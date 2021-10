Ščepec razuma v poplavi norosti

Glede na dogajanje v avtomobilski industriji, kjer so avtomobili zaradi apetitov kupcev po čedalje večjih količinah vgrajene 'invalidske opreme' že zelo 'debeli', lahko ugotovimo, da večina kupcev ne želi razumeti tega, da je prevelika masa največji sovražnik vseh transportnih sredstev.

Drugače si pač ni mogoče razložiti današnjega tržnega uspeha zavaljenih SUV in 'crossover' modelov, za katere ima človek občutek, da že resnično tekmujejo v tem, kateri bo težji in posledično bolj okoren ter bolj potraten s pogonskim gorivom ob vožnji, čeprav je ob tem fizika jasna. Težji ko je avtomobil, več pogonske energije bo potrebne za njegovo premikanje. Večja ko je masa vozila, več vpliva bodo na vozilo imele centrifugalne in G sile v ovinkih, višje ko je težišče, več težav boste imeli v ovinkih. Zato so navedbe zelo neresnih novinarjev glede neverjetne 'športnosti' vsake nove, seveda čedalje bolj zavaljene 'SUV krave', ki je opremljena s kakšnim setom 'magičnih' črk (AMG, M, ST, RS, RS Line, GT in podobne kombinacije črk …) smešne, ker kažejo na to v kako katastrofalnem stanju je današnje avtomobilistično novinarstvo, kjer se vsaka marketinška nebuloza zelo hitro (brez prevelikega napenjanja novinarskih možganov …) spremeni v 'strokovno' mnenje.

Sam popolnoma razumem človeka, ki je zaposlen v marketinškem oddelku kakšnega proizvajalca avtomobilov, ko mi skuša prodati pravljico o 'športnih' SUV-ih, ki so v resnici samo športno funkcionalni ali pa pravljico o 'štirivratnih kupejih', odnosno 'kupejevskih limuzinah' in 5-vratnih 'kupejevskih karavanih' ali pa 5-vratnih 'SUV kupejih' ('visoko nasajena' kombilimuzina) in podobnih umotvorih, ker on pač nima izbire. Moti me pa to, da takšne bedarije posvojijo novinarji in jih definirajo kot strokovne ugotovitve. S tem ti gospodje izražajo svoje neznanje ali pa podkupljivost. Druge resne razlage za takšno početje ni. K sreči pa na tem svetu obstajajo tudi ljudje, ki jim je jasno, da o dejanski sreči in veselju za volanom ne odloča razmerje med veseljem in količino razpoložljivih 'konj', temveč o tem odloča razmerje med veseljem in maso vozila, lažji ko je avtomobil, več veselja ob vožnji vam lahko ponudi.

Lep primer tega je ugotovitev avstralskih novinarjev, ki so pred časom testirali 1,8-tonsko 'SUV kravo' nam neznanega proizvajalca in jo ob tem obložili z dodatnih 380 kilogramov mase, ki simbolizira dodane potnike odnosno tovor. Dokler bo v vozilu ob vožnji skozi ovinke sedel samo voznik, bo deležen samo 0,65 G težnega pospeška, ko so v vozilu še dodatni trije potniki in prtljaga, bodo vsi skupaj deležni 0,95 G težnega pospeška, občutno (+ 2 metra) pa se že pri nizki hitrosti (60 km/h) poveča tudi zavorna pot. Če ob tem upoštevate če visoko težišče SUV vozila, ki vključuje 'športno sedenje v prvem nadstropju', potem vam bo hitro jasno, da medijsko opevana 'športnost' SUV vozil ne pije vode, čeprav so lahko zelo zmogljivi v pogledu pospeškov in končne hitrosti, zelo 'zmogljivi' pa so seveda tudi pri povprečni porabi pogonskega goriva (razlika med enako motoriziranim golfom in tiguanom pri 130 km/h znaša dodatna 2 litra (100 km) v 'korist' tiguana …). Pri 380 kilogramih dodatne mase bo vaš avtomobil na vsakih 100 prevoženih kilometrov potreboval od 2 do 4 litre dodatnega pogonskega goriva, slabše pa bo tudi pospeševal.

Sedaj je pred nami avtomobil (mazda MX-5 990S special edition), ki se na vse kriplje upira modni norosti (otovarjanje avtomobilov z razno komfortno, varnostno in IT kramo, čedalje več elektromotorjev in kablov, nekoč so nepridipravi kradli bakrene strešne žlebove, sedaj raje ukradejo avtomobil kot je toyota prius in v njem najdejo približno 75 kilogramov vgrajenega bakra …), ker so pri znamki Mazda poskrbeli za občutno dieto simpatične mazde MX-5, kompaktnega avtomobila, ki 100 odstotno uteleša pomen besedne zveze športni avtomobil. Tako se je rodila mazda MX-5 z dodatno oznako 990S 'Special Edition', kjer oznaka 990S opozarja opazovalce na lahkotnost takšne športne mazde, ker znaša njena neto masa samo 990 kg. S takšno maso se mazda MX-5 približuje številnim športnim avtomobilom iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so bili avtomobili še razumno odmerjeni in posledično občutno lažji kot danes.

Japonci so ob pripravi mazd iz serije 990S 'Special Edition' poskrbeli za vgradnjo manjše količine zvočne izolacije, odstranitev 'IT krame' iz potniške kabine, namestitev lažjega motornega pokrova ter lažjega seta lahkih platišč (- 3,2 kg) in lažjih zavornih diskov (- 700 gramov) znamke Brembo, čeprav so bolj zmogljivi od standardnih zavornih diskov. Japonci pravijo, da so že z odstranitvijo enega samega kilograma nevzmetene mase dobili za 10 kilogramov nižjo vzmeteno maso, celoten prihranek pri masi avtomobila (ob primerjavi z običajno mazdo MX-5 1.5 'Skyactiv-G') pa znaša 81 kilogramov. Mazde MX-5 iz te posebne serije, ki sploh ne bo posebna, ker v bistvu govorimo o novi japonski serijski različici tega modela, bodo zaenkrat na voljo samo v povezavi s šibkejšim 1,5 litrskim bencinskim motorjem (97 kW/132 Km pri 7000 vrt./min.), ker 2,0-litrska verzija (neto masa: od 1100 do 1147 kg v primeru različice RF) ni tako primerna za dieto, predvsem zaradi močneje odmerjene karoserije in močneje dimenzioniranih delov podvozja.

Kdo pa sploh potrebuje 2,0-litrsko verzijo? Že osnovno motorizirana mazda MX-5 z vgrajenim 1,5 litrskim motorjem lahko odlično pospešuje (0-100 km/h: 8,2 sekunde), končna hitrost pa pri odprtih avtomobilih itak ne igra pomembne vloge, ker so to vozila za uživače …