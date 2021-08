'Senilna demenca' asistenčnih sistemov

Obrabi in posledični nezanesljivosti delovanja niso podvrženi samo mehanski deli avtomobila, temveč tudi celotna elektronika, tudi tista v obliki različnih asistenčnih sistemov. Posledično se takšen elektronski 'angel varuh' v vašem avtomobilu med vožnjo lahko hitro spremeni v 'problematičnega in nezanesljivega sopotnika'.

Takšna je nedavna ugotovitev dveh organizacij (TÜV Rheinland & TRL (Transport Research Laboratory)), ki opozarjata lastnike z asistenčnimi sistemi dobro otovorjenih modernih avtomobilov, da je potrebno delovanje takšnih sistemov tudi redno kontrolirati in vzdrževati. V nasprotnem primeru se vam lahko pripeti, da boste nekoč morda obžalovali vaše preveč optimistično zanašanje na 'neverjetno zanesljivo' delovanje takšnih sistemov, ki vam bodo v marketinških pravljicah prinesli bolj sproščeno, posledično bolj udobno in seveda tudi bolj varno vožnjo. Na ta način vam lahko iz žepa potegnejo veliko dodatnih evrov in vam prodajo nekaj delno zanesljivega, kar v bistvu sploh ne potrebujete, ker bo ob vožnji z avtomobilom za vašo in varnost ostalih v prometu ključna predvsem vaša osredotočenost na dogajanje na cesti in v okolici avtomobila.

Poglejmo na zadevo malo drugače. Recimo, da ste lastnik delavnice ali pa trgovine in zaposlite novega vajenca, ki vas bo odrešil nekaterih delovnih obveznosti in morda s tem celo pospešil delovni proces. V teoriji se to sliši izredno obetavno. V praksi pa zadeva po navadi ne deluje tako dobro, sploh če ob izbiri vajenca ('asistenčni sistem' na tržišču človeških surovin …) niste imeli sreče, in ste namesto talentiranega mladega sodelavca najeli 'levaka', za katerim morate vedno kaj popraviti, ga spodbujati in ga cel čas imeti pod kontrolo (vsaka podobnost z modnimi asistenčnimi sistemi v tej zgodbi je seveda povsem naključna …). Boste takšnega vajenca (ali pa praktikanta, odnosno pripravnika), s katerim boste pri delu imeli več težav kot radosti, sploh sprejeli v vaše delovno okolje?

Najbrž ne. To, da imate v vašem avtu vgrajeno razno 'invalidsko opremo' (kamere, senzorji in radarji), ki v realnih in posledično ne vedno idealnih okoliščinah ne deluje (to so v preteklosti dokazala že številna testiranja raznih klubov in organizacij) 100 odstotno zanesljivo, vas pa ne moti, čeprav ste za to 'kramo' najbrž odšteli veliko denarja. Lep dokaz 'senilne demence' (oblika demence, ki povzroči nenormalno delovanje možganov. To se pokaže predvsem v pogledih pozabljivosti, zmedenosti in izgubi stika z realnim svetom …) asistenčnih sistemov prinaša testiranje obeh na začetku omenjenih organizacij, ki sta pri enem izmed aktualnih serijskih modelov avtomobilov izvedli postaranje elektronike, ki je zadolžena za delovanje sistemov kot sta pri aktivni tempomat (ACC (Adaptive Cruise Control)) in sistem za ohranjanje voznega pasu (Lane Assist).

Razlog za izvedbo takšnih testiranj leži v tem, da strokovnjaki še vedno nimajo dovolj zanesljive predstave glede zanesljivosti delovanja takšnih sistemov po tem, ko bodo ti sistemi zaradi starosti že izrabljeni, slabo vzdrževani ali pa nestrokovno ponovno nameščeni na pred tem lažje poškodovane in nato popravljene avtomobile, udeležene v prometnih nesrečah. V bistvu so strokovnjaki želeli ugotovitvi, kakšne posledice bi to imelo za varnost potnikov v takšnih samo navidezno varnih avtomobilih. Zato so na testnem primerku vozila rahlo poškodovali vetrobransko steklo pred območjem vgrajene prednje kamere. Že takšna majhna poškodba (stekleni odkrušek) je poskrbela za nezanesljivo delovanje vgrajenega sistema 'Lane Assist', ker se je sistem med vožnjo tako poškodovanega vozila ob testiranju nekajkrat povsem izklopil, in to brez vsakega predhodnega opozorila za voznika.

Drug testni scenarij je prinesel menjavo poškodovanega vetrobranskega stekla pri istem testnem vozilu v navezi s kvalitetno izvedeno menjavo vetrobranskega stekla, vendar s slabo (nestrokovno) kalibrirano prednjo kamero. Tudi v tem primeru so ugotovili, da sta se oba omenjena sistema (ACC in Lane Assist) zaradi slabo izvedenega kalibriranja do voznika pričela obnašati nonšalantno (sistem ne odreagira, niti ne pokaže opozoril). V tretjem primeru so poskrbeli, da je prav nič modificiran testni primerek vozila med vožnjo občasno izgubljal internetno povezavo. Kako sta se na to odzvala omenjena asistenčna sistema? Preprosto, z izklopom …

Zato pri obeh organizacijah apelirajo na bruseljske uradnike, da naj v bližnji bodočnosti sprejmejo odloke, ki bodo ob implementaciji poskrbeli, da se na letnih tehničnih pregledih avtomobilov redno preverja tudi pravilno delovanje vgrajenih asistenčnih sistemov.