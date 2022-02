Spački in traktorji v družbi aristokracije

Porsche 907 Porsche 911 Carrera RSR 3.0 McLaren Elva Rolls-Royce Silver Cloud Range Rover 3,5 L V8 Harley-Davidson Softail Heritage 1340 "Laura Eyes" Citroen 2CV6 Charleston

V sklopu letošnjega sejma Rétromobile bo potekala tudi dražba avkcijske hiše Artcurial Motorcars, ki sodi med vodilne francoske ustanove te vrste. Tokrat bodo Francozi kupcem ponudili 272 različnih starodobnih in eksotičnih vozil, med njimi bodo tudi traktorji in pa 30 motociklov.

Na letošnji tridnevni dražbi, ki se bo pričela odvijati 18. marca, bosta prisotna tudi dva traktorja znamke Porsche (porsche-diesel A111 junior (1956) in porsche-diesel 218 iz serije H (1959)). Po pričakovanjih bosta nova lastnika za nakup takšnega traktorja odštela od 15.000 do 25.000 evrov. Bolj premožni zbiralci si bodo seveda raje ogledali legendarni tovarniški dirkalnik znamke Porsche v obliki modela 907 iz leta 1968. Za ta totalno (do zadnjega vijaka …) obnovljeni prototipni dirkalnik, ki je trikrat nastopil na vztrajnostni dirki 24 ur Le Mansa, bo moral kupec odšteti od 4 do 6 milijonov evrov. Nekoliko cenejši bo nakup nekoliko manj zmogljivega dirkalnika v obliki porscheja 911 Carrera RSR 3.0 iz leta 1974, ki so ga na dirkalnih stezah nekoč upravljali vozniki kot so Jürgen Neuhaus, Rolf Stommelen, Jürgen Barth in John Fitzpatrick. Za tega predstavnika modela 911 bo novi lastnik odštel od 1,8 do 2,4 milijona evrov.

Za podobno vsoto denarja bo lastnika zamenjal tudi približno dve leti star avtomobil v obliki modela znamke McLaren. Za enega izmed samo 149 izdelanih modelov primerka elva, ki ima prevoženih samo 10 kilometrov bo novi lastnik definitivno odštel milijonski znesek. Za odšteti denar bo dobil prisilno polnjenega (biturbo) superšportnika z vgrajenim 4,0-litrskim V8 motorjem, ki lahko mobilizira 599 kW (815 KM) pogonske moči in na koncu pospeševanja doseže največjo hitrost v območju 320 km/h. Med avtomobili, ki jih bodo kupcem ponudili tokrat, bo tudi nekaj avtomobilov od zelo prominentnih lastnikov. Med njimi omenjajo rolls-royce silver cloud iz leta 1958, ki ga je leta 1966 kupila slavna igralka Brigitte Bardot in ga leta 1970 prodala prijatelju (znani francoski modni kreator Jean Bouquin). Po pričakovanjih bo novi lastnik za takšno aristokratsko limuzino odštel od 100.000 do 200.000 evrov.

Na tej dražbi se bo znašel tudi eden izmed avtomobilov legendarnega francoskega igralca (Alain Delon), ki si je leta 1975 omisli novega 3-vratnega range roverja 3,5 L V8. V tem primeru naj bi kupec za spremembo lastništva odštel od 80.000 do 100.000 evrov. Poleg tega bodo kupcem ponudili tudi dva transportna sredstva iz garaže pokojnega francoskega pevca (Johnny Hallyday). V prvem primeru gre za 21 let star audi A8. Zanj naj bi novi lastnik odštel od 25.000 do 55.000 evrov. V povsem drugi ligi pa je pevčev harley-davidson softail heritage 1340 'Laura Eyes' iz leta 1990, ker bo novi lastnik zanj lahko odštel od 50.000 do 250.000 evrov, odvisno od povpraševanja. Običajne smrtnike bo najbrž bolj zanimal nakup enega izmed dveh primerkov legendarnega 'spačka' (citroën 2CV6 'Charleston'), ki bosta kupcem na voljo po bolj razumnih cenah (od 20.000 do 35.000 evrov za 'kos').

Celoten seznam dvo- in 4-kolesnih lepotcev, ki bodo naprodaj najdete tukaj.