Serijska različica 5-vratnega 'hrošča'

Na lanskem, 19. mednarodnem avtosalonu v Šanghaju se je publiki predstavil tudi električni prototipni avtomobil znamke Ora, ki ob prvi predstavitvi sploh ni želel tajiti izvora, odnosno inspiracije njegovega oblikovanja, ker je izgledal kot preoblikovana nekdanja 4-vratna taksi različica prvotnega Volkswagnovega 'hrošča'. Sedaj so Kitajci pokazali serijski izdelek, ki bo kupcem na voljo še ta mesec.

V berlinski karoserijski delavnici Rometsch so v dveh letih (1951-1953) izdelali približno 30 posebnih 4-vratnih različic prvotnega Volkswagnovega 'hrošča', ki so nastale kot posledica upoštevanja tedanjih berlinskih taksi predpisov, ker so tedanji berlinski taksiji morali imeti 4 bočna karoserijska vrata. Po tem vzorcu je nastal tudi novi izdelek kitajske znamke Ora, ki je samo ena izmed številnih avtomobilskih znamk po dežnikom kitajskega koncerna Great Wall Motors.

Serijski 5-vratni striktno električno gnani 'kitajski hrošč' (dolžina: 4401 mm, širina: 1880 mm, višina: 1633 mm, medosna razdalja: 2750 mm, masa avtomobila: 1780 kg), ki bo kitajskim kupcem na voljo v dveh rahlo drugačnih različicah (različica ballet je namenjena ženskam, medtem ko različica punk nagovarja moške …) na opazovalce deluje kot uspešno realiziran oblikovalski kompromis med prvotnim 4-vratnim in modernim 3-vratnim 'hroščem', katerega proizvodnja je ugasnila leta 2019. Kitajski oblikovalci so ob tem poskrbeli za odločno raztegnitev modernega 3-vratnega nemškega 'hrošča' in ob tem poskrbeli tudi za implementacijo oblikovalskih elementov prvotnega 'hrošča'. To je razvidno predvsem ob pogledu na prednje in zadnje luči ter tudi v notranjosti potniške kabine, predvsem na račun vgrajenega volanskega obroča. Za piko na i pa poskrbi še dobro odmerjena količina sijoče kovine pri okvirjih bočnih kabinskih stekel ter pri obeh odbijačih, ki posnemata obliko odbijačev prvotnega 'hrošča'. Sodeč po fotografijah ima različica punk bolj okroglo oblikovane prednje in zadnje luči v stilu nemškega originala, luči pri različici ballet so nekoliko drugačne.

Sedaj so znani tudi tehnični podatki. Za pogon 'kitajskega hrošča' bo poskrbel električni motor s 126 kW (171 KM) pogonske moči in 250 Nm motornega navora, ki premika samo prednji kolesni par, in to v navezi z enim izmed dveh možnih paketov vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 47,8 kWh ali 59,1 kWh). Kitajci ob tem obljubljajo kupcem približno 500 kilometrov akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev in največjo končno hitrost 155 km/h. Ob vsem tem pa velja omeniti tudi to, da Kitajci ob tem uradno omenjajo občutno večje karoserijske mere različice punk cat. Po navedbah kitajskega gospodarskega ministrstva je ora punk cat občutno večji (dolžina: 4749 mm, širina: 1989 mm, višina: 1725 mm, medosna razdalja: 2915 mm) in tudi močneje mobiliziran (pogonska moč: 299 KM / 220 kW) kot ballet cat, vendar je to trenutno težko oceniti, ker ni na voljo fotografij, kjer bi bili istočasno fotografirani obe različici tega vozila. V nekaterih medijih ob tem omenjajo tudi aktiviranje odvetnikov znamke Volkswagen zaradi kitajskega kopiranja oblike, vendar se pri korporaciji Great Wall Motors zaradi tega očitno sploh ne vznemirjajo …