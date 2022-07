Produktna ofenziva znamke Electric Brands

Evetta X-Bus X-Bus Camper Evetta Cargo NITO NES5/10 X-Bus Basis II NITO N1e

Leta 2020 ustanovljena nemška znamka Electric Brands, ki smo jo do sedaj poznali predvsem po simpatičnem prototipu z imenom x-bus, je v teh dneh napovedala razširitev njihove modelne palete, ker bodo Nemci v kratkem pričeli prodajati električno gnane skuterje in skiroje znamke NITO.

Na nedavno izvedeni novinarski predstavitvi novih izdelkov znamke Electric Brands so si navzoči lahko ogledali in preizkusili kar nekaj novosti v ponudbi te znamke, čeprav je kupcem trenutno na voljo samo produktna linija električno gnanih skirojev (model N1e) in električno gnanih skuterjev (model NES v dveh različicah) italijanskega izvora, ki jih Nemci tržijo pod blagovno znamko NITO (Nuova Industria Torinese). Model N1e (par 12-palčnih koles, dva zavorna diska, vgrajeni smerokazi, masa: 13 kg, nemška prodajna cena: 890 evrov) premika vgrajeni 240 vatni električni motor, ki ga lahko požene do največ 20 km/h in ob tem prevozi največ 20 kilometrsko razdaljo. Bolj agilna sta oba električna skuterja iz serije NES (NES5 (kategorija AM, največja hitrost: 45 km/h) in NES10 (kategorija A1, 90 km/h)) z avtonomijo v območju od 60 do 90 kilometrov (uporabnik ima na voljo tri vozne programe: low, eco in sport). V tem primeru ima vgrajeni pogonski sklop 4 kW (5,5 KM) pogonske moči, vgrajeni izmenljivi sklop akumulatorjev, ki bo na domači vtičnici napolnjen v treh do petih urah, je skrit pod parom voznikovih nog, zato ima takšen skuter tudi klasični predal pod voznikovim sedežem, kjer lahko shrani manjšo čelado. Za posebnost pri obeh, ne ravno najcenejših električnih skuterjev (nemška prodajna cena za različico NES5: 5500 evrov, NES10: 6500 evrov), poskrbi uporaba lesa pri podnožju ter vgradnja sistema CBS (Combined Breaking System), ki je nekakšen alternativni sistem ABS. Vsi trije izdelki bodo nemškim kupcem na voljo še pred zaključkom letošnjega julija.

Bolj pomembno novost v ponudbi znamke Electric Brands pa uteleša nov štirikolesnik z imenom evetta, ki pa v resnici ni povsem nov, ker smo ga v prototipni verziji spoznali že leta 2020, vendar je bil takrat okrašen z logotipi znamke Artega (model karo), ki jo je znamka Electric Brands prevzela v letošnji pomladi. Tako smo dobili še en električno gnan klon kultne BMW-jeve isette (licenčni produkt italijanske znamke Iso Rivolta …), ki bo kupcem kasneje na voljo tudi v različicah openair ('roadster') in evetta cargo. Za odštetih 16.000 evrov (+ dodatnih 5000 evrov ob nakupu odprte različice …) bo kupec prejel približno 2,5-metrski in 2-sedežni mestni avtomobil z isettino zasnovo dostopa do notranjosti potniške kabine in z dodatnimi vrati na zadku, ki mu bodo omogočile dostop do 280-litrskega prtljažnega prostora. S takšnim vozilom boste lahko 'divjali' z največ 90 km/h in ob tem prevozili približno 240 kilometrov. Na začetku naj bi izdelali samo 2950 serijskih primerkov tega vozila iz serije 'First Edition', naročila za to vozilo naj bi pričeli sprejemati v kratkem. Kasneje naj bi nastalo še prvih 999 roadsterjev, medtem ko je trenutno samo prototipna tovorna različica evetta cargo že zelo blizu serijski proizvodnji.

Publiki se je znova predstavil tudi simpatični x-bus, ki je nekakšen oblikovni križanec med volkswagnom T2 in legendarnim 'pinzgauerjem' (izdelek znamke Steyr-Puch). Novi evropski predstavnik iz kategorije L7e-B2 (lahki štirikolesnik) se lahko pohvali z mestnimi gabariti karoserije (dolžina (dolžina bivalne različice s premičnim delom (ob mirovanju) v zadku): 3640 (3950) mm, širina: 1600 mm, višina: 1940 mm, medosna razdalja: 2200 mm, neto masa (odvisna od nadgradnje); od 450 do 600 kg), izredno modularnostjo (10 različnih možnih nadgradenj) ter uporabno nosilnostjo v območju ene tone. X-bus se lahko pohvali še s posebnostjo v obliki prečno premičnega volanskega obroča, zato lahko voznik po potrebi sedi tudi na sredini potniške kabine, ki je koncipirana za največ 4 potnike. Med odlikami tega resnično kompaktnega vozila pa omenjajo tudi preprosto komfortno in IT opremo, posledično je to vozilo s tem bolj prijazno do uporabnikov. Za samodejno premikanje modela x-bus skrbijo štirje 'In-wheel' električni motorji znamke Schaeffler, ki lahko skupaj mobilizirajo 15 kW (20 KM) konstantne pogonske moči ter 56 kW (76 KM) kratkotrajne ('Peak-Power') pogonske moči, posledično x-bus ni najhitrejši (največja hitrost: 100 km/h). Bolj impresivna je zaloga razpoložljivega motornega navora, ki znaša 1000 Nm. V vozilo je lahko vgrajen različno odmerjen (72 V / 10-30 kWh) paket litij-ionskih baterij, od tega bo odvisna tudi avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki bo na domači vtičnici (220/230 V) končano v različnem časovnem razponu (od 3 do 6 ur).

Za razliko od številnih uveljavljenih proizvajalcev električnih avtomobilov, ki na ta podatek zelo radi pozabijo, so Nemci povedali, da bo vgrajeni paket akumulatorjev pred potrebno menjavo lahko zdržal približno tisoč polnjenj. Če bodo v to vozilo vgrajeni tudi strešni paneli s sončnimi celicami, ki mu v lepem vremenu lahko zagotovijo dodatnih 13 kilovatnih ur električne energije, boste z enim samim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozili največ 600 (približno) kilometrov, in to ob nizki povprečni porabi energije (od 5 do 10 kWh na 100 km). Obstaja pa tudi možnost 'off-road' nadgradnje vseh karoserijskih različic. V tem primeru bo kupec dobil serijski 4x4 pogon, ki so ga Nemci nadgradili s povišanim vzmetenjem (+ 10 mm), malenkostno vizualno spremembo karoserije ter namestitvijo terensko orientiranih pnevmatik. Žal pa vse skupaj ne bo ravno poceni, ker naj bi kupec za osnovno verzijo tega vozila odštel najmanj 17.400 evrov, najdražja pa bo 'avtodom' različica tega vozila, zanjo bo kupec moral odšteti približno 31.700 evrov.