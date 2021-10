Slabo vzdrževanje vozil ni stvar preteklosti

Pri britanski podružnici družbe Castrol so letos zagnali kampanjo ‘Oil Check Challenge’, s katero želijo britanskim lastnikom avtomobilov pojasniti pomembnost rednih kontrol nivoja motornega olja in redne menjave te življenjsko pomembne tekočine za vsak fosilno gnan avtomobil.

Ob tem so Britanci izvedli tudi anketo med britanskimi lastniki avtomobilov, ki so obiskali spletno stran omenjene kampanje. Rezultati te ankete niso prav nič spodbudni za kupce rabljenih avtomobilov v Veliki Britaniji in najbrž tudi za kupce takšnih vozil v drugih državah, ker je med trenutno populacijo britanskih lastnikov avtomobilov samo 24 odstotkov takšnih, ki ob druženju z njihovimi avtomobili ravnajo pravilno (ročna kontrola nivoja motornega olja najmanj enkrat na mesec …). Ostali (30 % izmed vseh vprašanih) se s tem vprašanjem sploh ne ubadajo, ker to tematiko (nivo količine motornega olja) raje prepustijo mehanikom ob morebitnem obisku letnega servisa. 32 odstotkov izmed vseh vprašanih britanskih lastnikov avtomobilov pa sploh ne ve na koliko časa je potrebna kontrola nivoja motornega olja pri njihovih avtomobilih.

Obstaja pa tudi 19 odstotkov britanskih lastnikov avtomobilov, ki bi sicer dolili motorno olje v pogonske sklope njihovih avtomobilov, vendar šele takrat, ko bodo ob pogledu na armaturno ploščo doživeli 'razsvetljenstvo' (prižig opozorilne kontrolne lučke za prenizek nivo motornega olja …). Ta taktika (»kasno stiže Marko na Kosovo polje …«) ni ravno sinonim za velike umske sposobnosti takšnih lastnikov avtomobilov, ker lahko pomanjkanje motornega olja do prižiga opozorilne lučke že povzroči velike poškodbe na gibljivih sestavnih delih pogonskega motorja. Britanci pravijo tudi to, da se pametni ljudje ob kontroli nivoja motornega olja ne zanašajo na modne 'infotainment' sisteme, temveč zadevo raje vzamejo v svoje roke (enako pa velja tudi za kontrolo nivoja zračnega pritiska v pnevmatikah …). 32 odstotkov izmed vseh sodelujočih v tej anketi je priznalo, da v času druženja z njihovimi avtomobili niti enkrat niso dolili motornega olja, 12 odstotkov je celo tako tehnično nepismenih, da sploh ne vedo, kje in kako se dolije motorno olje, 32 odstotkov izmed vseh vprašanih pa takšno delo raje prepusti avtomehanikom.

Pri družbi Castrol ocenjujejo, da po evropskih cestah trenutno kroži solidna količina (21 % izmed vseh registriranih vozil) avtomobilov s prenizkim nivojem motornega olja, če boste ob nakupu vašega rabljenega vozila imeli srečo, potem boste dobili vozilo od lastnika, ki v nasprotju z večino aktualnih lastnikov avtomobilov ni varčeval na področju vzdrževanja vozila, s tem vam bodo prihranjene številne težave, ker se ljudje ne zavedajo, kako pomembni so za nov avtomobil prvi meseci njegovega življenja. Nek star mehanik mi je nekoč rekel, da bo od tega kako boste delali (dobro ali pa slabo) z vašim novim avtomobilom, odvisno njegovo celo življenje. Vse skupaj lahko primerjamo z nekaterimi poškodbami pri mladih ljudeh, predvsem pri športnikih, ki pridejo do izraza šele kasneje, v njihovih zrelih letih. Predvsem pa ne verjemite neumnim trgovcem z avtomobili, ki vam ob nakupu novega avtomobila pravijo, da utek novega pogonskega sklopa ni več potreben, da je to stvar preteklosti.

Resni ljudje vam bodo svetovali, da prvih 1500 (sam sem ob tem pri mojem trenutnem avtomobilu raje počakal na prevoženih 2500 kilometrov …) prevoženih kilometrov vozite bolj umirjeno in ob tem izkoristite največ 60 % razpoložljive pogonske moči. V praksi to pomeni, da ko imate v vozilu vgrajen pogonski sklop, ki doseže največjo moč pri 5000 vrtljajih v minuti, poskrbite, da se prvih nekaj tisoč prevoženih kilometrov ne zavrti višje od 3000 vrtljajev v minuti. Še nasvet glede menjave motornega olja. Pri vašem novem avtomobilu nikoli ne čakajte na izpolnitev tovarniškega normativa glede redne menjave olja, temveč ga zamenjate že po prvih 5000 prevoženih kilometrih. Pogonski motor, ki je takrat še v fazi uteka vam bo za to neizmerno hvaležen. Ljudje, ki imajo radi njihove avtomobile, zamenjajo motorno olje na vsakih 10.000 prevoženih kilometrov. Tudi sam se držim tega, čeprav je proizvajalec mojega trenutnega avtomobila ob tem napisal, da je menjava motornega olja potrebna šele po 15.000 prevoženih kilometrih. Tudi zaradi tega, ker mi je pač jasno, da 10.000 prevoženih kilometrov, večinoma prevoženih v mestnem okolju pri motorju povzroči enako obrabo motornega olja kot 15.000 prevoženih kilometrov po avtocestah.

Še nasvet glede primerne ogretosti motornega olja. Večina ljudi ob vožnji z avtomobilom misli, da ko je na delovno temperaturo ogreta voda, ki hladi pogonski motor, da je takrat ogreto tudi motorno olje, ki je za sam motor veliko bolj pomembno kot voda, vendar se motijo. Če imate srečo v življenju, potem je vaš avtomobil opremljen tudi z analognim (števec) ali pa digitalnim prikazom temperature motornega olja. Ker sem bil nekoč v mladosti ponosni lastnik klasičnega 2+2 kupeja z vgrajenimi osmimi kontrolnimi števci, vem, da motorno olje ob vožnji potrebuje približno 10 minut več časa od vode, da se ogreje na primerno delovno temperaturo. Če tega indikatorja ali števca nimate se zanašajte na števec prevoženih kilometrov. Britanci in Nemci pravijo, da boste optimalno delovno temperaturo motornega olja dosegli šele po 15., odnosno 20. prevoženih kilometrih. Do takrat ne imejte težke noge … Če tega nasveta ne boste upoštevali boš vaš pogonski sklop zrel za malo generalko že v kratkem času (od 20.000 do 30.000 prevoženih km, odvisno od vozniške grobosti …). To vam govorim iz lastnih izkušenj, ker sem pri svojem prvem avtomobilu na ta način uničil popolnoma zdrav (do takrat, dokler ga nisem dobil v roke …) motor …

Ta modrost je še posebej pomembna v današnjem času prisilno polnjenih (turbo) pogonskih sklopov, ki so na 'mrcvarjenje' ob neoptimalni delovni temperaturi motornega olja veliko bolj občutljivi kot klasično atmosfersko sorodstvo.