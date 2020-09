Solidna ocena Savine zimske pnevmatike

Počasi se ponovno približuje obdobje, ko bomo na naših 'jeklenih konjičkih' morali poskrbeti za menjavo njihove 'obutve'. Tega se zavedajo tudi v klubu ADAC, zato so Nemci včeraj predstavili izsledke njihovega zadnjega velikega testa zimskih pnevmatik, primernih za SUV vozila, kombije in predstavnike spodnjega srednjega razreda.

Na tokratnem velikem nemškem testu zimskih pnevmatik se je znašlo 28 pnevmatik v dveh različnih dimenzijah (205/55 R16 91H & 235/55 R17 103 V). Med najbolje ocenjenimi zimskimi pnevmatikami, ki so zelo primerne (ocena „gut“ (dobro)) za osebne avtomobile iz evropskega C segmenta (spodnji srednji ('golfov') razred), omenjajo samo 5 tokrat testiranih zimskih pnevmatik (Bridgestone Blizzak LM005 (nemška prodajna cena ene pnevmatike: 96 evrov), Michelin Alpin 6 (108 evrov), Dunlop Winter Sport 5 (102 evra), Hankook i*cept RS2 (83 evrov) in Maxxis Premitra Snow WP6 (73 evrov)).

Tokratna zmagovalka testa 16-palčnih zimskih pnevmatik je zimska pnevmatika znamke Bridgestone, ker je blestela predvsem ob vožnji po suhem in mokrem vozišču, manj pa so bili Nemci navdušeni nad njeno glasnostjo in relativno veliko obrabo, ki pa ni nič večja od obrabe ostalih tokrat testiranih zimskih pnevmatik. Če potrebujete odlično zimsko pnevmatiko za veliko prevoženih kilometrov, potem si omislite komplet zimskih pnevmatik znamke Michelin, podobno koncipiran je tudi izdelek znamke Dunlop. Po nemških ocenah boste s takšnimi zimskimi pnevmatikami lahko prevozili približno 43.000 kilometrov (ob upoštevanju zlatega pravila (najmanj 4 mm preostalega profila) …). Če prisegate na nespametno, trenutno veljavno zakonsko določbo (samo še trije milimetri profila), potem boste z izdelki znamk Michelin in Dunlop lahko prevozili še več kilometrov …

Kot pravi 'Best Buy' pa velja omeniti izdelek znamke Maxxis, ker vam bo ta zimska pnevmatika ponudila odlično razmerje med plačanim in dobljenim, čeprav bo nakup 4-delnega kompleta zimskih pnevmatik te znamke občutno cenejši (- 92 evrov) od nakupa zmagovalnih pnevmatik. Kot solidno velja omeniti tudi oceno edinega slovenskega izdelka (Sava Eskimo HP2 (75 evrov)) na tem testu, ki je samo malenkostno slabši ob primerjavi s premijsko orientiranim sorodstvom (Goodyear UltraGrip 9+ (104 evre)). Tudi tokrat so Nemci ugotovili, da Savini pnevmatiki ne ustreza vožnja po suhem in mokrem vozišču, veliko boljša je ob vožnji po snegu in ledu. Obstajata pa tudi dve 16-palčni zimski pnevmatiki, ki se jima morajo kupci izogniti v velikem loku. Govorimo pa o izdelkih znamk King Meiler (tip Winter Tact WT81, edina obnovljena pnevmatika na testu (54 evrov)) in Tristar (tip Snowpower HP (64 evrov)), ki lovijo naivne kupce z nizkimi prodajnimi cenami. Obe zimski pnevmatiki sta v bistvu 'smrtni pasti', zato Nemci ob njunem opisu niso našli nobene lepe besede.

Med tokrat testiranimi 17-palčnimi zimskimi pnevmatikami, ki so primerne predvsem za SUV in lahka gospodarska vozila, si je zmago privozila pnevmatika znamke Michelin (tip Pilot Alpin 5 (184 evrov)), ki je kot edina tokrat testirana 17-palčna zimska pnevmatika prejela oceno „gut“ (dobro). Večini ostalih tokrat testiranih 17-palčnih pnevmatik so Nemci namenili samo oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), najslabšo tokrat podeljeno oceno („ausreichend“ (zadostno)) so namenili izdelku znamke Semperit (tip Speed-Grip 3 SUV (155 evrov)), ker je ta zimska pnevmatika po nemškem mnenju povsem neprimerna za vožnjo po suhem, njena edina vrednost je izražena v zelo majhni obrabi.