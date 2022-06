Si z električnim avtomobilom lahko privoščite vleko počitniške prikolice?

Priljubljenost električnih vozil narašča. Si z modernim električnim avtomobilom lahko privoščite vleko počitniške prikolice? Na to vprašanje sta skušala odgovoriti dva počitniško razpoložena predstavnika kluba ADAC, ki sta se pred kratkim odpravila na skoraj 1300 kilometrov dolgo pot.

Že na začetku je potrebno povedati, da takšna počitniška avantura ni namenjena ljudem, ki se jim v življenju zelo mudi, ker sta Nemca za točno 1281 prevoženih kilometrov potrebovala približno 3 dni njunega časa, ob tem pa sta obiskala tudi Slovenijo, in to z mešanimi občutki, ker sta na lastni koži občutila naš kaos na področju električnih polnilnic. Na tej poti sta Nemca 'pokurila' točno 522 kilovatnih ur električne energije, ob tem sta se morala osemkrat ustaviti na polnilnih postajah. V praksi to pomeni, da je nemškemu 'počitniškemu vlakcu' (KIA EV6 AWD (239 kW) & dethleffs aero 470 FSK) z neto skupno maso v območju 3700 kg (KIA: 2090 kg / počitniška prikolica: 1600 kg) pošla sapa na vsakih 2. do 3. urah vožnje, zraven pa lahko prištejete še čas, ki je potreben za napolnitev akumulatorjev ter izgubljen čas zaradi različnih obvozov in nedelujočih električnih polnilnic. Skratka, potovanje z električnim avtomobilom, ki ob tem sploh ne bo najhitrejši (povprečna hitrost od 60 do 80 km/h …), zahteva od potnikov veliko časa in potrpljenja.

Prvi dan njune počitniške avanture sta Nemca opravila najdaljši del (532 km) njune krožne poti, ki sta jo pričela v testnem centru kluba ADAC (Landsberg) in končala v Benetkah. Naslednji dan sta prevozila njuno najkrajšo etapo (333 km) od Benetk do avstrijskega Beljaka. Ob tem sta obiskala tudi dve polnilnici v Sloveniji in ugotovila, da imata težave s plačevanjem storitve (polnjenje električnih akumulatorjev v EV6), poleg tega je bil njun obisk hitre polnilnice v Ljubljani, ki je v lasti podjetja Porsche Slovenija neuspešen, ker sploh ni delovala (enako se jima je zgodilo tudi ob obisku avstrijske Ionity polnilnice v mestu Eisentratten). Omenjata pa tudi za Nemce nenavadno 'slovensko folkloro' (plačevanje stroškov polnjenja z električno energijo na osnovi časa priklopa (0,43 €/min)) na hitri polnilnici v Kozini, ker Nemci tega očitno še ne poznajo. Spoznala sta tudi slovenski 'srečelov' za voznike električnih avtomobilov, ker se vam pri nas lahko zgodi, da boste vaš električni avtomobil 'napojili' brezplačno ali pa prav nič poceni (79 centov/kWh). Na tretjem delu poti (Beljak – Landsberg) sta prevozila še dodatnih 416 kilometrov.

Sta pa pohvalila Kiine vlečne sposobnosti, ker vgrajeni električni pogonski sklop ni imel težav z vleko 1600 kilogramov težke prikolice, čeprav so se ob vleki tako težke počitniške prikolice potrdili strahovi poznavalcev, ker je poraba električne energije modela EV6 narastla za povprečnih 83 odstotkov. 1. dan vožnje sta potovala z zelo nizko povprečno hitrostjo (62 km/h) in ob tem na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabila povprečnih 33,9 kWh električne energije (+ 70 % ob primerjavi z modelom EV6, ki ne vleče prikolice …). Vožnja od Benetk do Ljubljane in naprej do Beljaka je potekala nekoliko hitreje (70,4 km/h), ker ima Slovenija bolj velikodušno odmerjene hitrostne omejitve ob vleki prikolice, posledično se je povprečna poraba dvignila na 40,2 kWh (+ 101 %). Še najhitreje (76,3 km/h) sta potovala tretji dan, ko sta se vračala domov. V tem primeru sta za vsakih 100 prevoženih kilometrov porabila povprečnih 37,1 kWh električne energije (+ 86 %). Skupno povprečje za vse tri dni pa znaša 36,6 kWh (+ 83 %) pri povprečni hitrosti 68,8 km/h. Za celotno pot sta Nemca potrebovala 8 obiskov polnilnih postaj in ob tem za porabljeno električno energijo odštela točno 233 evrov (18,18 evra za 100 km …).

Zakaj sta morala Nemca za slabih 1300 kilometrov dolgo pot obiskati 8 električnih polnilnic? Strokovnjaki vas že dolgo opozarjajo na to, da električnim avtomobilom ne dišijo vzponi po klancih, zelo pa so občutljivi tudi na dodatno maso (recimo v obliki počitniške prikolice …). Posledično se je avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev ob vleki prikolice zelo skrčila, ker sta Nemca namesto običajnih 400 km (vozilo brez pripete prikolice) prevozila samo povprečnih 220 km, preden jima je zmanjkalo 'električnega soka' …