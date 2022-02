Prva ocena posledic za avtomobilsko industrijo

V nemških medijih se je v teh dneh že pojavila prva ocena možnih posledic rusko-ukrajinskega konflikta za globalno avtomobilsko industrijo, ki so jo pripravili pri nemškem inštitutu CAM, ki je del Univerze uporabnih znanosti v Bergisch Gladbachu blizu Kölna.

Napovedi, ki jih je pred štirimi dnevi v poročilu inštituta CAM nanizal doktor Stefan Bratzel, niso prav nič obetavne za globalno avtomobilsko industrijo, ker se bo splošnemu pomanjkanju polprevodnikov v kratkem zaradi uveljavitve gospodarskih sankcij in prekinitve logističnih poti pridružilo še pomanjkanje nekaterih kovin (paladij (Rusija trenutno ustvari približno 38 odstotkov svetovnega paladija …), platina in rodij) za izdelavo katalizatorjev za prečiščevanje izpušnih plinov in pa specifičnih sestavnih delov, ki jih za nekatere avtomobilske proizvajalce trenutno izdelujejo samo v Rusiji in Ukrajini.

Če morda čakate na dobavo novega volkswagna, ki ga izdelujejo v dveh tovarnah (Zwickau in Dresden) na vzhodu Nemčije, potem se lahko pripravite na še daljši rok dobave, ker bodo Nemci že ta teden ustavili proizvodne trakove za več dni, predvsem zaradi pomanjkanja sestavnih delov, ki jih za potrebe koncerna Volkswagen izdelujejo samo v Ukrajini. Enako pa velja tudi za rusko znamko Lada, kjer bodo že danes primorani ustaviti proizvodnjo osebnih avtomobilov zaradi pomanjkanja elektronskih sestavnih komponent, ki večinoma prihajajo iz tujine. Čeprav nekateri poznavalci ob tem omenjajo možnost, da bi manjkajoče avtomobilske sestavne dele lahko priskrbeli Kitajci, se to ne more zgoditi čez noč.

Seveda pa ob tem ne bosta trpela samo koncerna Volkswagen in zveza Renault-Nissan-Mitsubishi, posledice te vojne s trenutno nepredvidljivim zaključkom bodo dobro občutili tudi v koncernu Hyundai-KIA in pri ostalih azijskih in evropskih proizvajalcih vozil, ker je na območju Ukrajine in Rusije trenutno dejavnih 49 obratov proizvajalcev osebnih in gospodarskih vozil ter dobaviteljev sestavnih delov. Medtem ko je Ukrajina v očeh proizvajalcev avtomobilov podobno nepomembna (glede na število letno prodanih novih avtomobilov …) kot naša mala Slovenija, bo upad prodaje v Rusiji za avtomobilsko industrijo veliko bolj boleč, ker je bilo rusko tržišče pred desetimi leti 'obljubljena dežela' za proizvajalce avtomobilov, ki so leta 2012 Rusom dostavili 2,8 milijona novih avtomobilov. S temi prodajnimi številkami so se Rusi v pogledu prodaje takrat lahko postavili ob bok Nemcem.

Prva sprememba (upad prodaje novih vozil) na ruskem tržišču se je zgodila že leta 2015, približno leto dni po ruski priključitvi Krima, takrat je rusko tržišče pogoltnilo precej manj (od 1,4 do 1,8 milijona) novih vozil. Lani so ruskim kupcem dostavili približno 1,67 milijona (1,6 milijona v letu 2020) novih avtomobilov, posledično je Rusija v pogledu prodajnih številk zdrsnila na 8. mesto v globalni razvrstitvi in se znašla v družbi držav kot sta Francija in Južna Koreja. V Rusiji je trenutno 34 proizvodnih obratov, kjer izdelujejo osebna in gospodarska vozila ter motocikle. V času (leta 2019) pred pandemijo koronavirusne bolezni so Rusi vsako leto izvozili približno 50.000 novih avtomobilov v vrednosti (3,3 milijarde ameriških dolarjev), ki je občutno nižja od vrednosti (približno 20 milijard ameriških dolarjev) letno uvoženih avtomobilov.

Dogajanje v Ukrajini pa bo seveda vplivalo tudi na potrošnike, ker bo ta konflikt zaslužen za dodatno povečanje prodajnih cen energentov in tudi posledično dražjo proizvodnjo in uporabo vozil. Že sedaj se morajo evropski kupci novih avtomobilov soočiti s približno 25 odstotnimi podražitvami (ob primerjavi z letom 2019) novih avtomobilov, zato se morajo trgovci z avtomobili v bližnji bodočnosti pripraviti na nadaljnji upad prodaje avtomobilov.