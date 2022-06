Glede na dogajanje v Bruslju smo lahko že ugotovili, da so evropski poslanci pred nekaj dnevi odkrili 'zeleno plansko gospodarstvo', ki se ne ozira na dejanske potrebe tržišča, ker so sprejeli politično zavezo glede totalne prepovedi prodaje novih, fosilno gnanih osebnih vozil po letu 2035. Sedaj se mora zgoditi nekaj stvari, če želimo, da ta ideja tudi preživi.

Težava pri tej zavezi temelji na predpostavki, da je elektromobilnost edina mogoča in prava usmeritev glede okoljevarstvenih zagat, ki smo si jih z neobzirnim potrošništvom v zadnjih 250. letih (približno) od začetka industrijske revolucije ustvarili sami … Čeprav so različni evropski strokovnjaki ob tem že dolgo pridno opozarjali evropske politike, da politično enoumje pač ni prava rešitev, so evropski poslanci zavrnili vse ostala možna alternativna pogonska goriva bodočih avtomobilov. Zato vse skupaj že resno spominja na farso …

Že nekajkrat sem v medijih zasledil 'zaskrbljujoče' ugotovitve psihologov, raznih svetovalcev, učiteljev telesne vzgoje in lastnikov fitnes klubov glede tega, da se današnji otroci in mladostniki premalo gibljejo in se posledično dobro redijo … vendar nobenemu od teh dobro izobraženih in strokovno podkovanih ljudi ne pade na pamet preprosta ideja v obliki predloga ukinitve priljubljenih in splošno sprejetih 'ata-mama taksi storitev' (vpliv 'amerikanizacije' Evrope). Otroci gredo nekaj kilometrov daleč lahko peš v šolo, ali pa s kolesom. Ob tem se bodo razgibali in navadili pravilnega ravnanja glede prečkanja cest in upoštevanja ostalih cestnih predpisov, poleg tega boste z ukinitvijo 'ata-mama taksi' storitve naredili veliko za okolje in nastanek manjšega števila prometnih zamaškov v bližini šol in ostalih izobraževalnih ustanov.

Podobno 'razumsko' je tudi aktualno razmišljanje evropskih poslancev, ki s takšno prisilno politiko ustvarjajo novo evropsko aristokratsko kasto 'zeleno-bogatih', ki jo ob tem sofinancirajo evropski davkoplačevalci, ker si 'ubogi revčki' s svojimi 'bornimi' prihranki in dohodki pač ne morejo privoščiti samostojnega nakupa električno gnanega '2-tonskega nasedlega kita na obali' (vsaka podobnost z aktualnimi modeli znamke Tesla je zgolj slučajna …) ali pa 3-tonskega električnega SUV modela s prodajno ceno v območju 100.000 evrov, ki je definitivno 'izredno ekološko' odmerjen izbor za prave 'ekologe'. Če bi evropski poslanci resnično želeli kaj narediti za naše okolje, bi poskrbeli za ustrezno obdavčitev osebnih vozil glede na njihovo maso in velikost (tloris …), ker je fizika tudi v tem pogledu zelo jasna (za izdelavo takšnih vozil porabite veliko energije in sredstev, težja vozila bolje uničujejo vozno podlago, njihove groteskno veliko odmerjene pnevmatike pa ob obrabi ustvarjajo še več 'svinjarije', velik avto je bolj neokreten, poleg tega zavzame tudi več parkirnega prostora …).

Skratka, v Evropi bi morali uvesti Evropejcem prilagojeno japonsko 'Kei-Car' (lahek avtomobil) filozofijo z jasno zakonsko predpisanimi smernicami glede še dopustnih dimenzij vozila, njegove mase, zaloge motorne moči in varčnosti glede ravnanja s pogonskim gorivom). Te krajše (recimo dolžina 3,8 metra) in lažje avtomobile (recimo z največjo maso v območju 800 kg) bi lahko poganjali skromnejši bencinski motorji z recimo največ 59 kW (80 KM) pogonske moči. Če bi državljan Evrope, ki nima lastne garaže ali parkirišča, kupil takšen avtomobil, bi mu država oprostila plačilo večine taks in davkov. Ljudje z večjimi apetiti pa bi ob nakupu večjega vozila najprej morali dokazati lastništvo parkirnega prostora ali garaže. Če tega ni, potem vam dovolijo samo še nakup 'Kei-Car' avtomobila. Na ta način se Japonci že zelo dolgo uspešno spopadajo s prometnim kaosom v japonskih mestih in krajih. Za večino Evropejcev so moje misli najbrž 'bogokletne', ker smo že zdavnaj pod vplivom 'amerikanizacije' (»Small is not beautiful«) evropske avtomobilske industrije.

