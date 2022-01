Proizvajalci se soočajo z nekaterimi novimi izzivi

Čeprav je aktualna pandemija poskrbela za povečano prodajo počitniških vozil, so pri nekaterih proizvajalcih takšnih vozil že zaskrbljeni glede bližnje prihodnosti, ker so nenasitni apetiti kupcev glede čedalje večje količine vgrajene komfortne opreme že močno okrnili še uporabno in zakonsko dovoljeno nosilnost modernih počitniških vozil.

Trend nespametnega modnega otovarjanja osebnih vozil s komfortno, varnostno in ostalo kramo, ki so zaradi tega čedalje težja in posledično manj agilna ter tudi bolj 'žejna' v pogledu ravnanja s pogonskim gorivom, se je žal preselil tudi k izdelovalcem počitniških vozil, ki so se zaradi tega že znašli v zagati, ker skupna dovoljena masa takšnih bogato otovorjenih avtodomov z lahkoto preseže zakonsko predpisano mejo (3,5 tone). Posledično kupcem, ki trenutno premorejo samo vozniška dovoljenja B kategorije preostane na voljo samo hujšanje (v pogledu lastne 'mase', količine vgrajene opreme in količine vseh stvari, ki jih želijo z avtodomom odpeljati na dopust) ali pa pridobitev dovoljenja C kategorije za vožnjo pravih tovornjakov (v to smer gre tudi razvoj velikih in že sedaj odlično zavaljenih SUV vozil …).

Ko so v nemškem klubu ADAC pred časom primerjali 15 različnih avtodomov iz različnih kategorij so ugotovili, da se boste pri večjih in bogato serijsko opremljenih avtodomih hitro znašli pred dilemo, kaj sploh še smete naložiti v avtodom, ko se z njim odpravljate na izlet ali pa dopust, ker boste v nasprotnem primeru hitro presegli zakonsko predpisano maso 3,5 tone. To pa ni samo nevarno v pogledu poslabšanih voznih lastnosti in daljše zavorne poti, temveč vas bo lahko tudi dobro udarilo po žepu ob morebitnih uradnih kontrolah največje skupno dovoljene mase, izvedenih s strani policije. V tem pogledu precej bolje kaže lastnikom manjših avtodomov, ker niso tako obilno založeni s komfortno kramo, posledično imajo manjši bivalniki na osnovi kombijev in potniških dostavnikov lahko občutno večjo uporabno nosilnost.

Težavo, ki ob tem preži na nezadostno informirane kupce in lastnike avtodomov, pa razkriva splošno uveljavljena DIN/EN norma z oznako 1646-2, po kateri lahko proizvajalci avtodomov uradno definirajo maso počitniškega vozila v voznem stanju. Seveda vam ob tem pozabijo povedati, da je v to, po tej normi definirano maso vštet samo 75-kilogramski voznik v kombinaciji z 90-odstotno napolnjenim rezervoarjem goriva, eno 50-kilogramsko plinsko jeklenko, kompletom orodja za menjavo pnevmatik (5 kg), adapterjem in kablom za priključitev na domače električno omrežje (4 kg), dodatnim akumulatorjem in zalogo pitne vode (15 kg). Pedantni Nemci iz kluba ADAC so ob preračunavanju največje dovoljene skupne mase seveda upoštevali malo drugačne, veliko bolj praktične kriterije.

Po tej nemški formuli, ki ob tem upošteva maso dveh odraslih ljudi (150 kg), maso dveh otrok, odnosno mladostnikov (100 kg), povprečno odmerjeno prtljago (25 kg po osebi) ter dodatnih pavšalnih 200 kilogramov za raznovrstno 'kramo' (bicikli, hrana, pijača, oprema za športno udejstvovanje in oprema za kampiranje) je potovalna masa avtodoma lahko zelo hitro občutno višja od uradno dovoljene skupne mase. Ob tem so Nemci razkrili tudi nekaj informacij, kaj vse in za koliko kilogramov vam apetit po vgrajeni komfortni opremi lahko dvigne maso v višave. Med njimi so izpostavili satelitsko navigacijo ob povezavi z velikim TV ekranom ter klimatsko napravo (30 kg), ne samo, da vas bo to olajšalo za približno 4.500 dodatnih evrov. Že samo na ta način bo vaš avtodom pridobil približno 55 kilogramov dodatne mase, k temu pa lahko prištejete še vlečno kljuko (25 kg), dodatni AGM akumulator (25 kg) in solarni panel na strehi (12 kg).

Lep primer tega je tudi avtodom znamke La Strada, ki je zasnovan na osnovi Fiatovega ducata. Njihov model avanti L je opremljen tudi s sovoznikovo zračno blazino, električno parkirno zavoro in pošteno odmerjenim rezervnim kolesom. Prirastek pri masi znaša približno 78 kilogramov. Še bolj pa lahko poredite vaš avtodom z zračnim vzmetenjem (30 kg) in pripomočki za niveliranje avtodoma (najmanj 75 kg). Če k temu prištejete še prej omenjeno nemško formulo s štirimi potniki in ostalo kramo, potem boste ob morebitni kontroli mase lahko zelo hitro ob lep kup denarja. V Nemčiji boste za 5-odstotno prekoračitev največje dovoljene skupne mase plačali samo 10 evrov kazni, odnosno 235 evrov v primeru 30-odstotne prekoračitve mase, ki jo pri nekaterih avtodomih sploh ni težko preseči. V najslabšem možnem primeru boste v nekaterih evropskih državah dobili absolutno prepoved nadaljnje vožnje, s tem bo vaš dopust uradno zaključen.

Pri proizvajalcih počitniških vozil se te problematike zelo dobro zavedajo, zato so evropske uradnike že večkrat zaprosili za spremembo predpisov. Po njihovem naj bi vozniki, ki imajo vozniška dovoljenja B kategorije, v bodoče lahko upravljali avtodome z največ 4,25-tonsko maso, vendar sprejem teh predpisov najbrž ne bo izveden pred letom 2024. Na proizvajalce avtodomov pa ob tem preži še ena nevšečnost, ker se tudi oni pripravljajo na elektrifikacijo pogonskih sklopov in odpravo klasičnih pogonskih sklopov, vendar se ob tem zavedajo, da jim to v okviru obstoječih predpisov ne bo uspelo, predvsem zaradi velike mase akumulatorjev. Nemci pravijo, da vam bo sklop vgrajenih akumulatorjev s kapaciteto 100 kWh zagotovil dodatnih 800 kilogramov neto mase. To se je pokazalo tudi ob predstavitvi striktno električno gnanega avtodoma z oznako 'Iridium Camper', ki ga je leta 2020 predstavilo nemško združenje WOF. Ta prototipni, delno integrirani avtodom se lahko pohvali s 4,8-tone neto mase, čeprav znaša avtonomija s samo enim akumulatorjem samo 400 kilometrov.

Če k temu prištejete še nesramno visoko prodajno ceno (v slučaju proizvodnje) v območju 200.000 evrov, potem lahko razumete proizvajalce počitniških vozil glede njihovih skrbi za prihodnost, ki jih bo tudi njim prinesla prisilna, politično motivirana elektrifikacija.