh/ 441 KM/ 2000 kg/ 255/45 R19 104W XL

Volkswagen ID.4 Pro Performance: 22,5 kWh/ 204 KM/ 2124 kg/ 235/45 R21 101T

Volvo XC40 P8 Recharge: 25,0 kWh/ 408 KM/ 2188 kg/ 235/45 R20 100V

*Vozilo z nameščenimi M + S pnevmatikami