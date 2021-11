So v klubu ADAC obrnili ploščo?

V Glasgowu, kjer poteka podnebna konferenca COP26, smo s strani politikov lahko slišali nekaj spodbudnih izjav glede spoprijemanja s podnebnimi spremembami, vendar ob tem pogrešam pripravljenost politikov, da bi s korektnimi zgledi ljudi spodbudili k dejanskemu varčevanju z vsemi dobrinami, ki nam jih ponuja naš planet.

Zato me aktualno dogajanje v Glasgowu spominja na 'klub debeluhov', kjer so se vodilni sicer res odločili za izvedbo obsežne diete pri njihovih članih, vendar ob povezavi z najmanj petimi obroki hrane na dan … čeprav vemo, da na ta način ne bo nihče shujšal (kvečjemu nasprotno). Lep primer tega so današnji avtomobili (ne glede na filozofijo pogona), ki žal postajajo čedalje večji in čedalje težji. Višek te farse pa predstavljajo približno 2-tonski električni 'eko' avtomobili v vseh možnih karoserijskih oblikah, katerih izdelava terja čedalje več surovin in materialov, ker ste v dobrih starih časih iz iste količine surovin in materialov lahko izdelali od dva do tri nove avtomobile.

Pravo okoljevarstveno razmišljanje in obnašanje prebivalcev tega planeta bi s seboj potegnilo tudi znižanje apetitov po čedalje večjih avtomobilih, ki so posledično težji, poleg tega pa za njihovo kolikor toliko spodobno samodejno premikanje potrebujete tudi več 'konj', s tem pa se samodejno poveča tudi povprečna poraba pogonskih goriv ali energije. Žal se v teh časih dogaja ravno nasprotno, ker je vsaka nova generacija avtomobilskih modelov večinoma večja in še težja. Očitno proizvajalci avtomobilov ne želijo razumeti tega, da vsi ne kupujemo avtomobilov po načelu večje je boljše, temveč obstajajo tudi ljudje, ki načrtno kupijo manjši avtomobil, ker jim to bolj ustreza, čeprav imajo pod palcem dovolj denarja za nakup večjega avtomobila. Ob vsem tem je potrebno spregovoriti še o eni okoljevarstveni farsi, povezani s sprejemom veljavnih Euro standardov glede ustvarjenih CO2 emisij, ker so ti standardi povsem skregani z razumom (*podobno v teh časih velja tudi za pridobljene Euro NCAP zvezdice …). Po tej izkrivljeni logiki je moj 16 let star osebni avtomobil s prilepljeno oznako Euro 3 pravi onesnaževalec okolja, čeprav ob delovanju njegovega pogonskega sklopa na vsak prevožen kilometer spusti v zrak samo 138 gramov CO2 emisij, medtem ko trenutno obstaja cel kup novih avtomobilov, ki z lahkoto presežejo to kvoto emisij, vendar so zaradi prilepljene Euro 6, odnosno 6c in 6d-TEMP oznake neverjetno 'zeleni' …

Naslednja težava je bruseljsko 'partijsko enoumje', ker gospe in gospodje iz Bruslja favorizirajo samo električno gnane avtomobile. Tej direktivi so se seveda podredili tudi proizvajalci avtomobilov, ker bi jih v nasprotnem primeru doletele finančne sankcije. Na koncu so na ta 'vlak norosti' skočili tudi številni novinarji in mediji, kjer se zelo trudijo pri prepričevanju bralcev, da je elektromobilnost edina možna rešitev naših okoljevarstvenih zagat. Te strani plošče so se še pred kratkim držali tudi v največjem nemškem avtomobilskem klubu, ki ima trenutno približno 21 milijonov članov. Sedaj so obrnili ploščo, ker je tudi njim seveda popolnoma jasno, da elektromobilnost ni edina rešitev. Zato so v klubu ADAC v teh dneh pristopili k evropskemu eFuel zavezništvu (eFuel Alliance), predvsem zaradi tega, ker se zavedajo, da bo leta 2030 na tem planetu še vedno v obtoku približno 1,4 milijarde fosilno gnanih vozil (od tega približno 30 milijonov vozil v Nemčiji …), navzlic prepovedi proizvodnje in prodaje novih fosilno gnanih vozil. Če želimo, da bi imela ta vozila v bodočnosti manjši vpliv na okolje, bo potrebno v proizvodnjo sintetičnih goriv vložiti veliko razvoja in denarja, podobno kot ga bo potrebno zelo veliko vložiti v izgradnjo električnih polnilnic in nadgradnjo električnega omrežja.

Glavna trenutna težava sintetičnih goriv leži v tem, da za proizvodnjo enega litra sintetičnega goriva potrebujete približno štirikrat večjo količino elektrike kot ob običajni proizvodnji fosilnih goriv. V klubu ADAC zagovarjajo mnenje, po katerem znaša trenutni strošek za proizvodnjo enega litra sintetičnega goriva približno 4,5 evra, medtem ko znaša ta strošek v primeru proizvodnje fosilnega bencina samo 0,5 evra. Zato trenutno ne boste našli prav veliko ljudi, ki bi bili za en liter sintetičnega goriva pripravljeni odšteti približno 5 evrov ali več, čeprav nam obeti kažejo, da ima evropska politika v predalu že načrte o še višji obdavčenosti fosilnih goriv v bližnji bodočnosti (s tem bodo lastnike fosilno gnanih vozil skušali spodbuditi k prehodu na 'električarje'), posledično bo nekoč prišlo do tega, da bosta prodajni ceni sintetičnega in fosilnega goriva povsem na enakem nivoju. Obstaja pa tudi najbolj črni politični scenarij (popolna prepoved vožnje s fosilno gnanimi avtomobili v javnem prometu …) za lastnike fosilno gnanih vozil, vendar je ta scenarij malo verjeten, ker bi bila to ob današnjem posiljevanju kupcev glede nakupa pregrešno dragih in pogojno uporabnih električnih avtomobilov enostavno kaplja čez rob, ki bi pripeljala do revolucije v pravem pomenu te besede …

* Pri organizaciji Euro NCAP so očitno že zdavnaj izgubili kompas, ker je vse skupaj že zelo podobno metanju peska v oči potrošnikov. Zakaj? V dobrih starih časih so se pri organizaciji Euro NCAP posvečali predvsem karoserijskim strukturam testiranih vozil, številu in delovanju zračnih blazin ter zategovalnikov varnostnih pasov, skratka elementov, ki lahko resnično vplivajo na izid trčenja. V teh pogledih je testirani fiat grande punto iz modelnega leta 2017/2018 popolnoma enak originalu, ki so ga pri organizaciji Euro NCAP testirali leta 2005. Takrat je fiat grande punto prejel maksimalnih 5 zvezdic, na drugem testiranju ni prejel niti ene zvezdice, čeprav gre v bistvu za popolnoma enak avtomobil. Oceni iz leta 2005 lahko kupci verjamejo še danes, ker vam v današnjih časih vgrajena elektronska krama (kamere, radarji in senzorji …) ob dejanskem trku ne bo prav nič pomagala, takrat vam bo pomagala edino dobra karoserijska struktura in pa primerno delovanje varnostnih pasov ter varnostnih blazin. Kot izjemo velja omeniti samo sisteme, ki zaznajo možnost nesreče in poskrbijo za pripravo potnikov na trk. Zato vam sedaj lahko prodajo tudi kakšen konstrukcijsko slab avtomobil, ki pa je seveda odlično otovorjen z razno elektronsko kramo, ki mu je na koncu prinesla 'magično' varnostno oceno 5 zvezdic …