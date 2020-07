Renaultov družbeni eksperiment

Si predstavljate, da živite v majhni in nekoliko odmaknjeni idilični vasici na jugu Francije, kjer po cestah krožijo samo električno gnani renaulti zoe, ki jih je vaši skupnosti posodil svetovno znani francoski proizvajalec avtomobilov?

Ravno to v teh dneh doživlja 25 prebivalcev (11 družin) pirinejske vasice Appy iz departmaja Ariège, ker so bili s strani znamke Renault deležni velike pozornosti v obliki posojenih enajstih novih primerkov modela zoe in izgradnje pripadajočega električnega omrežja (hišne polnilne postaje ter ena javna polnilnica) za polnjenje akumulatorjev. Ta družbeni eksperiment, ki so ga pri francoskem proizvajalcu vozil pripravili ob sodelovanju s PR agencijo Publicis, bo trajal približno 3 leta.

S tem dejanjem so se prebivalci te majhne vasice, ki leži 930 metrov nad morjem, zapisali v zgodovino kot prebivalci prvega francoskega zaselka s 100 odstotno 'populacijo' striktno električno gnanih avtomobilov. Ob tem želijo pri znamki Renault prikazati vsestranskost striktno električno gnane kompaktne kombilimuzine in tudi zadosten akcijski doseg (približno 395 km) takšnega avtomobila. Razmišljanje Francozov je enostavno. Če prebivalci Appyja, ki živijo v enem od najbolj odročnih francoskih zaselkov, kjer so posledično najbolj oddaljeni od vseh ugodnosti (sprejemljivih in običajnih za ljudi iz mest …), sprejmejo električno mobilnost, je torej dosegljiva vsem …

Dostavo prvih novih primerkov modela zoe v vasico Appy so Francozi izvedli včeraj ob prisotnosti najvišjih političnih in gospodarskih predstavnikov te regije in predstavnikov znamke Renault.