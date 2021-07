Šampion modularnosti

Iz Nemčije prihaja novica o novem, striktno električno gnanem mestnem vozilu nemške znamke Electric Brand, ki bo kupcem baje na voljo leta 2022. Simpatično kompaktni X-Bus se lahko pohvali z uporabno nosilnostjo veliko večjih poltovornjakov.

Medtem, ko se večina evropskih kupcev pospešeno amerikanizira (nekoč smo se smejali Američanom zaradi njihove ljubezni do predimenzioniranih vozil …), ker kupujejo čedalje večje in posledično tudi čedalje težje avtomobile, obstajajo tudi evropski razumniki, ki jim je jasno, da ta nori potrošniški trend nima prav nobene zveze z okoljevarstvom, ker nas vodi kvečjemu v slepo ulico. K sreči obstajajo v Evropi tudi podjetniki, ki še razumejo pravi pomen besedne zveze mestni (urbani) avtomobil, ker je pravi mestni avtomobil majhen in lahek, odnosno kompakten (vozilo z največ 410 cm skupne dolžine). Iz takšnega testa je tudi simpatični X-Bus, ki je po svoje zelo podoben legendarnemu 'bulliju' (volkswagen T1), čeprav je od njega občutno manjši.

Novi evropski predstavnik iz kategorije L7e-B2 (lahki štirikolesnik) se lahko pohvali z mestnimi gabariti karoserije (dolžina (dolžina bivalne različice s premičnim delom (ob mirovanju) v zadku): 3640 (3950) mm, širina: 1600 mm, višina: 1940 mm, medosna razdalja: 2200 mm, neto masa (odvisna od nadgradnje); od 450 do 600 kg), izredno modularnostjo (10 različnih možnih nadgradenj) ter uporabno nosilnostjo v območju ene tone, podobno kot današnji modni poltovornjaki z dvojno kabino po ameriškem okusu, ki za nas Evropejce niso prav nič 'poltovorni', ker jih zaradi njihove velikosti in mase lahko zlahka uvrstimo med prave 'tovornjake'. X-Bus se lahko pohvali še s posebnostjo v obliki prečno premičnega volanskega obroča, zato lahko voznik po potrebi sedi tudi na sredini potniške kabine, ki je koncipirana za največ 4 potnike. Med odlikami tega resnično kompaktnega vozila pa omenjajo tudi preprosto komfortno in IT opremo, posledično je to vozilo s tem bolj prijazno do uporabnikov, istočasno pa tudi manj dovzetno za okvare (kar v vozilo ni vgrajeno se ne more pokvariti …).

Za samodejno premikanje modela X-Bus skrbijo štirje 'In-wheel' električni motorji znamke Schaeffler, ki lahko skupaj mobilizirajo 15 kW (20 KM) konstantne pogonske moči ter 56 kW (76 KM) kratkotrajne ('Peak-Power') pogonske moči, posledično X-Bus ni najhitrejši (največja hitrost: 100 km/h). Bolj impresivna je zaloga razpoložljivega motornega navora, ki znaša 1000 Nm. V vozilo je lahko vgrajen različno odmerjen (72 V / 10-30 kWh) paket litij-ionskih baterij, od tega bo odvisna tudi avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki bo na domači vtičnici (220/230 V) končano v različnem časovnem razponu (od 3 do 6 ur). Za razliko od številnih uveljavljenih proizvajalcev električnih avtomobilov, ki na ta podatek zelo radi pozabijo, so Nemci povedali, da bo vgrajeni paket akumulatorjev pred potrebno menjavo lahko zdržal približno tisoč polnjenj. Če bodo v to vozilo vgrajeni tudi strešni paneli s sončnimi celicami, ki mu v lepem vremenu lahko zagotovijo dodatnih 13 kilovatnih ur električne energije, boste z enim samim polnjenjem akumulatorjev lahko prevozili največ 600 (približno) kilometrov, in to ob nizki povprečni porabi energije (od 5 do 10 kWh na 100 km).

Obstaja pa tudi možnost 'off-road' nadgradnje vseh karoserijskih različic. V tem primeru bo kupec dobil serijski 4x4 pogon, ki so ga Nemci nadgradili s povišanim vzmetenjem (+ 10 mm), malenkostno vizualno spremembo karoserije ter namestitvijo terensko orientiranih pnevmatik. Žal pa vse skupaj ne bo ravno poceni, ker naj bi kupec za osnovno verzijo tega vozila odštel najmanj 20.000 evrov, najdražja pa bo 'avtodom' različica tega vozila, zanjo bo kupec moral odšteti približno 28.800 evrov. V nemškem podjetju Electric Brand imajo zelo smele poslovne načrte, ker naj bi kupcem v naslednjih 5. letih dostavili najmanj 200.000 takšnih urbanih vozil, serijsko proizvodnjo naj bi zagnali že letos.