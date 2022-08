Španski 'transformer'

Pri znamki Dacia so pred časom napovedali prihod serijske, bolj počitniško naravnane različice modela jogger, ki pa jo zaenkrat še ni na vidiku. Navzlic temu si že sedaj lahko omislite počitniškega joggerja, ki nastaja v obratu španske znamke Camperiz.

Glavna prednost takšnega joggerja leži v njegovi splošni uporabnosti, ker ga lahko tudi po predelavi v počitniško vozilo še vedno uporabljate za vaše vsakdanje transportne potrebe, poleg tega vam za nakup takšnega, bolj minimalistično izvedenega bivalnika ne bo potrebno jemati hipoteke, ker boste v Španiji za takšen avtodom odšteli samo 23.295 evrov. Za odšteti denar boste prejeli osnovno motorizirano (pogonski ECO-G motor s 100 KM (74 kW)) in osnovno opremljeno (paket opreme 'Essential', ki vključuje tudi strešne sani in 8-palčni zaslon na dotik) različico modela jogger, ki jo Španci po zaslugi modularnega paketa spremenijo v dejansko kompakten (v pogledu avtodomov …) bivalnik z vso najnujnejšo bivalno opremo za dve odrasli osebi, ki želita preživeti kakšen konec tedna v naravi.

Španski pristop na temo počitniških vozil vključuje prilagodljivi spalno-kuhalni modul s 60 litrskim skladiščnim prostorom in odstranljivo vzmetnico, parom dodatnih kabinskih LED svetil in zunanjim tušem za kratkotrajno izvedena tuširanja, ker imate za osebno higieno v tem primeru na voljo samo 12 litrov sveže vode. Med standardno opremo pa lahko najete tudi dodatno vgrajen 100 amperski akumulator, 15-litrski hladilnik in prenosni plinski kuhalnik, poleg tega boste za odštetih 23.295 evrov prejeli še dva zložljiva stola in podobno izvedeno mizico. Obstaja pa tudi različica za bolj zahtevne z vgrajenim pretvornikom električne energije (12V/230V), Webasto grelcem, dodanim šotorom in strešnim nosilcem za prevoz različnega strešnega tovora. Poleg tega lahko na vozilo namestite še vlečno kljuko ali pa nosilec koles in si omislite grelec vode. V tem primeru boste za tako opremljen jogger camper odšteli 28.728 evrov.