Seveda se morate ob tem zavedati, da so 'ubogi' proizvajalci avtomobilov, ki jih v teh časih tare več problemov, seveda podprli to bruseljsko enoumje, ker so v razvoj elektromobilnosti že vtaknili milijarde evrov, čeprav uspeh te ideje zavira že nekaj znanih dejstev. S sprejemom takšne politične odločitve, ki kupcem ob nakupu novega vozila ne dopušča nobene druge možne alternative, je odpadla tudi smiselnost subvencioniranja nakupa takšnih vozil. To potrjuje tudi nedavno izvedena nemška študija glede premoženjskega stanja večine aktualnih nemških lastnikov električnih vozil. V večini primerov gre za dobro situirane Nemke in Nemce … Poleg tega je potrebno ukiniti vse davčne olajšave za električne avtomobile, ki se sedaj po evropskih mestih vozijo in parkirajo 'na črno'. Nemški strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na to, da za uresničitev elektromobilnosti potrebujemo občutno večjo mrežo resnično hitrih polnilnic (z najmanj 50 kW polnilne moči) in domačih polnilnic. Ob tem ciljajo predvsem na lastnike električnih avtomobilov z lastnimi garažami, za katere mora vgradnja domače polnilnice postati obvezujoča (po možnosti z obvezno sončno centralo na strehi objekta …), ker na ta način ne obremenjujejo javnega električnega omrežja ter z njihovimi avtomobili ne zavzemajo prostora pred javnimi polnilnicami električne energije, ki morajo biti 'turbo' hitre, drugače zadeva sploh nima smisla.

Nasleden korak ne bo všeč trgovcem z naftnimi derivati, ker v Bruslju že obstaja predlog, po katerem bodo politiki skušali lastnike klasičnih evropskih bencinskih servisov, odnosno naftne družbe, prisiliti v to, da na njihovih obstoječih in bodočih bencinskih servisih omogočijo nastanek delujoče polnilne infrastrukture za električne avtomobile. V realnosti lahko deklarirana polnilna moč povprečne polnilne postaje dejansko zaostaja za deklariranimi številkami, včasih je za to kriva polnilnica, drugič neskladnost električnega avtomobila. Posledično je 'ogromno in delujoče' evropsko omrežje dobrih polnilnic, ki ga radi promovirajo politiki in avtomobilski marketing, v realnosti veliko bolj omejeno. Najbolj pomembno pri celi stvari je pa to, da nam morajo aktualni politiki zagotoviti, da bodo obstoječi fosilno gnani avtomobili tudi po letu 2035 lahko 'sodelovali' v javnem prometu, čeprav se realnost nagiba v drugo smer. Po nemških informacijah imajo v Bruslju že v obtoku predlog prepovedi vožnje s fosilno gnanimi vozili, na začetku bi recimo prepovedali uporabo takšnih vozil ob nedeljah, tudi uveljavitev splošne omejitve hitrosti (130 km/h) na nemških avtocestah je čedalje bliže realnosti.

Evropski politiki ob navezi s proizvajalci vozil se zelo bojijo posledičnega 'Havana efekta' po letu 2035, ki pravi, da večina ljudi v Evropi takrat sploh ne bo želela kupiti novega električnega avtomobila, temveč bo raje vozila in popravljala obstoječe fosilno gnane avtomobile, podobno kot to počnejo Kubanci s starimi ameriškimi avtomobili. Takrat se bodo proizvajalci avtomobilov znašli v resničnih škripcih. Po eni strani jim bi to celo ugajalo, ker bi pač služili denar z izdelavo in prodajo sestavnih delov za čedalje starejše fosilno gnane avtomobile. Po drugi plati jim je všeč tudi bruseljsko enoumje, ker morajo pri njih izdelane električne avtomobile tudi komu prodati. Obstaja pa tudi siva cona, ki jo trenutno še lahko izkoristite, ker so se že pojavili novi predlogi glede tega kakšen star avtomobil bo v bližnji bodočnosti sploh še lahko deležen pridobitve certifikata starodobnika. Zato je trenutno še pravi čas, da si namesto novega avtomobila kupite odlično ohranjenega starodobnika s primernim certifikatom. Za starodobnika, ki ga po idealnem scenariju seveda ne boste uporabljali vsak dan, ni omejitev glede izpusta ustvarjenih CO2 emisij. Za ta korak sem se pred kratkim odločil tudi sam in ga v teh dneh tudi realiziral.