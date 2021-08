Prva lastovka še ne prinese pomladi …

V Düsseldorfu, kjer trenutno poteka letošnji salon industrije počitniških vozil, se je potencialnim kupcem predstavil tudi prvi električno gnani avtodom, ki so ga ustvarili pri nemški znamki Knaus Tabbert ob sodelovanju s strokovnjaki cenjenega nemškega konstruktorskega podjetja HWA (Hans Werner Aufrecht).

Diskusije o možnih novih pogonskih sistemih so v teh časih aktualne tudi med proizvajalci počitniških vozil. Za dober uvod v pogovore na to temo so že pred časom poskrbeli pri nemški znamki Dethleffs, kjer so ustvarili prvo 'samohodno' počitniško prikolico z oznako e.home coco, ki se lahko pohvali s parom vgrajenih 'In-wheel' električnih motorjev, vendar so skeptiki že napovedali tržni neuspeh takšnega koncepta, predvsem zaradi previsoke prodajne cene takšnega izdelka, ki ga kupec za razliko od manjšega avtomobila s podobno prodajno ceno sigurno ne bo uporabljal pri vsakdanjih opravkih. Zato so se pri znamki Knaus Tabbert odločili za drugačen pristop pri razvoju ekološko usmerjenih počitniških vozil.

Rezultat njihovega razmišljanja, ki je zasnovan na osnovi enega izmed njihovih serijskih izdelkov (KNAUS Van Ti 650 MEG Vansation), so v teh dneh predstavili na salonu v Düsseldorfu, vendar z nekoliko mešanimi občutki, ker so se Nemci ob razvoju novega električno gnanega avtodoma znašli pred veliko težavo, ki je povezana predvsem s preveliko neto maso počitniškega vozila in posledično izredno nizko uporabno nosilnostjo takšnega izdelka. Zato so v nemškem cehovskem združenju CIVD (Caravaning Industrieverband Deutschland) že pozvali uradnike v Bruslju, da naj spremenijo zakonsko določen evropski predpis glede vožnje gospodarskih in počitniških vozil z največ 3,5 tone dovoljene skupne mase. Nemški proizvajalci si želijo, da bi uporabniki z B kategorijo vozniškega izpita lahko po novem upravljali tudi vozila z največ 4,25 tone dovoljene skupne mase. V nasprotnem primeru se bodo vozniki nekaterih, že zdaj ogromnih SUV vozil ter bodočih električno gnanih avtodomov morali odločiti za opravljanje izpita iz kategorije C1 …

S tem so Nemci znova razkrili in tudi priznali klasično težavo (občutno prevelika masa …) vseh striktno električno gnanih avtomobilov, ker imajo električna vozila posledično premajhne akcijske radije, da o poslabšani vozni dinamiki takšnih avtomobilov niti ne razmišljamo (težji ko je avtomobil, bolj pogubno nanj delujejo gravitacijske sile v hitreje zvoženih ovinkih, opevano nizko težišče električnih avtomobilov vam ob tem ne bo prav dosti pomagalo …). S to težavo so morali shajati tudi konstruktorji električno gnanega avtodoma, ker jim je kmalu postalo jasno, da bo njihova želja po pošteno odmerjeni avtonomiji takšnega vozila za seboj potegnila vgradnjo večje količine akumulatorjev. S tem pa bi vozilo na koncu doseglo ničelno uporabno nosilnost. Zato so morali sprejeti kompromis in v vozilo vgraditi manjši paket akumulatorjev s kapaciteto 35 kWh, posledica takšne odločitve je zelo skromno odmerjen akcijski radij (približno 90 kilometrov …) s samo enim polnjenjem akumulatorjev.

Ker je Nemcem seveda jasno, da za takšen 'lokalno potovalni' avtodom ne bi našli veliko kupcev, so se na koncu odločili za zasilni ukrep v obliki vgradnje primernega bencinskega motorja, ki ima v prototipu z oznako E.POWER DRIVE vlogo podaljševalca dosega (Range Extender), kjer o končnem dosegu ne odloča kapaciteta vgrajenih akumulatorjev, temveč velikost rezervoarja za bencinsko gorivo. Na ta način bi s takšnim 'električnim' avtodomom lahko prevozili približno 600 kilometrov, vendar ob tem ne boste najhitrejši, ker znaša največja hitrost takšnega avtodoma povsem zadostnih 110 km/h, čeprav lahko vgrajeni električni pogonski sklop zagotovi uporabniku največ 180 kW pogonske moči. Nemci ob tem oglašujejo tudi uporabnost električne zasnove v pogledu bivanja, ker v tem avtodomu ni napeljave in sestavnih elementov, ki za svoje delovanje potrebujejo zemeljski plin. Posledično ob tem oglašujejo, da so na ta način privarčevali približno 150 kilogramsko maso.

Nemci ob tem seveda računajo, da bi uporabnik takšnega avtodoma našel primerno, moderno opremljen avtokamp s pripadajočo infrastrukturo polnilnih postaj, ki bi lahko ob tem uspešno podpirale delovanje avtodomovega 22 kilovatnega električnega omrežja. Vendar so se ob tem že našli skeptiki, ki pravijo, da takšna zasnova ni smiselna za uporabnike, ki v avtodomu radi sočasno uporabljajo več električnih odjemalcev. Pri večini polnilnic, ki krmijo akumulatorje z 11 amperi boste v 230-voltnem omrežju deležni samo 2500 vatov moči. Že za ogrevanje notranjosti avtodoma (recimo ob zimskem kampiranju …) boste lahko porabili od 750 do 1500 vatov električne energije, manjši avtomat za kavo in pečica v štedilniku se bosta zadovoljila s skupno približno 1600 vati, tu pa sta tudi hladilnik in notranja osvetlitev (od 40 do 80 vatov). Se pravi, da boste že z osnovnimi potrebami rabili približno 3220 vatov električne energije, brez ostalih delujočih električno gnanih komfortnih pridobitev vsakdana. Zavedati se morate tudi tega, da imajo električni priključki v večini avtokampov največ 10 amperske varovalke …

Skratka, tudi v tem pogledu prva lastovka še ni prinesla pomladi …