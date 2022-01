Proizvajalci varčujejo na napačnih mestih

V nemških medijih se je v teh dneh pojavila informacija o nekaterih sodobnih avtomobilih, ki s svojo neodpornostjo na rjavenje obujajo spomine na 70. leta prejšnjega stoletja, ko so nekateri novi avtomobili 'rjaveli že na prospektih'. Absolutni prvak v pogledu rjavenja pa je Teslin model 3.

Za nastanek takšnih informacij je krivo predvsem nedavno izdano poročilo nemške organizacije GTÜ, kjer so lani na tehničnih pregledih pregledali približno 6,6 milijona v Nemčiji registriranih avtomobilov in ob tem ugotovili, da ima približno 440.000 pregledanih vozil resne probleme z rjavenjem, sploh ko govorimo o avtomobilih, ki so starejši od desetih let. Vendar na rjavenje niso imuni niti novejši avtomobili, ker so pri nekaterih proizvajalcih avtomobilov zaradi bolj intenzivne uporabe pocinkane pločevine pri izdelavi karoserij pričeli varčevati z nanosi zmesi, ki upočasnjujejo ali pa odpravijo rjavenje.

Za povečanje rjavenja pa so krive tudi želje proizvajalcev avtomobilov glede izboljšanja akustičnega udobja v potniških kabinah, zato v nekoč votlih in proti rji dobro zaščitenih bočnih pragovih in strešnih stebričkih posledično ne najdete več voska in podobnih substanc, temveč različna polnila za dušenje hrupa v potniški kabini, ki so odlično gojišče za rjo, če v te prostore vdre voda. Poleg tega se dostikrat pojavi tudi galvanska rja, ki predstavlja posledico uporabe različnih sestavnih materialov (jeklo, aluminij, magnezij …) pri sestavi karoserij. V tem primeru gre dostikrat za težko dostopne in v karoseriji dobro skrite točke, kjer na spojih dveh različnih materialov pride do prej omenjene galvanske rje, ki je opazna šele potem, ko vozilo prerjavi od znotraj navzven. Ta pojav se je prvič pojavil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem pri športno orientiranih avtomobilih, kjer je bila večina karoserije izdelana iz jekla, medtem ko so bila bočna vrata in karoserijski pokrovi izdelani iz aluminija.

Kot absolutnega prvaka v pogledu rjavenja pa Nemci omenjajo aktualni Teslin model 3, vsaj če gre verjeti izsledkom nemške revije 'auto, motor und sport', kjer so pred časom obiskali Ralfa Rößlerja, sicer strokovnjaka v pogledu zaščite vozil pred rjavenjem. Ob tem so mu dostavili praktično nov primerek tesle 3, ki ima samo 300 prevoženih kilometrov. Ko je Rößler ob pomoči endoskopske kamere pregledal oba praga, A stebrička in še nekatere, očem skrite kotičke skoraj nove tesle 3 je zgroženo ugotovil, da pri znamki Tesla zelo varčujejo v pogledu antikorozijske zaščite, varčujejo pa tudi v pogledu nanešenih plasti zaščitnih barv in lakov, posledično je 'pregledani bolnik' znamke Tesla po samo 300 prevoženih kilometrih že dobro okužen z rjo. Po njegovi oceni bo ta tesla po samo šestih letih življenja že tako polna rje, da se pod vprašaj lahko postavijo vse njene, v Euro NCAP testih pridobljene varnostne zvezdice, ker bo vozilo zaradi rje na pomembnih nosilnih karoserijskih mestih zelo konstrukcijsko oslabljeno.

Podobne ugotovitve so pred časom nanizali tudi novinarji revije 'auto bild', kjer so omenili nekaj absolutnih prvakov v pogledu rjavenja, njihove ugotovitve pa podpira tudi seznam organizacije GTÜ, kjer so avtomobilom podelili 'zvezdice', ki pa tokrat ne odražajo varnosti za potnike, temveč kljubovanje rji.

- 5 zvezdic za zaščito (najboljša zaščita) proti rji so prejeli: audi A8, audi A6, mercedes-benz razreda S in renault espace

- 4 zvezdice za zaščito proti rji so prejeli: audi A4, BMW serije 1, lexus LS500h, mercedes-benz razreda A, opel insignia, renault megane, SEAT arona, volkswagen golf, volkswagen passat in volkswagen tiguan

- 3 zvezdice za zaščito proti rji so prejeli: citroën C3 aircross, dacia duster, hyundai i30, hyundai ioniq electric, jeep compass, KIA ceed, opel grandland, peugeot 308, škoda karoq, volvo V60, volvo XC40 in volkswagen t-roc

- 2 zvezdici za zaščito (najslabša zaščita) proti rji so prejeli: citroën C4 cactus, ford ecosport, ford focus, ford s-max, honda jazz, honda civic, KIA stonic, nissan leaf, nissan qashqai in subaru VX

Obstaja pa tudi GTÜ-jev neslavni seznam desetih rabljenih avtomobilov, ki najhitreje rjavijo …

1. Ford transit

2. Lada niva

3. SEAT alhambra

4. Ford galaxy

5. Suzuki jimny

6. Suzuki baleno

7. Daihatsu cuore

8. Opel vectra

9. Subaru legacy

10. Ford ka